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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10602106031060410605

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 78
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
34
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 14:20

  tester7336 написав:NYT: Cолдати КНДР вже прибули на Курщину

Тисячі солдатів елітного підрозділу КНДР вже прибули до Курської області Росії. Про це пише The New York Times.

Видання зазначає, що у середу, 23 жовтня, перші північнокорейські війська вже прибули до Курської області. Високопоставлений український урядовець повідомив, що до понеділка очікується прибуття ще до 5 000 північнокорейських військових. За словами офіційних осіб, ці військовослужбовці є частиною елітного підрозділу Корейської народної армії.

Український урядовець розповів, що солдатів перевозять з Владивостока на борту величезних транспортних літаків Іл-76 на військовий аеродром на заході Росії, а потім їх перекидають у зону бойових дій. Урядовець додав, що на даний момент вони концентруються лише в Курській області.

Північнокорейські війська не брали участі в жодній війні з 1950-х років, і є питання щодо можливостей навіть їхніх елітних підрозділів. Ще до того, як вони вийдуть на поле бою, їм доведеться зіткнутися з мовним бар’єром, незнайомою місцевістю і армійськими звичаями, які можуть сильно відрізнятися від їхніх власних.

Військовий експерт Еміль Кастехелмі вважає, що солдати КНДР суттєво не вплинуть на хід війни.

«Хтось повинен померти на полі бою, і з російської точки зору, звичайно, краще, якщо це буде не росіянин», – сказав Кастехелмі.

Я работал с южнокорейцами.
Менталитет думаю схож.
С этими махновщиной и "маневренной войной" сложно будет.
Это по сути биороботы.
Дисциплинированные, четкие, упорные.
Сейчас в СМИ разгоняется мысль что северокорейцы не проблема... Мол уже дезертируют и т.д.
Как всегда выделюсь своим мнением.
Эти наведут шороху.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 14:22

В целом, по данным Государственной погранслужбы, за январь–август 2024 года из Украины выехало почти на 300 тыс. человек больше, чем въехало
И к утреннему разговору:
Перед началом полномасштабного российского вторжения в Украине уже были зарегистрированы около 1,3 млн внутренне перемещенных лиц, которые бежали из Крыма и Донбасса. По состоянию на июль 2024 года их было уже 4,7 млн. Эти люди потеряли не только дом, но и работу, которую большинство из них так и не смогли найти на новом месте.

По сведениям, которые приводятся в правительственной Стратегии демографического развития Украины, в сентябре 2023 года из 2,1 млн зарегистрированных внутренне перемещенных лиц работоспособного возраста работали только около 800 тыс.
Украинское правительство в своей демографической стратегии признает, что «относительно безопасные районы», куда выезжают переселенцы, испытывают проблемы с базовыми услугами, в частности, жилищными, образовательными и медицинскими, там также непросто найти работу.
https://www.bbc.com/russian/articles/c78dgxgqzzvo. Статья довольно интересная, кто хочет, посмотрите.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 14:32

Интервью с Руге - замгенсекретаря НАТО - https://www.bbc.com/russian/articles/c5ym57vm2ryo
Борис Руге: Понимаете, условия и точные цели этих мирных переговоров — это то, что должна решать Украина. За одним исключением: это членство в НАТО. Украина не может сама решить, что она станет членом НАТО и когда она им станет. Хотя сама траектория уже определена. Будущее Украины — в НАТО. Когда это произойдет, будут решать 32 члена НАТО. Когда будет выдано приглашение, когда Украина сможет фактически присоединиться. А территориальный вопрос — это то, что Украина должна решить сама.

Я бы сказал, что для президента Путина территориальный вопрос, возможно, не самый важный. Для президента Путина важнее сохранить Украину в составе метрополии в какой-то серой зоне. Вот это для него достижение — удерживать Украину вне НАТО, вне ЕС. И тем самым сохранять серую зону в сердце Европы. Но наше направление другое. Украина должна вступить в НАТО и должна иметь возможность присоединиться к Европейскому Союзу.

Там и ещё есть интересные моменты.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 14:34

  Xenon написав:Харків вже 3й день майже весь перекритий з шаленою кількістю ТЦК на вулицях.
Цікаво - коли в Києві таке почнеться? )
пора вже. Великі міста до сих пір були на розслабоні
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 14:37

Мико на цьому тижні так само трусили.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 14:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Я работал с южнокорейцами.
Менталитет думаю схож.
С этими махновщиной и "маневренной войной" сложно будет.
Это по сути биороботы.


теж стинался з південими корейцями, якось спитав лоцмана в порту Gwangyang
що у вас в місті цікавого-"нічого",
а куди можна пійти погуляти, може парк якись-"немає такого"
(і подивився так, якби я питав про склади зброї)(це у 2014, лоцману було 60+)

у 2012 на судні корейського виробництва (двигун Хюндай-це MAN по лицензії)
вийшли з ладу 2 з 3х основних гидравличних насоса, це дуже важливий елемент, ці насоси за допомоги електроники оперують клапанами (вприск, випуск), коли на судні розібрали один з двох ушкоджених насосів -то було вибно що шестерні ушкоджені і їх банально кувалдою в наглу забили, коли на заводі збирали той насос.З ризиком на аврийних насосах дотагнули до Кейптауну, викликали з Південної Кореї аврійну брігаду (прилетіло наступного дня 4 технішіна, хлопці молоді 25-35 років), їм показали насос і питають, що у вас тепер теж кувалдою зборку на заводі роблять, вони подивились один на одного, щось бовкнули (типа "капець"), посміхнулись і нічого не відповіли (судно було на гарантії 2 роки як побудовано)
вот такий менталітет-ні слова зайвого (в японців те саме, китайці інші)
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 15:12

UA
Помню нам говорили гореэксперты что и шахеды когдла они появились это неопасно это детский сад,иран отсталый,мотор от мопеда и т.д.....сколько они уже горя и беды принесли
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 15:41

  Banderlog написав:
  Xenon написав:Харків вже 3й день майже весь перекритий з шаленою кількістю ТЦК на вулицях.
Цікаво - коли в Києві таке почнеться? )
пора вже. Великі міста до сих пір були на розслабоні
Харьков трусили и раньше.
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 15:51

  барабашов написав:... когда путём Бейбутяна пару десятков «броневиков» отправятся, а то без вести пропадут...


Не торопитесь отправлять Геннадия в путь.

"Розстріляний" в Одесі бізнесмен живий: до замовного вбивства причетна РФ (фото, відео)
https://www.unian.ua/incidents/rozstril ... 95696.html
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