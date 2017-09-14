Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 26 жов, 2024 13:24
tester7336 написав:
ну вы и окончания лепите. "працювати в ранкову зміну"
"Працювати
у
ранкову зміну", якщо наступне слово з приголосної, то краще вживати "У" замість "в", і навпаки, якщо з голосною, так краще.
_Mykola_
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Додано: Суб 26 жов, 2024 13:26
tester7336 написав: konstantin kirovograd написав:
Конфіскувати майно керівників МСЕК неможливо, їм загрожує лише стаття про недостовірне декларування , — голова НАЗК
только вот почему то третий сорт по голове и в бусик.
а этих по закону
про что я неоднократно ранее говорил.
По закону і ніяк інакше:
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c5y36ljyd3lo
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Додано: Суб 26 жов, 2024 13:27
tester7336 написав: _hunter написав: tester7336 написав:
я вас спрашивал где у нас законодательная обвязка термина "состояние войны" в добавок до Конституции.
вы так и не ответили.
какая еще "обвязка"? - Война за выживание в стране.
так если нет законодательной обвязки - какой смысл от провозглашения "состояния войны" ?
просто громко заявить?
смысл в том, что никакая "обвязка" не нужна: в стране появляется лицо с абсолютной властью, каждое слово которого - закон
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Додано: Суб 26 жов, 2024 13:27
_Mykola_ написав: tester7336 написав:
ну вы и окончания лепите. "працювати в ранкову зміну"
"Працювати
у
ранкову зміну", якщо наступне слово з приголосної, то краще вживати "У" замість "в", і навпаки, якщо з голосною, так краще.
это правило не всегда работает. нужен лингвист
ЗЫ
я слышал многие годы пока работали в смены что использовалось "в".
tester7336
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Додано: Суб 26 жов, 2024 13:35
tester7336 написав: _Mykola_ написав: tester7336 написав:
ну вы и окончания лепите. "працювати в ранкову зміну"
"Працювати
у
ранкову зміну", якщо наступне слово з приголосної, то краще вживати "У" замість "в", і навпаки, якщо з голосною, так краще.
это правило не всегда работает. нужен лингвист
ЗЫ
я слышал многие годы пока работали в смены что использовалось "в".
Те що роками використовуються "сталі вирази" не робить їх правильними.
Це як "протягом" і "на протязі". Або "на Оболоні" і "на Оболоне".
Милозвучність мови, правило, яке працює у 90% випадків, коли читаєш текст.
_Mykola_
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Додано: Суб 26 жов, 2024 13:37
katso написав: UA написав:
Политтехнолог Левочкина Ю. Романенко сейчас продвигает тезисы недопустимости раскулачивания олигархов.
Так олигархов никто и не трогает, слова национализация в прессе как-то не слышно.
Сами себя они точно не тронут.
Работают на упреждение через придворних "лидеров общественного мнения".
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Додано: Суб 26 жов, 2024 13:43
_Mykola_ написав:
Милозвучність мови, правило, яке працює у 90% випадків, коли читаєш текст.
никак не вижу нарушение милозвучності
"з ранку" не режет же слух?
так и тут "в ранкову"
мне как раз "у" начинает резать
tester7336
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Додано: Суб 26 жов, 2024 13:50
tester7336 написав: ЛАД написав:
Учите уже немецкий и успокойтесь.
Есть "вранішня зміна", но можно "працювати в ранішню зміну".
Можно, конечно сказать и "працювати в вранішню зміну", но как-то чересчур.
не знаю кому как, но мне привыкшему слышать "ранкова зміна", "денна зміна", "вечірня зміна" та "нічна зміна" вот то все режет слух.
ну вы и окончания лепите. "працювати в ранкову зміну"
ЗЫ
хотя не вы начали. сорян.
щелепа не та?
flyman
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