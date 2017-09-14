Hotab написав:Успіх писав, що його друг - дезертир, який і дав йому наснагу на «лижі», преспокійно ходить на роботу, його ніхто не чіпає , не питає. У Києві друг (військовозовязаний) по довіреності від мене прекрасно продав мою автівку саме у МРЕО . Причому їздив двічі, у різні. Не ловив ніхто нікого ніде.
Hotab написав:Якби по Львову такі жахливі облави, він навряд чи ризикнув стати на лижі. Хоча він ще і не став , почекаємо.
В Ужгороді облавами і блокпостами кошмарять не менше, але разом з тим, є люди, які собі спокійно втікли із фронту і живуть попереднім життям.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 26 жов, 2024 19:00, всього редагувалось 1 раз.
Успіху може і не можна вірити повністю, але ж він сам обирає шлях «поза законом». Якби по Львову такі жахливі облави, він навряд чи ризикнув стати на лижі.
Львів - особливе місто. По-перше, там багато переселенців звідусіль. Перебуваючи у Львові 26 днів тому, я особисто тричі чула розмови на язикє. В усіх випадках це були чоловіки 18-50. Пусті вулиці я не бачила, навіть увечері, а гуляти мені довелося до 22-00, бо мій потяг на Київ стартував о 23й. Отже, є кого ловити. До речі, підтвердилася теза про "половина львів'ян виїхали за кордон", інфа від місцевих. По-друге, жахливі облави я не бачила, як не бачила щоб хоч когось пакували до бусика чи авто. Військових бачила - не знаю чи то були ТЦК чи ні. Будемо вважати, що ми з "бусифікаторами" розминулися)). Однак, щось мені підказує, що "жорстоке пакування" - це про людей, які чинять опір або поводяться не чемно з працівниками ТЦК чи поліції.
Дюрі-бачі написав:В Ужгороді облавами і блокпостами кошмарять не менше, але разом з тим, є люди, які собі спокійно втікли із фронту і живуть попереднім життям.
У вас там вообще отдельный мир,пан Юрий. Слыхал я историю, как бизнесмена с Запорожья-инвалида, непридатного по ВЛК- менты запаковали, привезли на перекомиссию (не по рангу выше,как положено про закону- а местную), признали придатним и отправили в учебку, еще и машину на ЗСУ конфисковали. Фамилию человека, организовавшего это действо, называть не буду, но вы ее знаете. У нас ходят легенды, что Харьков и Одесса- детский лепет по сравнению с Закарпатьем. Я уже молчу про похищение забронированных со всеми доками в наличии и удержание их на подвале. Надо как-то к вам прокатится,позырить че там в натуре,правду говорят или нет.
sergey_stasyuk555 написав:прямо спокійно ждуть від 5 до 10 років зони?
ИМХО буде як і з штрафами: 90% справ розваляться в суді через некомпетентність тих, хто складав протоколи, або по них пройде термін давності...
розвалились лише 300+ справ по штрафам, і то по подіям до 18 травня. а по сзч - "ето другоє", строки давності по тяжким злочинам 10 років, прожити стільки на підвалі чи в повному підпіллі зможуть "не только лишь все".
ЛАД написав:Их забронировать не удастся, а они критически необходимы.
Що краще 1 Один критерій чи пять комісій+цей самий критерій? 2 Я ж не кабмін Я вважаю що бронювати треба не по зарплаті а по персональному внеску в 20000 грн/місяць Якщо Кабмін хоче по зарплаті- то нехай краще подумає як підняти зарплату тим кого він хоче забронювати. 3 Якось дивно (по соціалістичному але в капкраїні) Виходить що податки це фігня... Головне де працюєш?
Питався, питаюсь і продовжую питати Чим податкові платежі від однієї галузі , для отримувачів цих платежей(військових ЗСУ чи замовлень на військових підприємствах) гірші від платежів в галузі яку комісія признала недостойною?
Я ж писав Тютюн - 75%+ податків в ціні Алкоголь-60+% податків в ціні... Але ж вони шкідливі. Давайте заборонимо.
ПС для дурника який пробує захищати по галузевій приналежності а - двірник який працює на мінімалку - або алканавт , або студент-аспіратн який пише кандидатську. Всі інші двірники менше 10000 грн не мають Якщо врахувати що для цього їм не потрібно було витрачати 5 років на вищу освіту, то ніби й не поганий варіант
1. Податки не фігня. 2. податкові платежі від однієї галузі нічим не гірші від платежів в галузі, яку комісія признала недостойною. 3. К чему о дворниках, не понял. С 10 000 его ни по зарплате, ни по "персональному внеску" забронировать не получится. 4. Вы так и не сказали, как забронировать критически важных работников (например, в облэнерго), у которых зарплаты невысокие и, по-видимому, денег на "персональний внесок" не найдётся. Надеюсь вы лучше меня понимаете, что поднять резко их зарплаты или доходы облэнерго (чтобы оно могло заплатить за работников) не получится. Точнее, можно - резким поднятием цен на энергию. Но сами понимаете... Так же и в других критически важных отраслях.
По пунктам 1-2-відповідати ніби й нічого Пункт 3 про двірників - це відповідь місцевому борцуну за все хороше проти всього поганого і головне щоб за це платили багаті бо вони йому винні тим що він голодупенко... Залишається пункт 4 Є кілька варіантів його вирішення... Найкращий з моєї точки зору - нехай Керівники(Власники) цих підприємств ломають собі голову як і рибку зїсти(залишити критично необхідних) і на лавочку банкрутства не сісти при цьому сплата за заброньованого єдина для всіх мешканців України Гірший по якості(бо включається субєктивний фактор - комісія) - визначити ДВА(ТРИ) рівні , де (сам розмір =довідник стеля, але від нього залежить кількість заброньованих, тому при 10000грн/місяць(особливо якщо в цю суму будуть враховані податки з зарплати)-заплатить 3-4 млн осіб( з зарплати 16000 - розмір податків 6400+3600 можна й доплатити з тих 13000 які отримав на руки після нарахування 16000) Тому я й наголошую що 20 000 зможуть заплатити максимум 0,5 млн , 15000- 1 млн... для першого рівня розмір економбронювання=20000грн/місяць - для будь кого , для другого рівня (підприємства як не працюють прямо на оборону)-15000 грн/місяць для третього рівня(критично важливі) - нехай 10 000 грн/місяць
Дюрі-бачі написав:В Ужгороді облавами і блокпостами кошмарять не менше, але разом з тим, є люди, які собі спокійно втікли із фронту і живуть попереднім життям.
У вас там вообще отдельный мир,пан Юрий. Слыхал я историю, как бизнесмена с Запорожья-инвалида, непридатного по ВЛК- менты запаковали, привезли на перекомиссию (не по рангу выше,как положено про закону- а местную), признали придатним и отправили в учебку, еще и машину на ЗСУ конфисковали. Фамилию человека, организовавшего это действо, называть не буду, но вы ее знаете. У нас ходят легенды, что Харьков и Одесса- детский лепет по сравнению с Закарпатьем. Я уже молчу про похищение забронированных со всеми доками в наличии и удержание их на подвале. Надо как-то к вам прокатится,позырить че там в натуре,правду говорят или нет.
ВСЕ що ВИ чули про Запоріжжя .... БРЕХНЯ . Те що ви бажаєте представити як "похищение забронированных ~" теж бажання літератора .....
Velz Частково правду говорять. Ми передовики в плані бусифікації - перші випадки були ще в далекому квітні 2022, особисто мене хотіли бусифікувати 28.05.2022, але глянули документи і відпустили. З іншого боку це як гра в рулетку: шанс не дуже високий, що бусифікують саме тебе, особливо якщо сидіти у відповідних групах, де зливають координати бусика, але шанс є. Коли оформляв документи в ТЦК, то бусифікованих привозили десь 3-5 шт. за годину.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 26 жов, 2024 19:59, всього редагувалось 1 раз.