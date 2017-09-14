Борис Руге: Понимаете, условия и точные цели этих мирных переговоров — это то, что должна решать Украина. За одним исключением: это членство в НАТО. Украина не может сама решить, что она станет членом НАТО и когда она им станет. Хотя сама траектория уже определена. Будущее Украины — в НАТО. Когда это произойдет, будут решать 32 члена НАТО. Когда будет выдано приглашение, когда Украина сможет фактически присоединиться. А территориальный вопрос — это то, что Украина должна решить сама.
Я бы сказал, что для президента Путина территориальный вопрос, возможно, не самый важный. Для президента Путина важнее сохранить Украину в составе метрополии в какой-то серой зоне. Вот это для него достижение — удерживать Украину вне НАТО, вне ЕС. И тем самым сохранять серую зону в сердце Европы. Но наше направление другое. Украина должна вступить в НАТО и должна иметь возможность присоединиться к Европейскому Союзу.
ЛАД написав:у нас вся преступность это наёмники Путина.
но среди преступников легче найти исполнителя
на приклад, вы гуляэте з унуками і звідки фсб-агенту знати, що ви такі завдання виконували в Польші в 1980м на раз-два , але є картотека де про вас все відомо (псевдо, рік вербування, виконенні завдання, якими навиками володієте (аквалангіст/ скалолаз)
Успіх писав, що його друг - дезертир, який і дав йому наснагу на «лижі», преспокійно ходить на роботу, його ніхто не чіпає , не питає. У Києві друг (військовозовязаний) по довіреності від мене прекрасно продав мою автівку саме у МРЕО . Причому їздив двічі, у різні. Не ловив ніхто нікого ніде.
Успіх писав, що його друг - дезертир, який і дав йому наснагу на «лижі», преспокійно ходить на роботу, його ніхто не чіпає , не питає. У Києві друг (військовозовязаний) по довіреності від мене прекрасно продав мою автівку саме у МРЕО . Причому їздив двічі, у різні. Не ловив ніхто нікого ніде.
Хай буде так вірити успіху=вірити боневтіку не буду скидати відео/фото-напишуть іпсо ціни виходу із тачидли/катівні/полігону неймовірні... бачили б Ви як нарід молотять... я не уявляв собі які там "потужні" хлопці працюють, поки особисто не побачив
Успіху може і не можна вірити повністю, але ж він сам обирає шлях «поза законом». Якби по Львову такі жахливі облави, він навряд чи ризикнув стати на лижі. Хоча він ще і не став , почекаємо.
балакав з хлопаками які втрафили у ту ситуацію... побої, сивина, схудли за кілька днів на місці, дикий депресняк, панічні атаки, бояться скрипу дверей...різанина вен. башляння усього на рахунках аби відпустили... це колапс системи...нафуя це все... вони згідні на усе лиш би не втрафити туди..я не про якісь ефемерні частини... навіть на полігон.коцюбайли давно скінчились. доки влада це не зрозуміє.доти буде банальна масакра...
Хтось вже бачив нове відео де кілька амбалів з автоматами заходять вечером у помешкання, питають державною хто вдома, дві жінки відповідяють "чоловіків в будинку нема, троє дітей", після чого "телефон на землю, швидко" і відео обривається. Це знов іпсо чи вже буряти? P.S. Коли там по графіку стадія "прострелювання колін"? До трійок "швондерів" чи після?
Успіху може і не можна вірити повністю, але ж він сам обирає шлях «поза законом». Якби по Львову такі жахливі облави, він навряд чи ризикнув стати на лижі. Хоча він ще і не став , почекаємо.
балакав з хлопаками які втрафили у ту ситуацію... побої, сивина, схудли за кілька днів на місці, дикий депресняк, панічні атаки, бояться скрипу дверей...різанина вен. башляння усього на рахунках аби відпустили... це колапс системи...нафуя це все... вони згідні на усе лиш би не втрафити туди..я не про якісь ефемерні частини... навіть на полігон.коцюбайли давно скінчились. доки влада це не зрозуміє.доти буде банальна масакра...
знайома у справах зараз у Харкові, каже стільки військових на вулицях не бачила, відчуття що їх більше як місцевих