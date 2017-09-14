tester7336 написав:NYT: Cолдати КНДР вже прибули на Курщину
Тисячі солдатів елітного підрозділу КНДР вже прибули до Курської області Росії. Про це пише The New York Times.
Видання зазначає, що у середу, 23 жовтня, перші північнокорейські війська вже прибули до Курської області. Високопоставлений український урядовець повідомив, що до понеділка очікується прибуття ще до 5 000 північнокорейських військових. За словами офіційних осіб, ці військовослужбовці є частиною елітного підрозділу Корейської народної армії.
Український урядовець розповів, що солдатів перевозять з Владивостока на борту величезних транспортних літаків Іл-76 на військовий аеродром на заході Росії, а потім їх перекидають у зону бойових дій. Урядовець додав, що на даний момент вони концентруються лише в Курській області.
Північнокорейські війська не брали участі в жодній війні з 1950-х років, і є питання щодо можливостей навіть їхніх елітних підрозділів. Ще до того, як вони вийдуть на поле бою, їм доведеться зіткнутися з мовним бар’єром, незнайомою місцевістю і армійськими звичаями, які можуть сильно відрізнятися від їхніх власних.
Військовий експерт Еміль Кастехелмі вважає, що солдати КНДР суттєво не вплинуть на хід війни.
«Хтось повинен померти на полі бою, і з російської точки зору, звичайно, краще, якщо це буде не росіянин», – сказав Кастехелмі.
Я работал с южнокорейцами. Менталитет думаю схож. С этими махновщиной и "маневренной войной" сложно будет. Это по сути биороботы. Дисциплинированные, четкие, упорные. Сейчас в СМИ разгоняется мысль что северокорейцы не проблема... Мол уже дезертируют и т.д. Как всегда выделюсь своим мнением. Эти наведут шороху.
В целом, по данным Государственной погранслужбы, за январь–август 2024 года из Украины выехало почти на 300 тыс. человек больше, чем въехало
И к утреннему разговору:
Перед началом полномасштабного российского вторжения в Украине уже были зарегистрированы около 1,3 млн внутренне перемещенных лиц, которые бежали из Крыма и Донбасса. По состоянию на июль 2024 года их было уже 4,7 млн. Эти люди потеряли не только дом, но и работу, которую большинство из них так и не смогли найти на новом месте.
По сведениям, которые приводятся в правительственной Стратегии демографического развития Украины, в сентябре 2023 года из 2,1 млн зарегистрированных внутренне перемещенных лиц работоспособного возраста работали только около 800 тыс.
Украинское правительство в своей демографической стратегии признает, что «относительно безопасные районы», куда выезжают переселенцы, испытывают проблемы с базовыми услугами, в частности, жилищными, образовательными и медицинскими, там также непросто найти работу.
Борис Руге: Понимаете, условия и точные цели этих мирных переговоров — это то, что должна решать Украина. За одним исключением: это членство в НАТО. Украина не может сама решить, что она станет членом НАТО и когда она им станет. Хотя сама траектория уже определена. Будущее Украины — в НАТО. Когда это произойдет, будут решать 32 члена НАТО. Когда будет выдано приглашение, когда Украина сможет фактически присоединиться. А территориальный вопрос — это то, что Украина должна решить сама.
Я бы сказал, что для президента Путина территориальный вопрос, возможно, не самый важный. Для президента Путина важнее сохранить Украину в составе метрополии в какой-то серой зоне. Вот это для него достижение — удерживать Украину вне НАТО, вне ЕС. И тем самым сохранять серую зону в сердце Европы. Но наше направление другое. Украина должна вступить в НАТО и должна иметь возможность присоединиться к Европейскому Союзу.
UA написав:Я работал с южнокорейцами. Менталитет думаю схож. С этими махновщиной и "маневренной войной" сложно будет. Это по сути биороботы.
теж стинался з південими корейцями, якось спитав лоцмана в порту Gwangyang що у вас в місті цікавого-"нічого", а куди можна пійти погуляти, може парк якись-"немає такого" (і подивився так, якби я питав про склади зброї)(це у 2014, лоцману було 60+)
у 2012 на судні корейського виробництва (двигун Хюндай-це MAN по лицензії) вийшли з ладу 2 з 3х основних гидравличних насоса, це дуже важливий елемент, ці насоси за допомоги електроники оперують клапанами (вприск, випуск), коли на судні розібрали один з двох ушкоджених насосів -то було вибно що шестерні ушкоджені і їх банально кувалдою в наглу забили, коли на заводі збирали той насос.З ризиком на аврийних насосах дотагнули до Кейптауну, викликали з Південної Кореї аврійну брігаду (прилетіло наступного дня 4 технішіна, хлопці молоді 25-35 років), їм показали насос і питають, що у вас тепер теж кувалдою зборку на заводі роблять, вони подивились один на одного, щось бовкнули (типа "капець"), посміхнулись і нічого не відповіли (судно було на гарантії 2 роки як побудовано) вот такий менталітет-ні слова зайвого (в японців те саме, китайці інші)