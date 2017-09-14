RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1060010601106021060310604>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 78
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
34
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 11:59

  Ой+ написав:
  tester7336 написав:
  katso написав:Я вообще в ужасе как на полном серьезе обсуждаются методы времен военного коммунизма. Ну вроде ж недавно было такое, всего сто лет назад, и помним чем кончилось...

оно то вроде частная собственность должна уважаться но готовы ли те кто остался с жильем через налоги помочь тем у кого оно разрушено?
а если и метров не дам и не помогу через налоги - не удивительно что впо едут домой в окупацию назад

100 років тому якраз ці методи і дали можливість перемогти тим, хто їх застосовував.


Ничего подобного. Победили не методы а идеология "приземлить оторвавшуюся от реалий верхушку" (ничего не напоминает?), тогда это называлось "мир хижинам, война дворцам". А методам, уже после победы идеологии, все ужаснулись, да поздно было. А сейчас я так понял пытаются впихнуть идеологию "мир дворцам - война владельцам двух хрущей", некий аналог раскулачивания.

P.S. И кстати, как в этой идеологии предполагается поступать со скупившими квартиры под сдачу гражданами США, Англии, Франции?
Востаннє редагувалось katso в Суб 26 жов, 2024 12:57, всього редагувалось 1 раз.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1287
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 12:11

такими темпами до громадянської війни вже не далеко

В Одессі натовп людей (більше 100), на рінку "7 км", силою вигнав представників ТЦК, а також штурмував відділення ТЦК з вимогою відпустити чьоловіків яких забрали. (відео шириться мережею)
Востаннє редагувалось Xenon в Суб 26 жов, 2024 12:13, всього редагувалось 1 раз.
Xenon
 
Повідомлень: 4838
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 12:12

  konstantin kirovograd написав:Конфіскувати майно керівників МСЕК неможливо, їм загрожує лише стаття про недостовірне декларування , — голова НАЗК

Насправді це фейк. Бо НАЗК ніяким чином не дотична до конфіскації.

Конфіскувати можуть за рішенням суддів, але тут буде працювати така система: МСЕК - прокурори - судді. Прокурори 100% повязані корупційними справами з суддями, і дотичні до кришування МСЕК, тому судді нікого не засудять, а кримінальні справи поховають.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9516
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1376 раз.
Подякували: 1783 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 12:24

  Xenon написав:такими темпами до громадянської війни вже не далеко

В Одессі натовп людей (більше 100), на рінку "7 км", силою вигнав представників ТЦК, а також штурмував відділення ТЦК з вимогою відпустити чьоловіків яких забрали. (відео шириться мережею)

Гадаю, що ніякі громадянські або майдани чи організовані протести країні не загрожують.
Для цього потрібна залученість ще й частини еліт (можновладців).
Примусова мобілізація ж ніяк не стосується еліт))

А стихійні бунти це явище банальне при загостреннях в суспільстві.
detroytred
 
Повідомлень: 30918
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 12:31

  detroytred написав:
  Xenon написав:такими темпами до громадянської війни вже не далеко

В Одессі натовп людей (більше 100), на рінку "7 км", силою вигнав представників ТЦК, а також штурмував відділення ТЦК з вимогою відпустити чьоловіків яких забрали. (відео шириться мережею)

Гадаю, що ніякі громадянські або майдани чи організовані протести країні не загрожують.
Для цього потрібна залученість ще й частини еліт (можновладців).
Примусова мобілізація ж ніяк не стосується еліт))

А стихійні бунти це явище банальне при загостреннях в суспільстві.

блажен хто вірує
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36992
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2796 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 12:32

  katso написав: А сейчас я так понял пытаются впихнуть идеологию "мир дворцам - война владельцам двух хрущей", некий аналог раскулачивания.

Политтехнолог Левочкина Ю. Романенко сейчас продвигает тезисы недопустимости раскулачивания олигархов.
Думаю в олигархическом политбюро есть программа сброса пара.
Негатив направят на МСЕК, ТЦК и пр. ОПГ.
Старые бригады на фронте стараются не пополнять, стачивают внуль пенсионариев.
UA
 
Повідомлень: 8878
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1865 раз.
Подякували: 2278 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 12:39

UA
главное не забывать напоминать пересичному суперуспиху что конституция на паузе, он никто и звать его никак, недра батькивщыны нихуя не его, а он должен, должен, должен, ведь он лох какой то терпеть это 5,5 годов...
барабашов
 
Повідомлень: 4479
З нами з: 16.06.15
Подякував: 282 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 12:39

  detroytred написав:Гадаю, що ніякі громадянські або майдани чи організовані протести країні не загрожують.
Для цього потрібна залученість ще й частини еліт (можновладців).
Примусова мобілізація ж ніяк не стосується еліт))

А стихійні бунти це явище банальне при загостреннях в суспільстві.

Варианты
1.Хуйло купит каких то можновлалцив
2.Региональные элиты хотят сохранится, а центр пошел в Ва-банк.
У них разное видение своего будущего.
UA
 
Повідомлень: 8878
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1865 раз.
Подякували: 2278 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 12:43

  барабашов написав:UA
главное не забывать напоминать пересичному суперуспиху что конституция на паузе, он никто и звать его никак, недра батькивщыны нихуя не его, а он должен, должен, должен, ведь он лох какой то терпеть это 5,5 годов...

ТЦК стараются ловить контингент у метро, маршруток да из автокорчей по 5 куе вынимают.
А это мировоззрение ТВ, курка, 2 л пива
UA
 
Повідомлень: 8878
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1865 раз.
Подякували: 2278 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 12:44

  UA написав:2.Региональные элиты хотят сохранится, а центр пошел в Ва-банк.
У них разное видение своего будущего.

Цей варіант цілком припустимий.
Але на що здатні регіональні еліти, якщо навіть Єс, Батьківщина не взмозі просувати свої інтереси?
detroytred
 
Повідомлень: 30918
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1060010601106021060310604>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, katso і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 72142
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 239332
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 869998
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4308)
26.10.2024 11:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.