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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 26 жов, 2024 21:13
tester7336 написав: pesikot написав: Letusrock написав:
Хтось вже бачив нове відео де кілька амбалів з автоматами заходять вечером у помешкання, питають державною хто вдома, дві жінки відповідяють "чоловіків в будинку нема, троє дітей", після чого "телефон на землю, швидко" і відео обривається.
Це знов іпсо чи вже буряти?
P.S. Коли там по графіку стадія "прострелювання колін"? До трійок "швондерів" чи після?
Давай сюди посилання, або ти - трепло
напомнило как хло рассказывало тоже про где ваши доказательства
Ты сам можешь погуглить про то, что сказал хуйло
Или тебя в интернете забанили ?
А вот, что перднул Letusrock, это не гуглится, поэтому, пусть даёт посилання
Но раз ты за него вступился, значит, там полный трындёж
Вы палитесь в своём вранье
Учи вас, дураков, учи.
А всё равно, пальцы в розетку вставляете )
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Додано: Суб 26 жов, 2024 21:13
jump написав:
"Проблема в тому, що в українців, схоже, немає вільних потужностей на даний момент для таких дій", - сказав він.
ну он просто гений, открыл омерику. Были бы резервы события в принципе развивались бы иначе.
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Додано: Суб 26 жов, 2024 21:17
pesikot
ты тут дурочку не валяй. ты прекрасно понял что я имел ввиду.
а то решил сделать типа я не я и хата не моя.
трындонул - так отвечай за свой трындеж
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Додано: Суб 26 жов, 2024 21:22
tester7336 написав:pesikot
ты тут дурочку не валяй. ты прекрасно понял что я имел ввиду.
а то решил сделать типа я не я и хата не моя.
трындонул - так отвечай за свой трындеж
Такой украинец ты, а по факту - мокшань запоребриковая
То где посилання на трындеж Letusrock'а ?
Надашь, потом обсудим
PS. И это я сегодня добрый
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