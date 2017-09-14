или у вас если еще ходит в тылу то значит первый сорт?
У меня «если в конце третьего года войны ни мажор, ни ухылянт типа мамкин хомяк не только не служат, но даже не оштрафованы, не в розыске, то какие нафиг сорта? Оба первоклассные ухмылянты. А если как УА, еще и с правом выезда, так высшесортный., Но при этом он чем-то недоволен . Странно правда? Правда там скоро менто-пенсов на учет загонят. Наверное потому ему надо поторопиться сваливать
или у вас если еще ходит в тылу то значит первый сорт?
У меня «если в конце третьего года войны ни мажор, ни ухылянт типа мамкин хомяк не только не служат, но даже не оштрафованы, не в розыске, то какие нафиг сорта? Оба первоклассные ухмылянты. А если как УА, еще и с правом выезда, так высшесортный., Но при этом он чем-то недоволен . Странно правда? Правда там скоро менто-пенсов на учет загонят. Наверное потому ему надо поторопиться сваливать
разница в том что первый сорт спокойно их пошлет нахрен при встрече а вот третий сорт будет тут же в бусике. хоть пока оба и ходят в тылу.
tester7336 Тут уже про конец войны начинают договариваться (по мнению местной публики), а вы все «ждете», когда же кого-то из третьего сорта заметут, в конце третьего года. . Побойтесь бога. Жируют и кайфуют все, кроме семей 300 тыс тех, кто в 10 км зоне от ЛБЗ. Вы можете себе представить, чтоб «простые смертные» мужики весной 1944 года сидели в ресторанах, лежали на пляжах (как УА все это лето ), утомленные нарзаном за карпатским хребтом , и бурчали «где моя победа?! Достали уже!». А в Сильпо Таламор Дью по 14 долларов за килограмм , чтоб «горе» и «страдания» ухылянтам заливать не водярой, а почти благородным напитком. И я не могу представить.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 27 жов, 2024 00:41, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:tester7336 Тут уже про конец войны начинают договариваться (по мнению местной публики), а вы все «ждете», когда же кого-то из третьего сорта заметут, в конце третьего года. . Побойтесь бога. Жируют и кайфуют все, кроме семей 300 тыс тех, кто в 10 км зоне от ЛБЗ. Вы можете себе представить, чтоб «простые смертные» мужики весной 1944 года сидели в ресторанах, лежали на пляжах (как УА все это лето ), утомленные нарзаном за карпатским хребтом , и бурчали «где моя победа?! Достали уже!». И я не могу.
зима 1941, німці в Хімках, Гастелло в Іспанії міняє дерев"яні на долари
Легко! Коли забирав ленд-ліз в США, міг там навіть продажне кохання купляти, не тільки долари. Чи ти думаєш американські літаки без пілотів , на обіцяних тобою ще в 2009 році бойових роботах яких ти не зробив досі, потрапляли в союз?
Припускаю, що якщо нема документів, або людина починає тікати/опиратися, тоді чемні партрульні стають злісними бусифікаторами... чи просто затримують правопорушника...
Що загалом - нормально! Коли тут обговорювали , качати резерв/не качати, оновлювати /не оновлювати, публіка тут гигикала, розказувала «ніхто добровільно не оновить дані, дурних нема». Тепер таких хто це не зробив - меншість. І їх роблять жертвами. Хто не знав, що буде саме так? Знали, були готові. То чим тепер невдоволені?
Тут писали о Харькове. Сам не видел, поинтересовался у людей - сказали, действительно, шерстят сильно.
Что касается "бусификации", sashaqbl, конечно, прав. Знаю мужчину в Харькове, его пару месяцев по дороге на работу в троллейбусе ТЦК "выловили". Он не сопротивлялся, привезли на ВЛК, там, конечно, бодро писали "годен", но офтальмолог всё же послал на обследование, потом ему давали отсрочку для лечения язвы. Он приносил ещё какие-то справки - болячек хватает. Кончилось тем, что дней 10 назад ему написали "годен к нестроевой" (знаю, что сейчас формулировка не такая, там что-то типа "годен к ТЦК" и т.д), забрали военный билет и отправили домой: "Жди, когда позвоним". И вторая ситуация в Черкассах. Тоже мужчину "поймали" в магазине. Привели на ВЛК. Тоже с кучей болячек, дали отсрочку на обследование, потом на лечение. 19 октября отсрочка закончилась, он пришёл в ТРЦ (сам) в конце дня, его отправили на ночную ВЛК. Их было 10 человек. Обследовали, оттуда уже не выпускали. Они там на каких-то кроватях даже полежали в ожидании результатов. Потом их построили. Ему опять дали отсрочку на лечение, одного признали не годным, двое сбежали. Как им это удалось (через форточку или как ещё, он не знает). Но реакция ТЦКшников была спокойная: "Сбежали? Ну и ладно." Его отпустили около 4 ночи. Он ещё спросил: "А как идти? Комендантский час". В ответ посмеялись: "Ну приведут обратно к нам". Остальных шестерых, понятно. "Труба зовёт".
P.s. Тут некоторые "товарищи" сильно переживали за моих зятьёв. Докладываю. Один уже дней 10 назад подписал контракт. Самостоятельно выбрал часть и оформился к ним. Предупреждая остальные вопросы - не ТЦК или аналогичное. Часть вполне боевая. Но он не штурмовик. Других подробностей не будет.
Припускаю, що якщо нема документів, або людина починає тікати/опиратися, тоді чемні партрульні стають злісними бусифікаторами... чи просто затримують правопорушника...
Що загалом - нормально! Коли тут обговорювали , качати резерв/не качати, оновлювати /не оновлювати, публіка тут гигикала, розказувала «ніхто добровільно не оновить дані, дурних нема». Тепер таких хто це не зробив - меншість. І їх роблять жертвами. Хто не знав, що буде саме так? Знали, були готові. То чим тепер невдоволені?
В смыслые "меншість" ? 6 млн Я не обновил и не буду обновлять, до тех пор пока законодательная инфраструктура не подтянется к "реалиям на земле". Забронировали полтора миллиона вской шантрапы, спокойно шастают по улицам офицеры запаса и улыбаются, многих еще и выпускают, а я с 20 летним опытом нехилого налогоплательщика и валютодобытчика испытываю душевный дискомфорт. Я судебный иск гоовлю к государству Украина, еще с ваших карамнов выймут
В этой цифре включительно все мертвые души давно выехавшие за границу, живущие на оккупированых и тд. Обновили + служат этак 10 млн Вы явно в меньшинстве А что вам делать - я вам и не указывал Просто сказал, что действия всегда имеют прогнозирование последствия. Зачем кричать «как так?», когда это был известно, чт ухылянтов будут щемить
Hotab щемят не разбираясь обновился - не обновился и это логично смысл кампании загребсти людей, ведь записями в резерве не повоюешь те, кто обновился, рассчитывая что этого достаточно - податливы на манипуляции, без критического мышления, из них будут лучше солдаты чем из интеллектуального меньшинства , оно еще понадобится для переустройства Украины
Удар Ізраїлю паралізував виробництво ракет в Ірані, — Axios У ніч на 26 жовтня Ізраїль завдав удару у відповідь по Ірану за ракетний обстріл 1 числа. Внаслідок атаки з ладу виведено найважливіший компонент іранської програми виробництва балістичних ракет. Відновлення може зайняти не менше року. Також повідомляється, що Ізраїль завдав шкоди й виробництву БпЛА в Ірані.