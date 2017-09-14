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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10609106101061110612

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 78
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
34
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 00:03

tester7336


или у вас если еще ходит в тылу то значит первый сорт?


У меня «если в конце третьего года войны ни мажор, ни ухылянт типа мамкин хомяк не только не служат, но даже не оштрафованы, не в розыске, то какие нафиг сорта? Оба первоклассные ухмылянты. А если как УА, еще и с правом выезда, так высшесортный.,
Но при этом он чем-то недоволен . Странно правда?
Правда там скоро менто-пенсов на учет загонят. Наверное потому ему надо поторопиться сваливать
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 00:15

  Hotab написав:tester7336


или у вас если еще ходит в тылу то значит первый сорт?


У меня «если в конце третьего года войны ни мажор, ни ухылянт типа мамкин хомяк не только не служат, но даже не оштрафованы, не в розыске, то какие нафиг сорта? Оба первоклассные ухмылянты. А если как УА, еще и с правом выезда, так высшесортный.,
Но при этом он чем-то недоволен . Странно правда?
Правда там скоро менто-пенсов на учет загонят. Наверное потому ему надо поторопиться сваливать


разница в том что первый сорт спокойно их пошлет нахрен при встрече а вот третий сорт будет тут же в бусике. хоть пока оба и ходят в тылу.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 00:35

tester7336
Тут уже про конец войны начинают договариваться (по мнению местной публики), а вы все «ждете», когда же кого-то из третьего сорта заметут, в конце третьего года. . Побойтесь бога. Жируют и кайфуют все, кроме семей 300 тыс тех, кто в 10 км зоне от ЛБЗ.
Вы можете себе представить, чтоб «простые смертные» мужики весной 1944 года сидели в ресторанах, лежали на пляжах (как УА все это лето ), утомленные нарзаном за карпатским хребтом , и бурчали «где моя победа?! Достали уже!».
А в Сильпо Таламор Дью по 14 долларов за килограмм , чтоб «горе» и «страдания» ухылянтам заливать не водярой, а почти благородным напитком.
И я не могу представить.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 27 жов, 2024 00:41, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 00:41

  Hotab написав:tester7336
Тут уже про конец войны начинают договариваться (по мнению местной публики), а вы все «ждете», когда же кого-то из третьего сорта заметут, в конце третьего года. . Побойтесь бога. Жируют и кайфуют все, кроме семей 300 тыс тех, кто в 10 км зоне от ЛБЗ.
Вы можете себе представить, чтоб «простые смертные» мужики весной 1944 года сидели в ресторанах, лежали на пляжах (как УА все это лето ), утомленные нарзаном за карпатским хребтом , и бурчали «где моя победа?! Достали уже!».
И я не могу.

зима 1941, німці в Хімках, Гастелло в Іспанії міняє дерев"яні на долари
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 00:43

flyman
Легко! Коли забирав ленд-ліз в США, міг там навіть продажне кохання купляти, не тільки долари.
Чи ти думаєш американські літаки без пілотів , на обіцяних тобою ще в 2009 році бойових роботах яких ти не зробив досі, потрапляли в союз? :lol:
Hotab
 
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  #<1 ... 10609106101061110612
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