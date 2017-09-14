Xenon написав:Харків вже 3й день майже весь перекритий з шаленою кількістю ТЦК на вулицях. Цікаво - коли в Києві таке почнеться? )
пора вже. Великі міста до сих пір були на розслабоні
хіба центр/схід/південь... Львів мордують потужно з 23р. з початку 24р. набіги та облави регулярні, останні 3 тижні - феєрверк: облави при усіх великих ТРЦ: Метро, Сільпо, Епік, території довкола, паркінги, виїзди/в"їзди, спортзали як відомих мереж так і зовсім малі, постійне курсування усіма вулицями автівок із бусифікаторами, заїжджають навіть у найглухіші вулички/провулки, дит. майданчики, стадіони, на території підприємств, зграї ментів/тцкунів/балаклавників по парках, скверах, лісопарках. Народ в акуї. Масово сидять по хатах, уся їжа/хімія-лише через доставку...
на одного бідолаху може одночасно напасти та оточити 5-7 чол., біля трц зграї бусифікунів 45-50 чол. перекривають усе.
п.с. у МРЕО автівку неможливо переоформити... стоять на вході і гребуть нарід у буси... п.с.2 гребуть усіх оновлених/неоновлених, знайомого з відношенням до війскчастини забрали (мав прибути на місце через 6днів), 50+ - їм глибоко пох-по нирках, в бус, ноги заламали-там розберемось-далі на полігон...п..здець, що творять п.с3. дійшло до набігів у ресторації, де люди сиділи на хрестинах/весіллях, бійки, скандали-вся та нечисть у балаклавах, вгодована худоба 2*2, нагле хамло...налаштоване на бійню...
Востаннє редагувалось jump в Суб 26 жов, 2024 16:22, всього редагувалось 1 раз.
Xenon написав:Харків вже 3й день майже весь перекритий з шаленою кількістю ТЦК на вулицях. Цікаво - коли в Києві таке почнеться? )
пора вже. Великі міста до сих пір були на розслабоні
...
п.с.2 гребуть усіх оновлених/неоновлених, знайомого з відношенням до війскчастини забрали (мав прибути на місце через 6днів), 50+ - їм глибоко пох-по нирках, в бус, ноги заламали-там розберемось-далі на полігон...п..здець, що творять
_hunter написав:200тыщ сами себя на фронт не отправят...
це нічого не змінить.. мясо.. В ЗСУ заявили про відсутність оборони від Покровська до Павлограда: влада закликає не панікувати. "По дорозі від Павлограду до Покровська фортифікацій немає. А якщо є трохи подалі, то вони стоять недобудовані вже кілька місяців. Балки, дошки – це все стоїть недобудоване. Окопи не облаштовані. Нічого не робиться" https://focus.ua/uk/ukraine/675410-v-zs ... panikuvati
Російські війська ще не починали великомасштабного наступу у Курській області, але готуються до цього масштабного наступу. Зараз росіяни перевіряють слабкі сторони української оборони
"Турбує те, що українці дійсно вже перебувають на стадії відступу", - додав Гаді,
Нещодавніми контратаками в Курській області російські війська повернули до половини захопленої території і поставили під сумнів те, як довго Київ зможе утримувати російські землі.
На думку військового аналітика Rochan Consulting у Польщі Конрада Музики, зараз Україні потрібно або спрямувати більше підрозділів у Курську область, або атакувати в іншому місці, щоб поставити росіян перед дилемою.
"Проблема в тому, що в українців, схоже, немає вільних потужностей на даний момент для таких дій", - сказав він.
tester7336 написав:Північнокорейські війська не брали участі в жодній війні з 1950-х років, і є питання щодо можливостей навіть їхніх елітних підрозділів. Ще до того, як вони вийдуть на поле бою, їм доведеться зіткнутися з мовним бар’єром, незнайомою місцевістю і армійськими звичаями, які можуть сильно відрізнятися від їхніх власних.
Північнокорейські війська воєнспеци брали участь у війні у Вєтнамі, ірано-іракській, арабо-ізраїльскому конфлікті та ще деяких конфліктах в Африці. Тут більше стоїть питання, чи Кім продає своїх як гарматне мясо на нашу війну. Чи відправляє їх вчитися.
katso написав: А сейчас я так понял пытаются впихнуть идеологию "мир дворцам - война владельцам двух хрущей", некий аналог раскулачивания.
Политтехнолог Левочкина Ю. Романенко сейчас продвигает тезисы недопустимости раскулачивания олигархов.
Так олигархов никто и не трогает, слова национализация в прессе как-то не слышно.
Так лица критически приближенные к первым секретарям обкомов и тов.Фокину лично совершенно честно купили заводы, недра и пароходы по цене 5рэ/кг, правда по ходу приобретения батон стал стоить полста тыщщ, но то случайности и ерунда Есть старый хороший сериал с Балуевым «Охота на изюбря» Немного правды там рассказывают(как о плохих и продажных ельцинских временах) Интересно только как и откуда вылез Жеваго, в 91м ему только 18 было как и «бегущемубвнкиру» и чьи они сыночки и внучочки
tester7336 написав:NYT: Cолдати КНДР вже прибули на Курщину
Тисячі солдатів елітного підрозділу КНДР вже прибули до Курської області Росії. Про це пише The New York Times.
Видання зазначає, що у середу, 23 жовтня, перші північнокорейські війська вже прибули до Курської області. Високопоставлений український урядовець повідомив, що до понеділка очікується прибуття ще до 5 000 північнокорейських військових. За словами офіційних осіб, ці військовослужбовці є частиною елітного підрозділу Корейської народної армії.
Український урядовець розповів, що солдатів перевозять з Владивостока на борту величезних транспортних літаків Іл-76 на військовий аеродром на заході Росії, а потім їх перекидають у зону бойових дій. Урядовець додав, що на даний момент вони концентруються лише в Курській області.
Північнокорейські війська не брали участі в жодній війні з 1950-х років, і є питання щодо можливостей навіть їхніх елітних підрозділів. Ще до того, як вони вийдуть на поле бою, їм доведеться зіткнутися з мовним бар’єром, незнайомою місцевістю і армійськими звичаями, які можуть сильно відрізнятися від їхніх власних.
Військовий експерт Еміль Кастехелмі вважає, що солдати КНДР суттєво не вплинуть на хід війни.
«Хтось повинен померти на полі бою, і з російської точки зору, звичайно, краще, якщо це буде не росіянин», – сказав Кастехелмі.