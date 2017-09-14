Додано: Суб 26 жов, 2024 10:29

flyman написав: замітати листя, за мінімалку, тестери з ЛАДами не підуть,

як жити в хаті в селі та вести підсобне господарство також,

їм дай державну роботу по душі (щоб з.п. шла, і можна було щось порішати за бабло в ненапряг і щоб за це нічого не було), житло "як для столбовой дворянки" і ще щоб не "щімили язик". замітати листя, за мінімалку, тестери з ЛАДами не підуть,як жити в хаті в селі та вести підсобне господарство також,їм дай державну роботу по душі (щоб з.п. шла, і можна було щось порішати за бабло в ненапряг і щоб за це нічого не було), житло "як для столбовой дворянки" і ще щоб не "щімили язик".

Конечно лучше расселять в убитый советский фонд типа общаг в райцентрах, там и работы полно, гораздо больше чем в 20км от Киева. И в советский фонд с тараканами переселенцам за счастье заселиться. Лад вы это хотели сказать? ваш вариант? то что квартиры маломерки это минус, но бюджетов расселить в что то лучшее тем более не будет. У кого есть сбережения могут купить 2-3-4 маломерки и сделать себе полноценную двушку.