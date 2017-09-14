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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10604106051060610607>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 78
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
34
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 15:58

  tumos написав:
  барабашов написав:... когда путём Бейбутяна пару десятков «броневиков» отправятся, а то без вести пропадут...


Не торопитесь отправлять Геннадия в путь.

"Розстріляний" в Одесі бізнесмен живий: до замовного вбивства причетна РФ (фото, відео)
https://www.unian.ua/incidents/rozstril ... 95696.html

Интересный конец заметки. :)
Ну и, похоже, у нас вся преступность это наёмники Путина.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 16:01

  Banderlog написав:
  Xenon написав:Харків вже 3й день майже весь перекритий з шаленою кількістю ТЦК на вулицях.
Цікаво - коли в Києві таке почнеться? )
пора вже. Великі міста до сих пір були на розслабоні


хіба центр/схід/південь...
Львів мордують потужно з 23р.
з початку 24р. набіги та облави регулярні, останні 3 тижні - феєрверк: облави при усіх великих ТРЦ: Метро, Сільпо, Епік, території довкола, паркінги, виїзди/в"їзди, спортзали як відомих мереж так і зовсім малі, постійне курсування усіма вулицями автівок із бусифікаторами, заїжджають навіть у найглухіші вулички/провулки, дит. майданчики, стадіони, на території підприємств, зграї ментів/тцкунів/балаклавників по парках, скверах, лісопарках. Народ в акуї. Масово сидять по хатах, уся їжа/хімія-лише через доставку...

на одного бідолаху може одночасно напасти та оточити 5-7 чол., біля трц зграї бусифікунів 45-50 чол. перекривають усе.

п.с. у МРЕО автівку неможливо переоформити... стоять на вході і гребуть нарід у буси...
п.с.2 гребуть усіх оновлених/неоновлених, знайомого з відношенням до війскчастини забрали (мав прибути на місце через 6днів), 50+ - їм глибоко пох-по нирках, в бус, ноги заламали-там розберемось-далі на полігон...п..здець, що творять :shock:
п.с3. дійшло до набігів у ресторації, де люди сиділи на хрестинах/весіллях, бійки, скандали-вся та нечисть у балаклавах, вгодована худоба 2*2, нагле хамло...налаштоване на бійню...
Востаннє редагувалось jump в Суб 26 жов, 2024 16:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 16:17

помню, с месяц назад местный эксперт утверджал, что такой завод тут невозможно построить. Да и не нужен он :D
Німецький концерн Rheinmetall будує в Україні чотири заводи з виробництва зброї, - гендиректор Армін Паппергер

За його словами, перше підприємство вже розпочало роботу. На ньому відкрито виробничу лінію та цех для обслуговування техніки. До кінця року там планують випустити першу партію із 10 БМП Lynx.

Ще три заводи - для виробництва пороху, боєприпасів та систем ППО - перебувають у процесі будівництва.
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 16:21

  jump написав:
  Banderlog написав:
  Xenon написав:Харків вже 3й день майже весь перекритий з шаленою кількістю ТЦК на вулицях.
Цікаво - коли в Києві таке почнеться? )
пора вже. Великі міста до сих пір були на розслабоні


...

п.с.2 гребуть усіх оновлених/неоновлених, знайомого з відношенням до війскчастини забрали (мав прибути на місце через 6днів), 50+ - їм глибоко пох-по нирках, в бус, ноги заламали-там розберемось-далі на полігон...п..здець, що творять :shock:

200тыщ сами себя на фронт не отправят...
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 16:28

  UA написав:
  tester7336 написав:
  konstantin kirovograd написав:Конфіскувати майно керівників МСЕК неможливо, їм загрожує лише стаття про недостовірне декларування , — голова НАЗК


только вот почему то третий сорт по голове и в бусик.
а этих по закону
про что я неоднократно ранее говорил.



В продолжение темы. Мы рождены чтоб сказку сделать былью. Можна посмотреть и весь фильм. 100% попадание в реальность.
https://www.youtube.com/watch?v=wPUPxau7dPo
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 16:43

  _hunter написав:200тыщ сами себя на фронт не отправят...


це нічого не змінить.. мясо..
В ЗСУ заявили про відсутність оборони від Покровська до Павлограда: влада закликає не панікувати.
"По дорозі від Павлограду до Покровська фортифікацій немає. А якщо є трохи подалі, то вони стоять недобудовані вже кілька місяців. Балки, дошки – це все стоїть недобудоване. Окопи не облаштовані. Нічого не робиться"
https://focus.ua/uk/ukraine/675410-v-zs ... panikuvati

Російські війська ще не починали великомасштабного наступу у Курській області, але готуються до цього масштабного наступу.
Зараз росіяни перевіряють слабкі сторони української оборони

"Турбує те, що українці дійсно вже перебувають на стадії відступу", - додав Гаді,

Нещодавніми контратаками в Курській області російські війська повернули до половини захопленої території і поставили під сумнів те, як довго Київ зможе утримувати російські землі.

На думку військового аналітика Rochan Consulting у Польщі Конрада Музики, зараз Україні потрібно або спрямувати більше підрозділів у Курську область, або атакувати в іншому місці, щоб поставити росіян перед дилемою.

"Проблема в тому, що в українців, схоже, немає вільних потужностей на даний момент для таких дій", - сказав він.

Проте, щоб повністю витіснити українські війська з Курської області, будуть потрібні більші російські сили, що може дати українцям вигідне співвідношення втрат, яким вони зможуть скористатися.
https://varta1.com.ua/news/rosiia-hotuy ... 87248.html

додались тепер похоронки із курської...
там також зараз львівські, чернівецькі та волинські... :|
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 17:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tester7336 написав:Північнокорейські війська не брали участі в жодній війні з 1950-х років, і є питання щодо можливостей навіть їхніх елітних підрозділів. Ще до того, як вони вийдуть на поле бою, їм доведеться зіткнутися з мовним бар’єром, незнайомою місцевістю і армійськими звичаями, які можуть сильно відрізнятися від їхніх власних.

Північнокорейські війська воєнспеци брали участь у війні у Вєтнамі, ірано-іракській, арабо-ізраїльскому конфлікті та ще деяких конфліктах в Африці.
Тут більше стоїть питання, чи Кім продає своїх як гарматне мясо на нашу війну. Чи відправляє їх вчитися.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 17:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Я работал с южнокорейцами.
Менталитет думаю схож.
С этими махновщиной и "маневренной войной" сложно будет.
Это по сути биороботы.

Рускі теж біороботи. Упороті й наполегливі. Готові до смерті.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 17:18

  katso написав:
  UA написав:
  katso написав: А сейчас я так понял пытаются впихнуть идеологию "мир дворцам - война владельцам двух хрущей", некий аналог раскулачивания.

Политтехнолог Левочкина Ю. Романенко сейчас продвигает тезисы недопустимости раскулачивания олигархов.


Так олигархов никто и не трогает, слова национализация в прессе как-то не слышно.

Так лица критически приближенные к первым секретарям обкомов и тов.Фокину лично совершенно честно купили заводы, недра и пароходы по цене 5рэ/кг, правда по ходу приобретения батон стал стоить полста тыщщ, но то случайности и ерунда
Есть старый хороший сериал с Балуевым «Охота на изюбря»
Немного правды там рассказывают(как о плохих и продажных ельцинских временах)
Интересно только как и откуда вылез Жеваго, в 91м ему только 18 было как и «бегущемубвнкиру» и чьи они сыночки и внучочки
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 17:25

  tester7336 написав:NYT: Cолдати КНДР вже прибули на Курщину

Тисячі солдатів елітного підрозділу КНДР вже прибули до Курської області Росії. Про це пише The New York Times.

Видання зазначає, що у середу, 23 жовтня, перші північнокорейські війська вже прибули до Курської області. Високопоставлений український урядовець повідомив, що до понеділка очікується прибуття ще до 5 000 північнокорейських військових. За словами офіційних осіб, ці військовослужбовці є частиною елітного підрозділу Корейської народної армії.

Український урядовець розповів, що солдатів перевозять з Владивостока на борту величезних транспортних літаків Іл-76 на військовий аеродром на заході Росії, а потім їх перекидають у зону бойових дій. Урядовець додав, що на даний момент вони концентруються лише в Курській області.

Північнокорейські війська не брали участі в жодній війні з 1950-х років, і є питання щодо можливостей навіть їхніх елітних підрозділів. Ще до того, як вони вийдуть на поле бою, їм доведеться зіткнутися з мовним бар’єром, незнайомою місцевістю і армійськими звичаями, які можуть сильно відрізнятися від їхніх власних.

Військовий експерт Еміль Кастехелмі вважає, що солдати КНДР суттєво не вплинуть на хід війни.

«Хтось повинен померти на полі бою, і з російської точки зору, звичайно, краще, якщо це буде не росіянин», – сказав Кастехелмі.

нове ріелті шоу: "пригоди корейців в УНДР"
flyman
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