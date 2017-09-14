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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 27 жов, 2024 09:32
ЛАД написав:
...
P.s. Тут некоторые "товарищи" сильно переживали за моих зятьёв.
Докладываю.
Один уже дней 10 назад подписал контракт. Самостоятельно выбрал часть и оформился к ним. Предупреждая остальные вопросы - не ТЦК или аналогичное. Часть вполне боевая. Но он не штурмовик. Других подробностей не будет.
після цього звичайно дехто, хто казав я піду лише після когось, відразу скаже ну тепер моя черга
чекаємо...
кого чекати - всі ці ідейні ухилянти, які повністю перелякані та позабивалися по норах, й волають. але насправді вас відносно небагато. оці всі ваші потуги - всі поховалися й сидять - це ваші перелякані очі перебільшують. а грошей вирішити питання не вистачає - так вилазьте зі своїх нір - заробляйте. теж ніт. от залишається вам отут на форумі волати - які погані ТЦК, взагалі не дають переляканим хлопцям продихнути
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Додано: Нед 27 жов, 2024 09:43
fox767676 написав:Hotab
щемят не разбираясь обновился - не обновился
и это логично
смысл кампании загребсти людей, ведь записями в резерве не повоюешь
те, кто обновился, рассчитывая что этого достаточно - податливы на манипуляции, без критического мышления, из них будут лучше солдаты чем из интеллектуального меньшинства , оно еще понадобится для переустройства Украины
думаю, що ні, не нам перевлаштовувати (перебратися в свої звичні мінімального втручання держави, напр. десь на Філіпіни),
сьогодні відчув себе таким рептильним динозавром, який одного пост-апокаліптичного дня замітив, що існує цілий світ всяких там мутантів бюджетоссавців: мсекинь сумчатих, тцкунів звичайних, інвалідів прокурікусів, та інших слуг охлократікусів, от їм покоряти землю після катастрофи
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 27 жов, 2024 09:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 жов, 2024 09:49
flyman написав: fox767676 написав:Hotab
щемят не разбираясь обновился - не обновился
и это логично
смысл кампании загребсти людей, ведь записями в резерве не повоюешь
те, кто обновился, рассчитывая что этого достаточно - податливы на манипуляции, без критического мышления, из них будут лучше солдаты чем из интеллектуального меньшинства , оно еще понадобится для переустройства Украины
думаю, що ні,
сьогодні відчув себе таким рептильним динозавром, який одного пост-апокаліптичного дня замітив, що існує цілий світ всяких там мутантів бюджетоссавців: мсекинь сумчатих, тцкунів звичайних, інвалідів прокурікусів, та інших слуг охлократікусів, от їм покоряти землю після катастрофи
5 листопада - динозаври нанесуть удар у відповідь
де будуть бюджетоссавці без зелених дзюркотливих струмків
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Додано: Нед 27 жов, 2024 09:53
fox767676
5 листопада - динозаври нанесуть удар у відповідь
Ну нарешті. Це вперше в історії України?
Чи «це вже було?»
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Додано: Нед 27 жов, 2024 09:56
fox767676 написав: flyman написав: fox767676 написав:Hotab
щемят не разбираясь обновился - не обновился
и это логично
смысл кампании загребсти людей, ведь записями в резерве не повоюешь
те, кто обновился, рассчитывая что этого достаточно - податливы на манипуляции, без критического мышления, из них будут лучше солдаты чем из интеллектуального меньшинства , оно еще понадобится для переустройства Украины
думаю, що ні,
сьогодні відчув себе таким рептильним динозавром, який одного пост-апокаліптичного дня замітив, що існує цілий світ всяких там мутантів бюджетоссавців: мсекинь сумчатих, тцкунів звичайних, інвалідів прокурікусів, та інших слуг охлократікусів, от їм покоряти землю після катастрофи
5 листопада - динозаври нанесуть удар у відповідь
де будуть бюджетоссавці без зелених дзюркотливих струмків
По сюжету, це "Нова надія" (Канцлер Палпатін розпускає Сенат. Знищення планети Альдераан. Ліквідація Зірки Смерті.), чи "Повернення Джедая" (Падіння Галактичної Імперії і її реорганізація в Нову Галактичну Республіку.)?
Наразі сюжетна лінія близька до "Помсти ситхів"
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Додано: Нед 27 жов, 2024 10:02
Hotab написав:fox767676
5 листопада - динозаври нанесуть удар у відповідь
Ну нарешті. Це вперше в історії України?
Чи «це вже було?»
Не зовсім зрозумів.
Те, що життєдіяльність України майжже повністю залежить від фінансових ШВЛ з Заходу, це досягнення останніх років як постмодернстстський експеримент перетворення держави на гарнізон. Очикувана нова адміністрація у Вашингтоні менш схильна до експериментів, більш до консервативних методів, тому можно очікувати радикальні зміни політики , американської зовнішньої та української внутрішньої.
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Додано: Нед 27 жов, 2024 10:10
fox767676 написав:
тому можно очікувати радикальні зміни політики , американської зовнішньої та української внутрішньої.
на які зміни Ви очікуєте?
Не дадуть американці гроші, не завезуть снаряди... Ви думаєте це стане поводом для росіян домовлятися?
Я думаю будуть жати ще сильніше, а в нас крім посилення мобілізації нема чого протиставити.
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Додано: Нед 27 жов, 2024 10:10
fox767676
Очикувана нова адміністрація у Вашингтоні
Я ж про те , що ця адміністрація вже була. На корупцію (цмудіння, як Флайман любить казати про інших , забуваючи свій досвід у викладацькій університету) хіба вплинуло це? Чому має зараз щось змінитись?
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Додано: Нед 27 жов, 2024 10:13
flyman написав: fox767676 написав: flyman написав:
думаю, що ні,
сьогодні відчув себе таким рептильним динозавром, який одного пост-апокаліптичного дня замітив, що існує цілий світ всяких там мутантів бюджетоссавців: мсекинь сумчатих, тцкунів звичайних, інвалідів прокурікусів, та інших слуг охлократікусів, от їм покоряти землю після катастрофи
5 листопада - динозаври нанесуть удар у відповідь
де будуть бюджетоссавці без зелених дзюркотливих струмків
По сюжету, це "Нова надія" (Канцлер Палпатін розпускає Сенат. Знищення планети Альдераан. Ліквідація Зірки Смерті.), чи "Повернення Джедая" (Падіння Галактичної Імперії і її реорганізація в Нову Галактичну Республіку.)?
Наразі сюжетна лінія близька до "Помсти ситхів"
буде СТІНА по лбз
Трамп любить стіни
власний ВПК, бо праця українців в раз дешевше праці німців
бюджетоссавців на голодну пайку поки не навчаться "ку" перед бюджетодонорами.
люстрації заброньованих - половина за хабарі, примусові роботи на фортифікаціях таким
зняття офіцерських званнь тім хто не служив 2022-2024
перевірка всіх кандидатів на УБД. казаріних-шабуніних-бігосів всю цю блатоту - відвідувачів міжнародних форумів під час війни - одразу нахєр.
06.11.2025 вспалахне нова зірка
25.01.2025 процес почннеться
25.05.2025 кристалізуеться
2026 - відкриття кордонів, запуск політичного процесу
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 27 жов, 2024 10:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 жов, 2024 10:14
Banderlog написав: fox767676 написав:
тому можно очікувати радикальні зміни політики , американської зовнішньої та української внутрішньої.
на які зміни Ви очікуєте?
Не дадуть американці гроші, не завезуть снаряди... Ви думаєте це стане поводом для росіян домовлятися?
Я думаю будуть жати ще сильніше, а в нас крім посилення мобілізації нема чого протиставити.
як варіанти почитайте про Сомосу на вікі
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 27 жов, 2024 10:14, всього редагувалось 1 раз.
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