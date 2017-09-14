Додано: Нед 27 жов, 2024 01:47

Hotab написав: sashaqbl



Припускаю, що якщо нема документів, або людина починає тікати/опиратися, тоді чемні партрульні стають злісними бусифікаторами... чи просто затримують правопорушника...





Що загалом - нормально!

Коли тут обговорювали , качати резерв/не качати, оновлювати /не оновлювати, публіка тут гигикала, розказувала «ніхто добровільно не оновить дані, дурних нема». Тепер таких хто це не зробив - меншість. І їх роблять жертвами. Хто не знав, що буде саме так? Знали, були готові. То чим тепер невдоволені? Що загалом - нормально!Коли тут обговорювали , качати резерв/не качати, оновлювати /не оновлювати, публіка тут гигикала, розказувала «ніхто добровільно не оновить дані, дурних нема». Тепер таких хто це не зробив - меншість. І їх роблять жертвами. Хто не знав, що буде саме так? Знали, були готові. То чим тепер невдоволені?

Тут писали о Харькове. Сам не видел, поинтересовался у людей - сказали, действительно, шерстят сильно.Что касается "бусификации",, конечно, прав. Знаю мужчину в Харькове, его пару месяцев по дороге на работу в троллейбусе ТЦК "выловили". Он не сопротивлялся, привезли на ВЛК, там, конечно, бодро писали "годен", но офтальмолог всё же послал на обследование, потом ему давали отсрочку для лечения язвы. Он приносил ещё какие-то справки - болячек хватает. Кончилось тем, что дней 10 назад ему написали "годен к нестроевой" (знаю, что сейчас формулировка не такая, там что-то типа "годен к ТЦК" и т.д), забрали военный билет и отправили домой: "Жди, когда позвоним".И вторая ситуация в Черкассах. Тоже мужчину "поймали" в магазине. Привели на ВЛК. Тоже с кучей болячек, дали отсрочку на обследование, потом на лечение. 19 октября отсрочка закончилась, он пришёл в ТРЦ (сам) в конце дня, его отправили на ночную ВЛК. Их было 10 человек. Обследовали, оттуда уже не выпускали. Они там на каких-то кроватях даже полежали в ожидании результатов. Потом их построили. Ему опять дали отсрочку на лечение, одного признали не годным, двое сбежали. Как им это удалось (через форточку или как ещё, он не знает). Но реакция ТЦКшников была спокойная: "Сбежали? Ну и ладно." Его отпустили около 4 ночи. Он ещё спросил: "А как идти? Комендантский час". В ответ посмеялись: "Ну приведут обратно к нам". Остальных шестерых, понятно. "Труба зовёт".P.s. Тут некоторые "товарищи" сильно переживали за моих зятьёв.Докладываю.Один уже дней 10 назад подписал контракт. Самостоятельно выбрал часть и оформился к ним. Предупреждая остальные вопросы - не ТЦК или аналогичное. Часть вполне боевая. Но он не штурмовик. Других подробностей не будет.