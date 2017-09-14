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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10602106031060410605>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 78
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
34
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 13:24

  tester7336 написав:ну вы и окончания лепите. "працювати в ранкову зміну"

"Працювати у ранкову зміну", якщо наступне слово з приголосної, то краще вживати "У" замість "в", і навпаки, якщо з голосною, так краще.
:oops:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 13:26

  tester7336 написав:
  konstantin kirovograd написав:Конфіскувати майно керівників МСЕК неможливо, їм загрожує лише стаття про недостовірне декларування , — голова НАЗК


только вот почему то третий сорт по голове и в бусик.
а этих по закону
про что я неоднократно ранее говорил.

По закону і ніяк інакше:
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c5y36ljyd3lo
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 13:27

  tester7336 написав:
  _hunter написав:
  tester7336 написав:
я вас спрашивал где у нас законодательная обвязка термина "состояние войны" в добавок до Конституции.
вы так и не ответили.

какая еще "обвязка"? - Война за выживание в стране.


так если нет законодательной обвязки - какой смысл от провозглашения "состояния войны" ?
просто громко заявить?

смысл в том, что никакая "обвязка" не нужна: в стране появляется лицо с абсолютной властью, каждое слово которого - закон
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 13:27

  _Mykola_ написав:
  tester7336 написав:ну вы и окончания лепите. "працювати в ранкову зміну"

"Працювати у ранкову зміну", якщо наступне слово з приголосної, то краще вживати "У" замість "в", і навпаки, якщо з голосною, так краще.
:oops:


это правило не всегда работает. нужен лингвист :wink:

ЗЫ
я слышал многие годы пока работали в смены что использовалось "в".
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 13:35

  tester7336 написав:
  _Mykola_ написав:
  tester7336 написав:ну вы и окончания лепите. "працювати в ранкову зміну"

"Працювати у ранкову зміну", якщо наступне слово з приголосної, то краще вживати "У" замість "в", і навпаки, якщо з голосною, так краще.
:oops:


это правило не всегда работает. нужен лингвист :wink:

ЗЫ
я слышал многие годы пока работали в смены что использовалось "в".

Те що роками використовуються "сталі вирази" не робить їх правильними. ;)
Це як "протягом" і "на протязі". Або "на Оболоні" і "на Оболоне". :lol:
Милозвучність мови, правило, яке працює у 90% випадків, коли читаєш текст. :)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 13:37

  katso написав:
  UA написав:Политтехнолог Левочкина Ю. Романенко сейчас продвигает тезисы недопустимости раскулачивания олигархов.


Так олигархов никто и не трогает, слова национализация в прессе как-то не слышно.

Сами себя они точно не тронут.
Работают на упреждение через придворних "лидеров общественного мнения".
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 13:43

  _Mykola_ написав:Милозвучність мови, правило, яке працює у 90% випадків, коли читаєш текст. :)


никак не вижу нарушение милозвучності
"з ранку" не режет же слух?
так и тут "в ранкову"
мне как раз "у" начинает резать
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 13:50

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:Учите уже немецкий и успокойтесь.
Есть "вранішня зміна", но можно "працювати в ранішню зміну".
Можно, конечно сказать и "працювати в вранішню зміну", но как-то чересчур.


не знаю кому как, но мне привыкшему слышать "ранкова зміна", "денна зміна", "вечірня зміна" та "нічна зміна" вот то все режет слух.
ну вы и окончания лепите. "працювати в ранкову зміну"

ЗЫ
хотя не вы начали. сорян.

щелепа не та?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 14:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

NYT: Cолдати КНДР вже прибули на Курщину

Тисячі солдатів елітного підрозділу КНДР вже прибули до Курської області Росії. Про це пише The New York Times.

Видання зазначає, що у середу, 23 жовтня, перші північнокорейські війська вже прибули до Курської області. Високопоставлений український урядовець повідомив, що до понеділка очікується прибуття ще до 5 000 північнокорейських військових. За словами офіційних осіб, ці військовослужбовці є частиною елітного підрозділу Корейської народної армії.

Український урядовець розповів, що солдатів перевозять з Владивостока на борту величезних транспортних літаків Іл-76 на військовий аеродром на заході Росії, а потім їх перекидають у зону бойових дій. Урядовець додав, що на даний момент вони концентруються лише в Курській області.

Північнокорейські війська не брали участі в жодній війні з 1950-х років, і є питання щодо можливостей навіть їхніх елітних підрозділів. Ще до того, як вони вийдуть на поле бою, їм доведеться зіткнутися з мовним бар’єром, незнайомою місцевістю і армійськими звичаями, які можуть сильно відрізнятися від їхніх власних.

Військовий експерт Еміль Кастехелмі вважає, що солдати КНДР суттєво не вплинуть на хід війни.

«Хтось повинен померти на полі бою, і з російської точки зору, звичайно, краще, якщо це буде не росіянин», – сказав Кастехелмі.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 14:19

саміт Брикс в Казані завершився ганьбою бункерного



на 5хв коню оттоптали копита, він матернувся
prodigy
 
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