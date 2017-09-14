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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10601106021060310604>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 78
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
34
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 12:46

Харків вже 3й день майже весь перекритий з шаленою кількістю ТЦК на вулицях.
Цікаво - коли в Києві таке почнеться? )
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 12:47

  detroytred написав:
  UA написав:2.Региональные элиты хотят сохранится, а центр пошел в Ва-банк.
У них разное видение своего будущего.

Цей варіант цілком припустимий.
Але на що здатні регіональні еліти, якщо навіть Єс, Батьківщина не взмозі просувати свої інтереси?

Могущество Слуг сузится до Криворожского района и вперед.
Вообще-то соус должен быть иным.
Младорыги Зе уже отыгранная карта.
Появятся новые названия.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 12:54

  _hunter написав: я вам решение этой "проблемы" уже приводил - введение СВ. Но "кое-кто" (не буду пальцем показывать) забоялся...


я вас спрашивал где у нас законодательная обвязка термина "состояние войны" в добавок до Конституции.
вы так и не ответили.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 13:05

  konstantin kirovograd написав:Конфіскувати майно керівників МСЕК неможливо, їм загрожує лише стаття про недостовірне декларування , — голова НАЗК


только вот почему то третий сорт по голове и в бусик.
а этих по закону
про что я неоднократно ранее говорил.
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 13:08

  ЛАД написав:Учите уже немецкий и успокойтесь.
Есть "вранішня зміна", но можно "працювати в ранішню зміну".
Можно, конечно сказать и "працювати в вранішню зміну", но как-то чересчур.


не знаю кому как, но мне привыкшему слышать "ранкова зміна", "денна зміна", "вечірня зміна" та "нічна зміна" вот то все режет слух.
ну вы и окончания лепите. "працювати в ранкову зміну"

ЗЫ
хотя не вы начали. сорян.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 13:10

  tester7336 написав:
  _hunter написав: я вам решение этой "проблемы" уже приводил - введение СВ. Но "кое-кто" (не буду пальцем показывать) забоялся...


я вас спрашивал где у нас законодательная обвязка термина "состояние войны" в добавок до Конституции.
вы так и не ответили.

какая еще "обвязка"? - Война за выживание в стране.
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 13:12

  UA написав:
  Бетон написав:
Остановите. Дайте выйти

Батьківщина
ХЗ, если заселить территорию арабами, они лучше себя вести будут?
Или? Мне сложно сложить реальное представление.
Арабов которых знаю заканчивали престижнее европейские универы.
Работают по дипломатической линии.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 13:13

  tester7336 написав:
  konstantin kirovograd написав:Конфіскувати майно керівників МСЕК неможливо, їм загрожує лише стаття про недостовірне декларування , — голова НАЗК


только вот почему то третий сорт по голове и в бусик.
а этих по закону
про что я неоднократно ранее говорил.

UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 13:19

  UA написав:
  katso написав: А сейчас я так понял пытаются впихнуть идеологию "мир дворцам - война владельцам двух хрущей", некий аналог раскулачивания.

Политтехнолог Левочкина Ю. Романенко сейчас продвигает тезисы недопустимости раскулачивания олигархов.


Так олигархов никто и не трогает, слова национализация в прессе как-то не слышно.
katso
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 13:20

  _hunter написав:
  tester7336 написав:
  _hunter написав: я вам решение этой "проблемы" уже приводил - введение СВ. Но "кое-кто" (не буду пальцем показывать) забоялся...


я вас спрашивал где у нас законодательная обвязка термина "состояние войны" в добавок до Конституции.
вы так и не ответили.

какая еще "обвязка"? - Война за выживание в стране.


так если нет законодательной обвязки - какой смысл от провозглашения "состояния войны" ?
просто громко заявить?
tester7336
 
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