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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 26 жов, 2024 20:02
Banderlog написав: Velz написав:
Одесса- детский лепет по сравнению с Закарпатьем.
"Маленькому українцю " зі сходу попастись тцк на західній, то точно без варіантів загребуть.
Так в Буковеле и Яремче только бабы, пенсы и депутаты ванны принимают?
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Додано: Суб 26 жов, 2024 20:10
jump написав: Hotab написав:jump
вірити успіху=вірити боневтіку
Успіху може і не можна вірити повністю, але ж він сам обирає шлях «поза законом». Якби по Львову такі жахливі облави, він навряд чи ризикнув стати на лижі. Хоча він ще і не став , почекаємо.
балакав з хлопаками які втрафили у ту ситуацію...
побої, сивина, схудли за кілька днів на місці, дикий депресняк, панічні атаки, бояться скрипу дверей...різанина вен. башляння усього на рахунках аби відпустили... це колапс системи...нафуя це все... вони згідні на усе лиш би не втрафити туди..я не про якісь ефемерні частини... навіть на полігон.коцюбайли давно скінчились. доки влада це не зрозуміє.доти буде банальна масакра...
Свои своих же бьют и деньги вымогают или нашу восточную быдло-титушню привезли?
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Додано: Суб 26 жов, 2024 20:17
jump написав: Hotab написав:jump
Львів мордують
Успіх писав, що його друг - дезертир, який і дав йому наснагу на «лижі», преспокійно ходить на роботу, його ніхто не чіпає , не питає.
У Києві друг (військовозовязаний) по довіреності від мене прекрасно продав мою автівку саме у МРЕО . Причому їздив двічі, у різні. Не ловив ніхто нікого ніде.
Хай буде так
вірити успіху=вірити боневтіку
не буду скидати відео/фото-напишуть іпсо
ціни виходу із тачидли/катівні
/полігону неймовірні...
бачили б Ви як нарід молотять... я не уявляв собі які там "потужні" хлопці працюють, поки особисто не побачив
побачили? й нічого, далі на форумі пишете? чи воно не так страшно, як воно описують...
а за катівні я б бан на місяць вліпив. ото копіюєте інфо по рівням ставок центробанків - от й далі це робить, тут вистачає своїх, хто любить жаху нагнати...
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Додано: Суб 26 жов, 2024 20:18
jump написав:
балакав з хлопаками які втрафили у ту ситуацію...
побої, сивина, схудли за кілька днів на місці, дикий депресняк, панічні атаки, бояться скрипу дверей...різанина вен. башляння усього на рахунках аби відпустили... це колапс системи...нафуя це все... вони згідні на усе лиш би не втрафити туди..я не про якісь ефемерні частини... навіть на полігон.коцюбайли давно скінчились. доки влада це не зрозуміє.доти буде банальна масакра...
Вчора спілкувався зі співробітником(заброньований). Справді, за тиждень перевіряли документи двічі.
Але ... обидва рази двоє представників ТЦК і двоє поліцейських, 4 нагрудні камери. Чемно представлялися і просили предявити військово облікові документи. Бажали щасливої дорогі після перевірки Резерв+...
Припускаю, що якщо нема документів, або людина починає тікати/опиратися, тоді чемні партрульні стають злісними бусифікаторами... чи просто затримують правопорушника...
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Суб 26 жов, 2024 20:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 26 жов, 2024 20:18
Xenon написав:
такими темпами до громадянської війни вже не далеко
В Одессі натовп людей (більше 100), на рінку "7 км", силою вигнав представників ТЦК, а також штурмував відділення ТЦК з вимогою відпустити чьоловіків яких забрали. (відео шириться мережею)
И прямо с 7 километра, поехали штурмовать отделение ТЦК ?
Прямо все, больше 100 ?
А у меня вопрос, а где у нас отделение ТЦК ?
Может ты набросил, зная, что никаких отделений ТЦК нет
И ты это знаешь
Но зрада сама себя не разгонит
Тебе приходится её разгонять )
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Додано: Суб 26 жов, 2024 20:21
Нужно быть отбитым на всю голову, чтобы делать выручку буковелям и яремчам. Пусть там переловят друг друга, кум сват брата
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Додано: Суб 26 жов, 2024 20:26
Бетон
в Буковеле ТЦК не ездит и никого не пакует. это ухилянтская вольница
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Додано: Суб 26 жов, 2024 20:28
Xenon написав:
Харків вже 3й день майже весь перекритий з шаленою кількістю ТЦК на вулицях.
Цікаво - коли в Києві таке почнеться? )
А ти про це в ТГ-каналах вичитав чи сам бачив ?
Ти ж накидуешь, ось а Харькові все перекрито, а в Києві нічого не відбувається
Це нарратив російської пропаганди
Якись блохер, невідомо звідки, записав відео, що Харьків торбять ТЦК
Ти на цьому робишь свої висновки ?
Чи як
Тобі нагадати, нещодавно російська пропаганда розганяла тезу, що з Харькова всі їдуть, бо будет наступ і захоплять Харьків
Чи ти золота рибка ? 5 секунд пам"яті
Чи ти, довготривалий зрадо...б
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Додано: Суб 26 жов, 2024 20:37
jump написав: Hotab написав:jump
Львів мордують
Успіх писав, що його друг - дезертир, який і дав йому наснагу на «лижі», преспокійно ходить на роботу, його ніхто не чіпає , не питає.
У Києві друг (військовозовязаний) по довіреності від мене прекрасно продав мою автівку саме у МРЕО . Причому їздив двічі, у різні. Не ловив ніхто нікого ніде.
Хай буде так
вірити успіху=вірити боневтіку
Як ви можете, Долярчика тут 75% підтримали )
А ви не вірите ))
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