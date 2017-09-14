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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10608106091061010611>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 78
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
34
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 20:40

  Letusrock написав:Хтось вже бачив нове відео де кілька амбалів з автоматами заходять вечером у помешкання, питають державною хто вдома, дві жінки відповідяють "чоловіків в будинку нема, троє дітей", після чого "телефон на землю, швидко" і відео обривається.
Це знов іпсо чи вже буряти?
P.S. Коли там по графіку стадія "прострелювання колін"? До трійок "швондерів" чи після?

Давай сюди посилання, або ти - трепло
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 20:40

  барабашов написав:Свои своих же бьют и деньги вымогают или нашу восточную быдло-титушню привезли?


жовтень-збірні бригади. балаклави часто. особлива жорстокість.
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 20:44

  Letusrock написав:знайома у справах зараз у Харкові, каже стільки військових на вулицях не бачила, відчуття що їх більше як місцевих

Ти здивуєшься, в країні війна, тому на вулицях є військові

Ось така реальність

Це тобі не за хребтом сидіти
(і сцятись від страху)

PS. І не забувай, що жінки ємоційні і завжди перебільшують
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 26 жов, 2024 20:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 20:47

  sashaqbl написав:
  jump написав:балакав з хлопаками які втрафили у ту ситуацію...
побої, сивина, схудли за кілька днів на місці, дикий депресняк, панічні атаки, бояться скрипу дверей...різанина вен. башляння усього на рахунках аби відпустили... це колапс системи...нафуя це все... вони згідні на усе лиш би не втрафити туди..я не про якісь ефемерні частини... навіть на полігон.коцюбайли давно скінчились. доки влада це не зрозуміє.доти буде банальна масакра...

Вчора спілкувався зі співробітником(заброньований). Справді, за тиждень перевіряли документи двічі.
Але ... обидва рази двоє представників ТЦК і двоє поліцейських, 4 нагрудні камери. Чемно представлялися і просили предявити військово облікові документи. Бажали щасливої дорогі після перевірки Резерв+...
Припускаю, що якщо нема документів, або людина починає тікати/опиратися, тоді чемні партрульні стають злісними бусифікаторами... чи просто затримують правопорушника...

Десь приблизно так і є
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 20:52

sashaqbl

Припускаю, що якщо нема документів, або людина починає тікати/опиратися, тоді чемні партрульні стають злісними бусифікаторами... чи просто затримують правопорушника...


Що загалом - нормально!
Коли тут обговорювали , качати резерв/не качати, оновлювати /не оновлювати, публіка тут гигикала, розказувала «ніхто добровільно не оновить дані, дурних нема». Тепер таких хто це не зробив - меншість. І їх роблять жертвами. Хто не знав, що буде саме так? Знали, були готові. То чим тепер невдоволені?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 20:57

  sashaqbl написав:тоді чемні партрульні [/b]

Якщо на авто, то ось так, виходить?, повинен поступати кожен чемний патрульний?
https://m.youtube.com/shorts/jXPkA109rsE
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 20:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сьогодні зранку ходив на Центральний ринок
Купив все, що потрібно

Поліцейський та 2 ТЦК на мене навіть не звернули уваги

Чи то моя стара котяча морда їм не сподобалась
Чи то пакети з покупками в кожній руці
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 21:05

  pesikot написав:
  Letusrock написав:Хтось вже бачив нове відео де кілька амбалів з автоматами заходять вечером у помешкання, питають державною хто вдома, дві жінки відповідяють "чоловіків в будинку нема, троє дітей", після чого "телефон на землю, швидко" і відео обривається.
Це знов іпсо чи вже буряти?
P.S. Коли там по графіку стадія "прострелювання колін"? До трійок "швондерів" чи після?

Давай сюди посилання, або ти - трепло


напомнило как хло рассказывало тоже про где ваши доказательства
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 21:06

  Hotab написав:sashaqbl

Припускаю, що якщо нема документів, або людина починає тікати/опиратися, тоді чемні партрульні стають злісними бусифікаторами... чи просто затримують правопорушника...


Що загалом - нормально!
Коли тут обговорювали , качати резерв/не качати, оновлювати /не оновлювати, публіка тут гигикала, розказувала «ніхто добровільно не оновить дані, дурних нема». Тепер таких хто це не зробив - меншість. І їх роблять жертвами. Хто не знав, що буде саме так? Знали, були готові. То чим тепер невдоволені?

Суворо:
https://m.youtube.com/shorts/pbKAFIbUY-Q
*Я б ще по хребту давав*))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 21:08

  detroytred написав:https://m.youtube.com/shorts/pbKAFIbUY-Q


пусть он задаст вопрос "где ты был" первому сорту.
а то третий сорт все грамотные прессовать. все такие герои.
а как первый сорт пресонуть - так сразу язык в одно место затянет.
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  #<1 ... 10608106091061010611>
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