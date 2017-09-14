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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 26 жов, 2024 12:46
Харків вже 3й день майже весь перекритий з шаленою кількістю ТЦК на вулицях.
Цікаво - коли в Києві таке почнеться? )
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Додано: Суб 26 жов, 2024 12:47
detroytred написав: UA написав:
2.Региональные элиты хотят сохранится, а центр пошел в Ва-банк.
У них разное видение своего будущего.
Цей варіант цілком припустимий.
Але на що здатні регіональні еліти, якщо навіть Єс, Батьківщина не взмозі просувати свої інтереси?
Могущество Слуг сузится до Криворожского района и вперед.
Вообще-то соус должен быть иным.
Младорыги Зе уже отыгранная карта.
Появятся новые названия.
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Додано: Суб 26 жов, 2024 12:54
_hunter написав:
я вам решение этой "проблемы" уже приводил - введение СВ. Но "кое-кто" (не буду пальцем показывать) забоялся...
я вас спрашивал где у нас законодательная обвязка термина "состояние войны" в добавок до Конституции.
вы так и не ответили.
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Додано: Суб 26 жов, 2024 13:05
konstantin kirovograd написав:
Конфіскувати майно керівників МСЕК неможливо, їм загрожує лише стаття про недостовірне декларування , — голова НАЗК
только вот почему то третий сорт по голове и в бусик.
а этих по закону
про что я неоднократно ранее говорил.
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Додано: Суб 26 жов, 2024 13:08
ЛАД написав:
Учите уже немецкий и успокойтесь.
Есть "вранішня зміна", но можно "працювати в ранішню зміну".
Можно, конечно сказать и "працювати в вранішню зміну", но как-то чересчур.
не знаю кому как, но мне привыкшему слышать "ранкова зміна", "денна зміна", "вечірня зміна" та "нічна зміна" вот то все режет слух.
ну вы и окончания лепите. "працювати в ранкову зміну"
ЗЫ
хотя не вы начали. сорян.
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Додано: Суб 26 жов, 2024 13:10
tester7336 написав: _hunter написав:
я вам решение этой "проблемы" уже приводил - введение СВ. Но "кое-кто" (не буду пальцем показывать) забоялся...
я вас спрашивал где у нас законодательная обвязка термина "состояние войны" в добавок до Конституции.
вы так и не ответили.
какая еще "обвязка"? - Война за выживание в стране.
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Додано: Суб 26 жов, 2024 13:12
UA написав: Бетон написав:
Остановите. Дайте выйти
Батьківщина
ХЗ, если заселить территорию арабами, они лучше себя вести будут?
Или? Мне сложно сложить реальное представление.
Арабов которых знаю заканчивали престижнее европейские универы.
Работают по дипломатической линии.
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Додано: Суб 26 жов, 2024 13:13
tester7336 написав: konstantin kirovograd написав:
Конфіскувати майно керівників МСЕК неможливо, їм загрожує лише стаття про недостовірне декларування , — голова НАЗК
только вот почему то третий сорт по голове и в бусик.
а этих по закону
про что я неоднократно ранее говорил.
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UA
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Додано: Суб 26 жов, 2024 13:19
UA написав: katso написав:
А сейчас я так понял пытаются впихнуть идеологию "мир дворцам - война владельцам двух хрущей", некий аналог раскулачивания.
Политтехнолог Левочкина Ю. Романенко сейчас продвигает тезисы недопустимости раскулачивания олигархов.
Так олигархов никто и не трогает, слова национализация в прессе как-то не слышно.
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Додано: Суб 26 жов, 2024 13:20
_hunter написав: tester7336 написав: _hunter написав:
я вам решение этой "проблемы" уже приводил - введение СВ. Но "кое-кто" (не буду пальцем показывать) забоялся...
я вас спрашивал где у нас законодательная обвязка термина "состояние войны" в добавок до Конституции.
вы так и не ответили.
какая еще "обвязка"? - Война за выживание в стране.
так если нет законодательной обвязки - какой смысл от провозглашения "состояния войны" ?
просто громко заявить?
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