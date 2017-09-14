|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 26 жов, 2024 11:59
Ой+ написав: tester7336 написав: katso написав:
Я вообще в ужасе как на полном серьезе обсуждаются методы времен военного коммунизма. Ну вроде ж недавно было такое, всего сто лет назад, и помним чем кончилось...
оно то вроде частная собственность должна уважаться но готовы ли те кто остался с жильем через налоги помочь тем у кого оно разрушено?
а если и метров не дам и не помогу через налоги - не удивительно что впо едут домой в окупацию назад
100 років тому якраз ці методи і дали можливість перемогти тим, хто їх застосовував.
Ничего подобного. Победили не методы а идеология "приземлить оторвавшуюся от реалий верхушку" (ничего не напоминает?), тогда это называлось "мир хижинам, война дворцам". А методам, уже после победы идеологии, все ужаснулись, да поздно было. А сейчас я так понял пытаются впихнуть идеологию "мир дворцам - война владельцам двух хрущей", некий аналог раскулачивания.
P.S. И кстати, как в этой идеологии предполагается поступать со скупившими квартиры под сдачу гражданами США, Англии, Франции?
Востаннє редагувалось katso
в Суб 26 жов, 2024 12:57, всього редагувалось 1 раз.
-
katso
-
-
- Повідомлень: 1287
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 245 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 жов, 2024 12:11
такими темпами до громадянської війни вже не далеко
В Одессі натовп людей (більше 100), на рінку "7 км", силою вигнав представників ТЦК, а також штурмував відділення ТЦК з вимогою відпустити чьоловіків яких забрали. (відео шириться мережею)
Востаннє редагувалось Xenon
в Суб 26 жов, 2024 12:13, всього редагувалось 1 раз.
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 4838
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 жов, 2024 12:12
konstantin kirovograd написав:
Конфіскувати майно керівників МСЕК неможливо, їм загрожує лише стаття про недостовірне декларування , — голова НАЗК
Насправді це фейк. Бо НАЗК ніяким чином не дотична до конфіскації.
Конфіскувати можуть за рішенням суддів, але тут буде працювати така система: МСЕК - прокурори - судді. Прокурори 100% повязані корупційними справами з суддями, і дотичні до кришування МСЕК, тому судді нікого не засудять, а кримінальні справи поховають.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 9516
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1376 раз.
- Подякували: 1783 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 26 жов, 2024 12:24
Xenon написав:
такими темпами до громадянської війни вже не далеко
В Одессі натовп людей (більше 100), на рінку "7 км", силою вигнав представників ТЦК, а також штурмував відділення ТЦК з вимогою відпустити чьоловіків яких забрали. (відео шириться мережею)
Гадаю, що ніякі громадянські або майдани чи організовані протести країні не загрожують.
Для цього потрібна залученість ще й частини еліт (можновладців).
Примусова мобілізація ж ніяк не стосується еліт))
А стихійні бунти це явище банальне при загостреннях в суспільстві.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30918
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 жов, 2024 12:31
detroytred написав: Xenon написав:
такими темпами до громадянської війни вже не далеко
В Одессі натовп людей (більше 100), на рінку "7 км", силою вигнав представників ТЦК, а також штурмував відділення ТЦК з вимогою відпустити чьоловіків яких забрали. (відео шириться мережею)
Гадаю, що ніякі громадянські або майдани чи організовані протести країні не загрожують.
Для цього потрібна залученість ще й частини еліт (можновладців).
Примусова мобілізація ж ніяк не стосується еліт))
А стихійні бунти це явище банальне при загостреннях в суспільстві.
блажен хто вірує
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36992
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1591 раз.
- Подякували: 2796 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Суб 26 жов, 2024 12:32
katso написав:
А сейчас я так понял пытаются впихнуть идеологию "мир дворцам - война владельцам двух хрущей", некий аналог раскулачивания.
Политтехнолог Левочкина Ю. Романенко сейчас продвигает тезисы недопустимости раскулачивания олигархов.
Думаю в олигархическом политбюро есть программа сброса пара.
Негатив направят на МСЕК, ТЦК и пр. ОПГ.
Старые бригады на фронте стараются не пополнять, стачивают внуль пенсионариев.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8878
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1865 раз.
- Подякували: 2278 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 26 жов, 2024 12:39
UA
главное не забывать напоминать пересичному суперуспиху что конституция на паузе, он никто и звать его никак, недра батькивщыны нихуя не его, а он должен, должен, должен, ведь он лох какой то терпеть это 5,5 годов...
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4479
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 282 раз.
- Подякували: 352 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 жов, 2024 12:39
detroytred написав:
Гадаю, що ніякі громадянські або майдани чи організовані протести країні не загрожують.
Для цього потрібна залученість ще й частини еліт (можновладців).
Примусова мобілізація ж ніяк не стосується еліт))
А стихійні бунти це явище банальне при загостреннях в суспільстві.
Варианты
1.Хуйло купит каких то можновлалцив
2.Региональные элиты хотят сохранится, а центр пошел в Ва-банк.
У них разное видение своего будущего.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8878
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1865 раз.
- Подякували: 2278 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 26 жов, 2024 12:43
барабашов написав:UA
главное не забывать напоминать пересичному суперуспиху что конституция на паузе, он никто и звать его никак, недра батькивщыны нихуя не его, а он должен, должен, должен, ведь он лох какой то терпеть это 5,5 годов...
ТЦК стараются ловить контингент у метро, маршруток да из автокорчей по 5 куе вынимают.
А это мировоззрение ТВ, курка, 2 л пива
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8878
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1865 раз.
- Подякували: 2278 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 26 жов, 2024 12:44
UA написав:
2.Региональные элиты хотят сохранится, а центр пошел в Ва-банк.
У них разное видение своего будущего.
Цей варіант цілком припустимий.
Але на що здатні регіональні еліти, якщо навіть Єс, Батьківщина не взмозі просувати свої інтереси?
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30918
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|22
|72142
|
|
|1493
|239332
|
|
|6076
|869998
|
|