Letusrock написав:Хтось вже бачив нове відео де кілька амбалів з автоматами заходять вечером у помешкання, питають державною хто вдома, дві жінки відповідяють "чоловіків в будинку нема, троє дітей", після чого "телефон на землю, швидко" і відео обривається. Це знов іпсо чи вже буряти? P.S. Коли там по графіку стадія "прострелювання колін"? До трійок "швондерів" чи після?
Давай сюди посилання, або ти - трепло
напомнило как хло рассказывало тоже про где ваши доказательства
Ты сам можешь погуглить про то, что сказал хуйло Или тебя в интернете забанили ?
А вот, что перднул Letusrock, это не гуглится, поэтому, пусть даёт посилання
Но раз ты за него вступился, значит, там полный трындёж Вы палитесь в своём вранье
Учи вас, дураков, учи. А всё равно, пальцы в розетку вставляете )
Скоро 3 роки як війна, людина не служила, не була в ТЦК, не проходила ВЛК. Життя взагалі ніяк не змінилось. Питання: якого вона сорту? Невже таке щастя буває у останнього сорту? Може це невірна термінологія?
pesikot написав:А "реалии на земле" - это не ЛБЗ, это то, что они себе "записали" в Конституцию Тоже, реалии на земле, по версии Путина
То спустись на землю і подивись, чий прапор над Запоріжжям. Яких реалій тобі ще не вистачає? Якби хйло хотів сказати про свої хатєлки, то він би так і сказав, тільки про умови початку переговорів, а не про реалії. В нас теж хатєлки дай боже, на відміну від реалій.
Ви як вперше бачите, як росія веде справи. Це ж тактика, яка їм здається хитрою (насправді, всі вже давно все розуміють): не казати прямо жодних фактів і умов, за виключенням тих, на які заздалегідь протилежна сторона не погодиться. Тому і "реаліі на землі" замість чітких вимог. А що саме буде "реаліями на землі" вони вирішать пізніше, в залежності від того, наскільки успішно вдалося прожати. Так саме, як "денацифікація": якщо не вдається повалити законну владу в Києві і назвати це денацифікацією, то вони завжди можуть сказати, що от винищили 100500 нацистів в ЗСУ, ось це і є денацифікація, і цілі "СВО" виконані.
Адміністрація підтвердила, що інцидент відбувся між відвідувачами та працівниками ТЦК. На місце приїхав чиновник, після розмови з яким люди розійшлися, а затриманих було відпущено. У поліції та обласному ТЦК та СП інцидент поки не прокоментували.