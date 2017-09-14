flyman написав:замітати листя, за мінімалку, тестери з ЛАДами не підуть, як жити в хаті в селі та вести підсобне господарство також, їм дай державну роботу по душі (щоб з.п. шла, і можна було щось порішати за бабло в ненапряг і щоб за це нічого не було), житло "як для столбовой дворянки" і ще щоб не "щімили язик".
Конечно лучше расселять в убитый советский фонд типа общаг в райцентрах, там и работы полно, гораздо больше чем в 20км от Киева. И в советский фонд с тараканами переселенцам за счастье заселиться. Лад вы это хотели сказать? ваш вариант? то что квартиры маломерки это минус, но бюджетов расселить в что то лучшее тем более не будет. У кого есть сбережения могут купить 2-3-4 маломерки и сделать себе полноценную двушку.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 26 жов, 2024 10:31, всього редагувалось 1 раз.
Тут как-то высказывали мнение, что надо избавиться от русского языка, чтобы у людей не было доступа к росс. пропаганде.
В последние годы Иран проводит в Израиле кампании психологической войны, используя соцсети для передачи своих сообщений и поиска людей, которых можно завербовать. Иранцы следят за происходящим в Израиле, изучают внутренние конфликты, такие как вопросы идентичности или протесты против правительства, и через фальшивые аккаунты распространяют контент, призванный углубить раскол в обществе и выяснить, с кем можно установить прямой контакт. Недавно в Иране заметили новую чувствительную тему — экономическую ситуацию и рост стоимости жизни — и начали использовать ее для новой кампании запугивания.
flyman написав:замітати листя, за мінімалку, тестери з ЛАДами не підуть, як жити в хаті в селі та вести підсобне господарство також, їм дай державну роботу по душі (щоб з.п. шла, і можна було щось порішати за бабло в ненапряг і щоб за це нічого не було), житло "як для столбовой дворянки" і ще щоб не "щімили язик".
Конечно лучше расселять в убитый советский фонд типа общаг в райцентрах, там и работы полно, гораздо больше чем в 20км от Киева. И в советский фонд с тараканами переселенцам за счастье заселиться. Лад вы это хотели сказать? ваш вариант? то что квартиры маломерки это минус, но бюджетов расселить в что то лучшее тем более не будет. У кого есть сбережения могут купить 2-3-4 маломерки и сделать себе полноценную двушку.
Что интересно - вы почему-то отвечаете не на мой пост,а на дурость flyman. Ну так и общайтесь с ним. Хорошо споётесь.
Батьківщина ХЗ, если заселить территорию арабами, они лучше себя вести будут? Или? Мне сложно сложить реальное представление. Арабов которых знаю заканчивали престижнее европейские универы. Работают по дипломатической линии.
старший партнер адвокатської компанії "Кравець і Партнери" Ростислав Кравець. "Силова мобілізація, зв'язування рук і затягування в намисто — це все незаконна історія. Повноважень затримувати людей у військкомів немає, це виключно прерогатива Нацполіції" https://focus.ua/uk/eksklyuzivy/674313- ... urnalistam
Вже не вперше читаю, як чоловіків тягнуть в "намисто", тобто роблять "намистизацію" як похідне. Розумію, що навіть у поважні видання оригінал статті вочевидь писався не українською, а потім його тупо переклали якимось не найкращим перекладачем.
ЛАД написав:
BIGor написав:Що там, ЛАД сьогодні "працює" тут в нічну зміну чи вранішню?
24/7. Но в данной вашей фразе должно быть "в ранішню" - отдельно. Повышайте грамотность. Или в Польше рідна мова забувається?