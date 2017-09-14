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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10608106091061010611

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 78
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
34
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 21:13

  tester7336 написав:
  pesikot написав:
  Letusrock написав:Хтось вже бачив нове відео де кілька амбалів з автоматами заходять вечером у помешкання, питають державною хто вдома, дві жінки відповідяють "чоловіків в будинку нема, троє дітей", після чого "телефон на землю, швидко" і відео обривається.
Це знов іпсо чи вже буряти?
P.S. Коли там по графіку стадія "прострелювання колін"? До трійок "швондерів" чи після?

Давай сюди посилання, або ти - трепло


напомнило как хло рассказывало тоже про где ваши доказательства

Ты сам можешь погуглить про то, что сказал хуйло
Или тебя в интернете забанили ?

А вот, что перднул Letusrock, это не гуглится, поэтому, пусть даёт посилання

Но раз ты за него вступился, значит, там полный трындёж
Вы палитесь в своём вранье

Учи вас, дураков, учи.
А всё равно, пальцы в розетку вставляете )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 21:13

  jump написав:"Проблема в тому, що в українців, схоже, немає вільних потужностей на даний момент для таких дій", - сказав він.
ну он просто гений, открыл омерику. Были бы резервы события в принципе развивались бы иначе.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 21:17

pesikot
ты тут дурочку не валяй. ты прекрасно понял что я имел ввиду.
а то решил сделать типа я не я и хата не моя.
трындонул - так отвечай за свой трындеж
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 21:22

  tester7336 написав:pesikot
ты тут дурочку не валяй. ты прекрасно понял что я имел ввиду.
а то решил сделать типа я не я и хата не моя.
трындонул - так отвечай за свой трындеж

Такой украинец ты, а по факту - мокшань запоребриковая

То где посилання на трындеж Letusrock'а ?

Надашь, потом обсудим :)

PS. И это я сегодня добрый :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 21:40

  pesikot написав:
  tester7336 написав:pesikot
ты тут дурочку не валяй. ты прекрасно понял что я имел ввиду.
а то решил сделать типа я не я и хата не моя.
трындонул - так отвечай за свой трындеж

Такой украинец ты, а по факту - мокшань запоребриковая

То где посилання на трындеж Letusrock'а ?

Надашь, потом обсудим :)

PS. И это я сегодня добрый :)


еще раз. нехрен тут дурачком прикидываться.
хло тоже требовал доказательства и рассказывал что он добрый.
от точно ты один в один.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 22:08

tester7336


а то третий сорт все грамотные прессовать


Скоро 3 роки як війна, людина не служила, не була в ТЦК, не проходила ВЛК. Життя взагалі ніяк не змінилось.
Питання: якого вона сорту? Невже таке щастя буває у останнього сорту? :D
Може це невірна термінологія? :D
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 22:48

  lapay написав:
  pesikot написав:А "реалии на земле" - это не ЛБЗ, это то, что они себе "записали" в Конституцию
Тоже, реалии на земле, по версии Путина

То спустись на землю і подивись, чий прапор над Запоріжжям. Яких реалій тобі ще не вистачає?
Якби хйло хотів сказати про свої хатєлки, то він би так і сказав, тільки про умови початку переговорів, а не про реалії. В нас теж хатєлки дай боже, на відміну від реалій.

Ви як вперше бачите, як росія веде справи. Це ж тактика, яка їм здається хитрою (насправді, всі вже давно все розуміють): не казати прямо жодних фактів і умов, за виключенням тих, на які заздалегідь протилежна сторона не погодиться. Тому і "реаліі на землі" замість чітких вимог. А що саме буде "реаліями на землі" вони вирішать пізніше, в залежності від того, наскільки успішно вдалося прожати. Так саме, як "денацифікація": якщо не вдається повалити законну владу в Києві і назвати це денацифікацією, то вони завжди можуть сказати, що от винищили 100500 нацистів в ЗСУ, ось це і є денацифікація, і цілі "СВО" виконані.
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 23:10

  pesikot написав:
  Xenon написав:такими темпами до громадянської війни вже не далеко

В Одессі натовп людей (більше 100), на рінку "7 км", силою вигнав представників ТЦК, а також штурмував відділення ТЦК з вимогою відпустити чьоловіків яких забрали. (відео шириться мережею)

И прямо с 7 километра, поехали штурмовать отделение ТЦК ?
Прямо все, больше 100 ?

А у меня вопрос, а где у нас отделение ТЦК ?

Может ты набросил, зная, что никаких отделений ТЦК нет
И ты это знаешь
Но зрада сама себя не разгонит
Тебе приходится её разгонять )


А видео это снято в павильонах Мосфильма, я правильно понял Вашу мысль? - https://t.me/c/1584538915/13473
https://t.me/c/1584538915/13480
И потом вот такой вот конец
Адміністрація підтвердила, що інцидент відбувся між відвідувачами та працівниками ТЦК. На місце приїхав чиновник, після розмови з яким люди розійшлися, а затриманих було відпущено.
У поліції та обласному ТЦК та СП інцидент поки не прокоментували.
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