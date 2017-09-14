*Президент України Володимир Зеленський наприкінці виступу у Верховній Раді заявив, що план перемоги, серед іншого, покликаний об'єднати українців навколо спільної мети. "Ми воюємо з Росією - це наш ворог. Ми воюємо на полі бою, в міжнародних відносинах, в економіці, в інформаційній сфері, у серцях людей. Вони - ворог. Всередині України ворогів немає", - заявив президент. Український лідер наголосив, що Україна досягає успіхів тільки єдності. "Якщо ми втратимо єдність, ми програємо у війні, як це було століття тому", - додав президент.* https://www.unian.ua/society/volodimir- ... 89192.html
Президент вказав на те, що план перемоги спрямований на партнерів України, натомість план посилення відповідає за «внутрішню частину роботи», на фронті і в тилу: «Питання справедливості в Україні, яке стоїть надзвичайно гостро. Наша економіка – наші робочі місця, наш розвиток критично необхідних Україні галузей. Захист від російської дезінформації. Соціальний захист людей. Багато напрямів потребують чітких відповідей, які кроки ми робимо та хто відповідальний за реалізацію конкретних кроків. Цей внутрішній План посилення гарантуватиме Україні також і єдність». https://www.radiosvoboda.org/a/news-zel ... 72207.html
*Президент України Володимир Зеленський наприкінці виступу у Верховній Раді заявив, що план перемоги, серед іншого, покликаний об'єднати українців навколо спільної мети. "Ми воюємо з Росією - це наш ворог. Ми воюємо на полі бою, в міжнародних відносинах, в економіці, в інформаційній сфері, у серцях людей. Вони - ворог. Всередині України ворогів немає", - заявив президент. Український лідер наголосив, що Україна досягає успіхів тільки єдності. "Якщо ми втратимо єдність, ми програємо у війні, як це було століття тому", - додав президент.* https://www.unian.ua/society/volodimir- ... 89192.html
Президент вказав на те, що план перемоги спрямований на партнерів України, натомість план посилення відповідає за «внутрішню частину роботи», на фронті і в тилу: «Питання справедливості в Україні, яке стоїть надзвичайно гостро. Наша економіка – наші робочі місця, наш розвиток критично необхідних Україні галузей. Захист від російської дезінформації. Соціальний захист людей. Багато напрямів потребують чітких відповідей, які кроки ми робимо та хто відповідальний за реалізацію конкретних кроків. Цей внутрішній План посилення гарантуватиме Україні також і єдність». https://www.radiosvoboda.org/a/news-zel ... 72207.html
будем воювати до кінця бо це об"єднує, а хто проти воювати до кінця, той роз"єднує націю. Л - Логіка