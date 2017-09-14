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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 105991060010601106021060310604>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 78
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
34
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 11:14

Є. Єдність))

*Президент України Володимир Зеленський наприкінці виступу у Верховній Раді заявив, що план перемоги, серед іншого, покликаний об'єднати українців навколо спільної мети.
"Ми воюємо з Росією - це наш ворог. Ми воюємо на полі бою, в міжнародних відносинах, в економіці, в інформаційній сфері, у серцях людей. Вони - ворог. Всередині України ворогів немає", - заявив президент.
Український лідер наголосив, що Україна досягає успіхів тільки єдності. "Якщо ми втратимо єдність, ми програємо у війні, як це було століття тому", - додав президент.*
https://www.unian.ua/society/volodimir- ... 89192.html

Президент вказав на те, що план перемоги спрямований на партнерів України, натомість план посилення відповідає за «внутрішню частину роботи», на фронті і в тилу:
«Питання справедливості в Україні, яке стоїть надзвичайно гостро. Наша економіка – наші робочі місця, наш розвиток критично необхідних Україні галузей. Захист від російської дезінформації. Соціальний захист людей. Багато напрямів потребують чітких відповідей, які кроки ми робимо та хто відповідальний за реалізацію конкретних кроків. Цей внутрішній План посилення гарантуватиме Україні також і єдність».
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zel ... 72207.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 11:17

  detroytred написав:Є. Єдність))

*Президент України Володимир Зеленський наприкінці виступу у Верховній Раді заявив, що план перемоги, серед іншого, покликаний об'єднати українців навколо спільної мети.
"Ми воюємо з Росією - це наш ворог. Ми воюємо на полі бою, в міжнародних відносинах, в економіці, в інформаційній сфері, у серцях людей. Вони - ворог. Всередині України ворогів немає", - заявив президент.
Український лідер наголосив, що Україна досягає успіхів тільки єдності. "Якщо ми втратимо єдність, ми програємо у війні, як це було століття тому", - додав президент.*
https://www.unian.ua/society/volodimir- ... 89192.html

Президент вказав на те, що план перемоги спрямований на партнерів України, натомість план посилення відповідає за «внутрішню частину роботи», на фронті і в тилу:
«Питання справедливості в Україні, яке стоїть надзвичайно гостро. Наша економіка – наші робочі місця, наш розвиток критично необхідних Україні галузей. Захист від російської дезінформації. Соціальний захист людей. Багато напрямів потребують чітких відповідей, які кроки ми робимо та хто відповідальний за реалізацію конкретних кроків. Цей внутрішній План посилення гарантуватиме Україні також і єдність».
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zel ... 72207.html

будем воювати до кінця бо це об"єднує, а хто проти воювати до кінця, той роз"єднує націю. Л - Логіка
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 11:18

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  BIGor написав:Що там, ЛАД сьогодні "працює" тут в нічну зміну чи вранішню?

24/7.
Но в данной вашей фразе должно быть "в ранішню" - отдельно.
Повышайте грамотность.

Когда хотел козырнуть знаниями, но вышло как-то не очень :D
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B ... 1%96%D0%B9

Учите уже немецкий и успокойтесь.
Есть "вранішня зміна", но можно "працювати в ранішню зміну".
Можно, конечно сказать и "працювати в вранішню зміну", но как-то чересчур.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 11:26

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:24/7.
Но в данной вашей фразе должно быть "в ранішню" - отдельно.
Повышайте грамотность.

Когда хотел козырнуть знаниями, но вышло как-то не очень :D
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B ... 1%96%D0%B9

Учите уже немецкий и успокойтесь.
Есть "вранішня зміна", но можно "працювати в ранішню зміну".
Можно, конечно сказать и "працювати в вранішню зміну", но как-то чересчур.

вы там первую половину предложения не заметили - или смысл понять не смогли? :D
работает в:
(один вариант из двух)
- ночную смену
или
- утреннюю (оно же вранішню) [смену]
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 11:41

22 мая 2024 г. · «Всі, хто ставлять під сумнів легітимність президента Зеленського, вороги України», - спікер ВРУ ...
https://m.youtube.com/watch?v=tZboQr_mzsA

“Це реально внутрішній ворог”: Зеленський відреагував на корупцію у МСЕК і прокуратурі
https://politica.com.ua/ce-realno-vnytr ... yratyri-2/

Как выгнать внутреннего врага из церкви |
https://m.youtube.com/watch?v=3cEfKll80wc

Це тільки за 5 хв. пошуку в Гуглі про внутрішніх ворогів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 11:41

_hunter
Може треба повернутись і довчитися? Там і дронщики все ще не «розібрані за тиждень» чекають.
«В вранішню» не дозволяє мова так ламати язик. Може «у вранішню»?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 11:44

  detroytred написав:22 мая 2024 г. · «Всі, хто ставлять під сумнів легітимність президента Зеленського, вороги України», - спікер ВРУ ...
https://m.youtube.com/watch?v=tZboQr_mzsA

“Це реально внутрішній ворог”: Зеленський відреагував на корупцію у МСЕК і прокуратурі
https://politica.com.ua/ce-realno-vnytr ... yratyri-2/

Как выгнать внутреннего врага из церкви |
https://m.youtube.com/watch?v=3cEfKll80wc

Це тільки за 5 хв. пошуку в Гуглі про внутрішніх ворогів.

ну так - "от создателей охоты на ведьм": если с внешними врагами "не альо" - нужно переключить внимание народа на поиск внутренних...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 11:47

  _hunter написав:
  detroytred написав:22 мая 2024 г. · «Всі, хто ставлять під сумнів легітимність президента Зеленського, вороги України», - спікер ВРУ ...
https://m.youtube.com/watch?v=tZboQr_mzsA

“Це реально внутрішній ворог”: Зеленський відреагував на корупцію у МСЕК і прокуратурі
https://politica.com.ua/ce-realno-vnytr ... yratyri-2/

Как выгнать внутреннего врага из церкви |
https://m.youtube.com/watch?v=3cEfKll80wc

Це тільки за 5 хв. пошуку в Гуглі про внутрішніх ворогів.

ну так - "от создателей охоты на ведьм": если с внешними врагами "не альо" - нужно переключить внимание народа на поиск внутренних...

"внутрішній план" (с)(тм)

з.і.
бігунці, це вони тоді які вороги (внутрішньо-зовнішні)?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 11:57

  ЛАД написав:
  BIGor написав:Що там, ЛАД сьогодні "працює" тут в нічну зміну чи вранішню?

24/7.
Но в данной вашей фразе должно быть "в ранішню" - отдельно.
Повышайте грамотность.
Или в Польше рідна мова забувається?

ЛАД, Ви тест на "вранішню" не пройшли. Напевно і тест на "паляниця" не пройдете. І де ви такі беретесь з-за "поребрика"?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 11:57

  Hotab написав:_hunter
Може треба повернутись і довчитися? Там і дронщики все ще не «розібрані за тиждень» чекають.
«В вранішню» не дозволяє мова так ламати язик. Може «у вранішню»?

там ЗП не интересная, да и сроки контракта непонятные.

Вы смысл спора не поняли :) - "у" там не нужна ровно так же, как и "в" - она в первой половине предложения осталась
_hunter
 
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