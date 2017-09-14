или у вас если еще ходит в тылу то значит первый сорт?
У меня «если в конце третьего года войны ни мажор, ни ухылянт типа мамкин хомяк не только не служат, но даже не оштрафованы, не в розыске, то какие нафиг сорта? Оба первоклассные ухмылянты. А если как УА, еще и с правом выезда, так высшесортный., Но при этом он чем-то недоволен . Странно правда? Правда там скоро менто-пенсов на учет загонят. Наверное потому ему надо поторопиться сваливать
или у вас если еще ходит в тылу то значит первый сорт?
У меня «если в конце третьего года войны ни мажор, ни ухылянт типа мамкин хомяк не только не служат, но даже не оштрафованы, не в розыске, то какие нафиг сорта? Оба первоклассные ухмылянты. А если как УА, еще и с правом выезда, так высшесортный., Но при этом он чем-то недоволен . Странно правда? Правда там скоро менто-пенсов на учет загонят. Наверное потому ему надо поторопиться сваливать
разница в том что первый сорт спокойно их пошлет нахрен при встрече а вот третий сорт будет тут же в бусике. хоть пока оба и ходят в тылу.
tester7336 Тут уже про конец войны начинают договариваться (по мнению местной публики), а вы все «ждете», когда же кого-то из третьего сорта заметут, в конце третьего года. . Побойтесь бога. Жируют и кайфуют все, кроме семей 300 тыс тех, кто в 10 км зоне от ЛБЗ. Вы можете себе представить, чтоб «простые смертные» мужики весной 1944 года сидели в ресторанах, лежали на пляжах (как УА все это лето ), утомленные нарзаном за карпатским хребтом , и бурчали «где моя победа?! Достали уже!». А в Сильпо Таламор Дью по 14 долларов за килограмм , чтоб «горе» и «страдания» ухылянтам заливать не водярой, а почти благородным напитком. И я не могу представить.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 27 жов, 2024 00:41, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:tester7336 Тут уже про конец войны начинают договариваться (по мнению местной публики), а вы все «ждете», когда же кого-то из третьего сорта заметут, в конце третьего года. . Побойтесь бога. Жируют и кайфуют все, кроме семей 300 тыс тех, кто в 10 км зоне от ЛБЗ. Вы можете себе представить, чтоб «простые смертные» мужики весной 1944 года сидели в ресторанах, лежали на пляжах (как УА все это лето ), утомленные нарзаном за карпатским хребтом , и бурчали «где моя победа?! Достали уже!». И я не могу.
зима 1941, німці в Хімках, Гастелло в Іспанії міняє дерев"яні на долари
flyman Легко! Коли забирав ленд-ліз в США, міг там навіть продажне кохання купляти, не тільки долари. Чи ти думаєш американські літаки без пілотів , на обіцяних тобою ще в 2009 році бойових роботах яких ти не зробив досі, потрапляли в союз?