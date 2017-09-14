RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10605106061060710608>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 78
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
34
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 17:32

  ЛАД написав:Интервью с Руге - замгенсекретаря НАТО - https://www.bbc.com/russian/articles/c5ym57vm2ryo
Борис Руге: Понимаете, условия и точные цели этих мирных переговоров — это то, что должна решать Украина. За одним исключением: это членство в НАТО. Украина не может сама решить, что она станет членом НАТО и когда она им станет. Хотя сама траектория уже определена. Будущее Украины — в НАТО. Когда это произойдет, будут решать 32 члена НАТО. Когда будет выдано приглашение, когда Украина сможет фактически присоединиться. А территориальный вопрос — это то, что Украина должна решить сама.

Я бы сказал, что для президента Путина территориальный вопрос, возможно, не самый важный. Для президента Путина важнее сохранить Украину в составе метрополии в какой-то серой зоне. Вот это для него достижение — удерживать Украину вне НАТО, вне ЕС. И тем самым сохранять серую зону в сердце Европы. Но наше направление другое. Украина должна вступить в НАТО и должна иметь возможность присоединиться к Европейскому Союзу.

Там и ещё есть интересные моменты.

має вступити, але ми не берем
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36994
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2796 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 17:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:у нас вся преступность это наёмники Путина.


но среди преступников легче найти исполнителя :mrgreen:

на приклад, вы гуляэте з унуками і звідки фсб-агенту знати, що ви такі завдання виконували в Польші в 1980м на раз-два , але є картотека де про вас все відомо (псевдо, рік вербування, виконенні завдання, якими навиками володієте (аквалангіст/ скалолаз)
prodigy
 
Повідомлень: 11111
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3253 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 18:13

jump

Львів мордують


Успіх писав, що його друг - дезертир, який і дав йому наснагу на «лижі», преспокійно ходить на роботу, його ніхто не чіпає , не питає.
У Києві друг (військовозовязаний) по довіреності від мене прекрасно продав мою автівку саме у МРЕО . Причому їздив двічі, у різні. Не ловив ніхто нікого ніде.
Hotab
 
Повідомлень: 13503
З нами з: 15.02.09
Подякував: 364 раз.
Подякували: 2279 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 18:17

  Бетон написав:
  smdtranz написав:
  Бетон написав:Все уже видели, как тцк пацана задумывается газовым баллоном и стоят смеются как он задыхается?
Это тянет на МКС



тут в соседней ветке друг друга объявляют бомжом и выясняют, кто в какое окно срет

другой Украины у меня для вас нет))

Остановите. Дайте выйти

Так выходи, но какой-то судья тебе мешает это сделать

Интересно какой судья ? по какой статье ? админка, уголовка ? )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10503
З нами з: 31.08.09
Подякував: 538 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 18:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Меня похитили и заставили копать окопы" Жена военного ВСУ рассказала как попала в плен к россиянам



"Для пересічного нічого не зміниться" (с)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10503
З нами з: 31.08.09
Подякував: 538 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 18:22

  Hotab написав:jump

Львів мордують


Успіх писав, що його друг - дезертир, який і дав йому наснагу на «лижі», преспокійно ходить на роботу, його ніхто не чіпає , не питає.
У Києві друг (військовозовязаний) по довіреності від мене прекрасно продав мою автівку саме у МРЕО . Причому їздив двічі, у різні. Не ловив ніхто нікого ніде.

Хай буде так 8)
вірити успіху=вірити боневтіку :lol:
не буду скидати відео/фото-напишуть іпсо 8)
ціни виходу із тачидли/катівні/полігону неймовірні... :oops:
бачили б Ви як нарід молотять... я не уявляв собі які там "потужні" хлопці працюють, поки особисто не побачив 8)
jump
 
Повідомлень: 4335
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1299 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 18:27

jump

вірити успіху=вірити боневтіку :lol:


Успіху може і не можна вірити повністю, але ж він сам обирає шлях «поза законом». Якби по Львову такі жахливі облави, він навряд чи ризикнув стати на лижі. Хоча він ще і не став , почекаємо.
Hotab
 
Повідомлень: 13503
З нами з: 15.02.09
Подякував: 364 раз.
Подякували: 2279 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 18:34

  Hotab написав:jump

вірити успіху=вірити боневтіку :lol:


Успіху може і не можна вірити повністю, але ж він сам обирає шлях «поза законом». Якби по Львову такі жахливі облави, він навряд чи ризикнув стати на лижі. Хоча він ще і не став , почекаємо.


балакав з хлопаками які втрафили у ту ситуацію...
побої, сивина, схудли за кілька днів на місці, дикий депресняк, панічні атаки, бояться скрипу дверей...різанина вен. башляння усього на рахунках аби відпустили... це колапс системи...нафуя це все... вони згідні на усе лиш би не втрафити туди..я не про якісь ефемерні частини... навіть на полігон.коцюбайли давно скінчились. доки влада це не зрозуміє.доти буде банальна масакра...
jump
 
Повідомлень: 4335
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1299 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 18:36

Хтось вже бачив нове відео де кілька амбалів з автоматами заходять вечером у помешкання, питають державною хто вдома, дві жінки відповідяють "чоловіків в будинку нема, троє дітей", після чого "телефон на землю, швидко" і відео обривається.
Це знов іпсо чи вже буряти?
P.S. Коли там по графіку стадія "прострелювання колін"? До трійок "швондерів" чи після?
Letusrock
 
Повідомлень: 1855
З нами з: 03.05.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 18:48

  jump написав:
  Hotab написав:jump
вірити успіху=вірити боневтіку :lol:

Успіху може і не можна вірити повністю, але ж він сам обирає шлях «поза законом». Якби по Львову такі жахливі облави, він навряд чи ризикнув стати на лижі. Хоча він ще і не став , почекаємо.


балакав з хлопаками які втрафили у ту ситуацію...
побої, сивина, схудли за кілька днів на місці, дикий депресняк, панічні атаки, бояться скрипу дверей...різанина вен. башляння усього на рахунках аби відпустили... це колапс системи...нафуя це все... вони згідні на усе лиш би не втрафити туди..я не про якісь ефемерні частини... навіть на полігон.коцюбайли давно скінчились. доки влада це не зрозуміє.доти буде банальна масакра...

знайома у справах зараз у Харкові, каже стільки військових на вулицях не бачила, відчуття що їх більше як місцевих
Letusrock
 
Повідомлень: 1855
З нами з: 03.05.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10605106061060710608>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 72198
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 239447
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 870177
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.