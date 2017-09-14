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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10605106061060710608

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 78
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
34
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 18:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Успіх писав, що його друг - дезертир, який і дав йому наснагу на «лижі», преспокійно ходить на роботу, його ніхто не чіпає , не питає.
У Києві друг (військовозовязаний) по довіреності від мене прекрасно продав мою автівку саме у МРЕО . Причому їздив двічі, у різні. Не ловив ніхто нікого ніде.
  Hotab написав:Якби по Львову такі жахливі облави, він навряд чи ризикнув стати на лижі. Хоча він ще і не став , почекаємо.

В Ужгороді облавами і блокпостами кошмарять не менше, але разом з тим, є люди, які собі спокійно втікли із фронту і живуть попереднім життям.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 26 жов, 2024 19:00, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 18:55

  Hotab написав:jump

вірити успіху=вірити боневтіку :lol:


Успіху може і не можна вірити повністю, але ж він сам обирає шлях «поза законом». Якби по Львову такі жахливі облави, він навряд чи ризикнув стати на лижі.

Львів - особливе місто. По-перше, там багато переселенців звідусіль. Перебуваючи у Львові 26 днів тому, я особисто тричі чула розмови на язикє. В усіх випадках це були чоловіки 18-50. Пусті вулиці я не бачила, навіть увечері, а гуляти мені довелося до 22-00, бо мій потяг на Київ стартував о 23й. Отже, є кого ловити. До речі, підтвердилася теза про "половина львів'ян виїхали за кордон", інфа від місцевих.
По-друге, жахливі облави я не бачила, як не бачила щоб хоч когось пакували до бусика чи авто. Військових бачила - не знаю чи то були ТЦК чи ні. Будемо вважати, що ми з "бусифікаторами" розминулися)). Однак, щось мені підказує, що "жорстоке пакування" - це про людей, які чинять опір або поводяться не чемно з працівниками ТЦК чи поліції.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 19:17

  Дюрі-бачі написав:є люди, які собі спокійно втікли із фронту і живуть попереднім життям.

прямо спокійно ждуть від 5 до 10 років зони?
В Україні відкрили майже 90 тис. справ щодо дезертирства та СЗЧ з початку великої війни

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/szch-t ... 59325.html
прокурори (інваліди чи нє невідомо) дєла клєпають аж гай шумить,
"велике будівництво" тюрем буде?
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 19:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_stasyuk555 написав:прямо спокійно ждуть від 5 до 10 років зони?

ИМХО буде як і з штрафами: 90% справ розваляться в суді через некомпетентність тих, хто складав протоколи, або по них пройде термін давності...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 19:23

  Дюрі-бачі написав:В Ужгороді облавами і блокпостами кошмарять не менше, але разом з тим, є люди, які собі спокійно втікли із фронту і живуть попереднім життям.


У вас там вообще отдельный мир,пан Юрий.
Слыхал я историю, как бизнесмена с Запорожья-инвалида, непридатного по ВЛК- менты запаковали, привезли на перекомиссию (не по рангу выше,как положено про закону- а местную), признали придатним и отправили в учебку, еще и машину на ЗСУ конфисковали.
Фамилию человека, организовавшего это действо, называть не буду, но вы ее знаете.
У нас ходят легенды, что Харьков и Одесса- детский лепет по сравнению с Закарпатьем.
Я уже молчу про похищение забронированных со всеми доками в наличии и удержание их на подвале.
Надо как-то к вам прокатится,позырить че там в натуре,правду говорят или нет.
Velz
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 19:28

Velz

Надо как-то к вам прокатится,позырить че там в натуре,правду говорят или нет.


Едьте на внедорожнике . Они счас как воздух надо в ЗСУ :P
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 19:35

  Дюрі-бачі написав:
  sergey_stasyuk555 написав:прямо спокійно ждуть від 5 до 10 років зони?

ИМХО буде як і з штрафами: 90% справ розваляться в суді через некомпетентність тих, хто складав протоколи, або по них пройде термін давності...


розвалились лише 300+ справ по штрафам, і то по подіям до 18 травня.
а по сзч - "ето другоє", строки давності по тяжким злочинам 10 років, прожити стільки на підвалі чи в повному підпіллі зможуть "не только лишь все".
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 19:42

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Их забронировать не удастся, а они критически необходимы.
Що краще
1 Один критерій чи пять комісій+цей самий критерій?
2 Я ж не кабмін
Я вважаю що бронювати треба не по зарплаті а по персональному внеску в 20000 грн/місяць
Якщо Кабмін хоче по зарплаті- то нехай краще подумає як підняти зарплату тим кого він хоче забронювати.
3 Якось дивно (по соціалістичному але в капкраїні)
Виходить що податки це фігня...
Головне де працюєш?

Питався, питаюсь і продовжую питати
Чим податкові платежі від однієї галузі , для отримувачів цих платежей(військових ЗСУ чи замовлень на військових підприємствах) гірші від платежів в галузі яку комісія признала недостойною?

Я ж писав
Тютюн - 75%+ податків в ціні
Алкоголь-60+% податків в ціні...
Але ж вони шкідливі.
Давайте заборонимо.

ПС
для дурника який пробує захищати по галузевій приналежності
а - двірник який працює на мінімалку - або алканавт , або студент-аспіратн який пише кандидатську. Всі інші двірники менше 10000 грн не мають
Якщо врахувати що для цього їм не потрібно було витрачати 5 років на вищу освіту, то ніби й не поганий варіант
1. Податки не фігня.
2. податкові платежі від однієї галузі нічим не гірші від платежів в галузі, яку комісія признала недостойною.
3. К чему о дворниках, не понял. С 10 000 его ни по зарплате, ни по "персональному внеску" забронировать не получится.
4. Вы так и не сказали, как забронировать критически важных работников (например, в облэнерго), у которых зарплаты невысокие и, по-видимому, денег на "персональний внесок" не найдётся. Надеюсь вы лучше меня понимаете, что поднять резко их зарплаты или доходы облэнерго (чтобы оно могло заплатить за работников) не получится. Точнее, можно - резким поднятием цен на энергию. Но сами понимаете... Так же и в других критически важных отраслях.
По пунктам 1-2-відповідати ніби й нічого
Пункт 3 про двірників - це відповідь місцевому борцуну за все хороше проти всього поганого і головне щоб за це платили багаті бо вони йому винні тим що він голодупенко...
Залишається пункт 4
Є кілька варіантів його вирішення...
Найкращий з моєї точки зору - нехай Керівники(Власники) цих підприємств ломають собі голову як і рибку зїсти(залишити критично необхідних) і на лавочку банкрутства не сісти.
Гірший по якості(бо включається субєктивний фактор - комісія) - визначити ДВА(ТРИ) рівні , де
для першого рівня розмір економбронювання=20000грн/місяць - для будь кого ,
для другого рівня (підприємства як не працюють прямо на оборону)-15000 грн/місяць
для третього рівня(критично важливі) - нехай 10 000 грн/місяць

Як бачите варіанти є - було б бажання.
budivelnik
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