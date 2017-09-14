RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10598105991060010601>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 78
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
34
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 10:23

  ЛАД написав:
  _hunter написав:..........
я вам решение этой "проблемы" уже приводил - введение СВ. Но "кое-кто" (не буду пальцем показывать) забоялся...

Если СВ это стан війни, то, насколько знаю, он не отменяет право частной собственности.

это вы с ВП путаете :D
- СВ (в отличии от "кое-кого") ставит Конституцию на паузу.

но даже с ВП - Конституция допускает экспроприацию с последующей компенсацией _гривнами_ ;)
_hunter
 
Повідомлень: 8556
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 10:29

  flyman написав:замітати листя, за мінімалку, тестери з ЛАДами не підуть,
як жити в хаті в селі та вести підсобне господарство також,
їм дай державну роботу по душі (щоб з.п. шла, і можна було щось порішати за бабло в ненапряг і щоб за це нічого не було), житло "як для столбовой дворянки" і ще щоб не "щімили язик".
Конечно лучше расселять в убитый советский фонд типа общаг в райцентрах, там и работы полно, гораздо больше чем в 20км от Киева. И в советский фонд с тараканами переселенцам за счастье заселиться. Лад вы это хотели сказать? ваш вариант? то что квартиры маломерки это минус, но бюджетов расселить в что то лучшее тем более не будет. У кого есть сбережения могут купить 2-3-4 маломерки и сделать себе полноценную двушку.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 26 жов, 2024 10:31, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25510
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2416 раз.
Подякували: 3378 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 10:36

Тут как-то высказывали мнение, что надо избавиться от русского языка, чтобы у людей не было доступа к росс. пропаганде.
В последние годы Иран проводит в Израиле кампании психологической войны, используя соцсети для передачи своих сообщений и поиска людей, которых можно завербовать. Иранцы следят за происходящим в Израиле, изучают внутренние конфликты, такие как вопросы идентичности или протесты против правительства, и через фальшивые аккаунты распространяют контент, призванный углубить раскол в обществе и выяснить, с кем можно установить прямой контакт. Недавно в Иране заметили новую чувствительную тему — экономическую ситуацию и рост стоимости жизни — и начали использовать ее для новой кампании запугивания.
https://detaly.co.il/u-nas-nechego-est-tak-irantsy-verbuyut-izrailtyan-v-sotssetyah/.
Здесь явный серьёзный языковый барьер, но, как видите, не мешает. Там интересная заметка - насколько похоже на нашу ситуацию.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31004
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 10:39

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:замітати листя, за мінімалку, тестери з ЛАДами не підуть,
як жити в хаті в селі та вести підсобне господарство також,
їм дай державну роботу по душі (щоб з.п. шла, і можна було щось порішати за бабло в ненапряг і щоб за це нічого не було), житло "як для столбовой дворянки" і ще щоб не "щімили язик".
Конечно лучше расселять в убитый советский фонд типа общаг в райцентрах, там и работы полно, гораздо больше чем в 20км от Киева. И в советский фонд с тараканами переселенцам за счастье заселиться. Лад вы это хотели сказать? ваш вариант? то что квартиры маломерки это минус, но бюджетов расселить в что то лучшее тем более не будет. У кого есть сбережения могут купить 2-3-4 маломерки и сделать себе полноценную двушку.

Что интересно - вы почему-то отвечаете не на мой пост,а на дурость flyman.
Ну так и общайтесь с ним. Хорошо споётесь.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31004
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 10:51

  Бетон написав:
Остановите. Дайте выйти

Батьківщина
ХЗ, если заселить территорию арабами, они лучше себя вести будут?
Или? Мне сложно сложить реальное представление.
Арабов которых знаю заканчивали престижнее европейские универы.
Работают по дипломатической линии.
UA
 
Повідомлень: 8872
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1865 раз.
Подякували: 2278 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 10:58

  BIGor написав:Що там, ЛАД сьогодні "працює" тут в нічну зміну чи вранішню?

24/7.
Но в данной вашей фразе должно быть "в ранішню" - отдельно.
Повышайте грамотность.
Или в Польше рідна мова забувається?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31004
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 10:59

  ЛАД написав:Ой+
Що таке "Намистизація"?

Це таке що визиває "смертельні борошна".
старший партнер адвокатської компанії "Кравець і Партнери" Ростислав Кравець.
"Силова мобілізація, зв'язування рук і затягування в намисто — це все незаконна історія. Повноважень затримувати людей у військкомів немає, це виключно прерогатива Нацполіції" https://focus.ua/uk/eksklyuzivy/674313- ... urnalistam

Вже не вперше читаю, як чоловіків тягнуть в "намисто", тобто роблять "намистизацію" як похідне. Розумію, що навіть у поважні видання оригінал статті вочевидь писався не українською, а потім його тупо переклали якимось не найкращим перекладачем.
  ЛАД написав:
  BIGor написав:Що там, ЛАД сьогодні "працює" тут в нічну зміну чи вранішню?

24/7.
Но в данной вашей фразе должно быть "в ранішню" - отдельно.
Повышайте грамотность.
Или в Польше рідна мова забувається?

Є і "вранішню" https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B ... 1%96%D0%B9
або вже "в ранкову".
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6955
З нами з: 19.04.12
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1067 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 11:08

  ЛАД написав:
  BIGor написав:Що там, ЛАД сьогодні "працює" тут в нічну зміну чи вранішню?

24/7.
Но в данной вашей фразе должно быть "в ранішню" - отдельно.
Повышайте грамотность.

Когда хотел козырнуть знаниями, но вышло как-то не очень :D
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B ... 1%96%D0%B9
_hunter
 
Повідомлень: 8556
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 11:10

  Ой+ написав:..........
  ЛАД написав:
  BIGor написав:Що там, ЛАД сьогодні "працює" тут в нічну зміну чи вранішню?

24/7.
Но в данной вашей фразе должно быть "в ранішню" - отдельно.
Повышайте грамотность.
Или в Польше рідна мова забувається?

Є і "вранішню" https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B ... 1%96%D0%B9
або вже "в ранкову".

Слово такое есть, бесспорно.
Но я написал: "в данной вашей фразе".
За объяснение "намистизації" спасибо.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31004
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 11:14

Конфіскувати майно керівників МСЕК неможливо, їм загрожує лише стаття про недостовірне декларування , — голова НАЗК
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1374
З нами з: 20.01.09
Подякував: 50 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 10598105991060010601>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 72126
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 239311
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 869969
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.