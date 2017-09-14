tester7336 написав:ну вы и окончания лепите. "працювати в ранкову зміну"
"Працювати у ранкову зміну", якщо наступне слово з приголосної, то краще вживати "У" замість "в", і навпаки, якщо з голосною, так краще.
это правило не всегда работает. нужен лингвист
ЗЫ я слышал многие годы пока работали в смены что использовалось "в".
Те що роками використовуються "сталі вирази" не робить їх правильними. Це як "протягом" і "на протязі". Або "на Оболоні" і "на Оболоне". Милозвучність мови, правило, яке працює у 90% випадків, коли читаєш текст.
Тисячі солдатів елітного підрозділу КНДР вже прибули до Курської області Росії. Про це пише The New York Times.
Видання зазначає, що у середу, 23 жовтня, перші північнокорейські війська вже прибули до Курської області. Високопоставлений український урядовець повідомив, що до понеділка очікується прибуття ще до 5 000 північнокорейських військових. За словами офіційних осіб, ці військовослужбовці є частиною елітного підрозділу Корейської народної армії.
Український урядовець розповів, що солдатів перевозять з Владивостока на борту величезних транспортних літаків Іл-76 на військовий аеродром на заході Росії, а потім їх перекидають у зону бойових дій. Урядовець додав, що на даний момент вони концентруються лише в Курській області.
Північнокорейські війська не брали участі в жодній війні з 1950-х років, і є питання щодо можливостей навіть їхніх елітних підрозділів. Ще до того, як вони вийдуть на поле бою, їм доведеться зіткнутися з мовним бар’єром, незнайомою місцевістю і армійськими звичаями, які можуть сильно відрізнятися від їхніх власних.
Військовий експерт Еміль Кастехелмі вважає, що солдати КНДР суттєво не вплинуть на хід війни.
«Хтось повинен померти на полі бою, і з російської точки зору, звичайно, краще, якщо це буде не росіянин», – сказав Кастехелмі.