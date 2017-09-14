Letusrock написав:Хтось вже бачив нове відео де кілька амбалів з автоматами заходять вечером у помешкання, питають державною хто вдома, дві жінки відповідяють "чоловіків в будинку нема, троє дітей", після чого "телефон на землю, швидко" і відео обривається. Це знов іпсо чи вже буряти? P.S. Коли там по графіку стадія "прострелювання колін"? До трійок "швондерів" чи після?
jump написав:балакав з хлопаками які втрафили у ту ситуацію... побої, сивина, схудли за кілька днів на місці, дикий депресняк, панічні атаки, бояться скрипу дверей...різанина вен. башляння усього на рахунках аби відпустили... це колапс системи...нафуя це все... вони згідні на усе лиш би не втрафити туди..я не про якісь ефемерні частини... навіть на полігон.коцюбайли давно скінчились. доки влада це не зрозуміє.доти буде банальна масакра...
Вчора спілкувався зі співробітником(заброньований). Справді, за тиждень перевіряли документи двічі. Але ... обидва рази двоє представників ТЦК і двоє поліцейських, 4 нагрудні камери. Чемно представлялися і просили предявити військово облікові документи. Бажали щасливої дорогі після перевірки Резерв+... Припускаю, що якщо нема документів, або людина починає тікати/опиратися, тоді чемні партрульні стають злісними бусифікаторами... чи просто затримують правопорушника...
Припускаю, що якщо нема документів, або людина починає тікати/опиратися, тоді чемні партрульні стають злісними бусифікаторами... чи просто затримують правопорушника...
Що загалом - нормально! Коли тут обговорювали , качати резерв/не качати, оновлювати /не оновлювати, публіка тут гигикала, розказувала «ніхто добровільно не оновить дані, дурних нема». Тепер таких хто це не зробив - меншість. І їх роблять жертвами. Хто не знав, що буде саме так? Знали, були готові. То чим тепер невдоволені?
Letusrock написав:Хтось вже бачив нове відео де кілька амбалів з автоматами заходять вечером у помешкання, питають державною хто вдома, дві жінки відповідяють "чоловіків в будинку нема, троє дітей", після чого "телефон на землю, швидко" і відео обривається. Це знов іпсо чи вже буряти? P.S. Коли там по графіку стадія "прострелювання колін"? До трійок "швондерів" чи після?
Давай сюди посилання, або ти - трепло
напомнило как хло рассказывало тоже про где ваши доказательства
Припускаю, що якщо нема документів, або людина починає тікати/опиратися, тоді чемні партрульні стають злісними бусифікаторами... чи просто затримують правопорушника...
Що загалом - нормально! Коли тут обговорювали , качати резерв/не качати, оновлювати /не оновлювати, публіка тут гигикала, розказувала «ніхто добровільно не оновить дані, дурних нема». Тепер таких хто це не зробив - меншість. І їх роблять жертвами. Хто не знав, що буде саме так? Знали, були готові. То чим тепер невдоволені?