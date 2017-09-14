вертолётом через атлантику? да ты дед панас покруче холявы
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Додано: Нед 27 жов, 2024 10:14
Додано: Нед 27 жов, 2024 10:19
Віталік, ти ще не прокинувся. Йди вмий «маминого батончика» , вінтілятор на пальчикових батарейках направ на себе , освіжись.
Флйман писав про Гастело. Тобто відсилав до 2СВ. Там де був Ленд-ліз? Звідки отримували?
А якщо ти все про мене, так наш «Ленд-Ліз» в Європі був і є. Де заводи по ремонту та регламенту західної техніки? Чому б туди не літати під час війни. Ти тут щось бачиш дивне? Ну так це тому що ти давно домашній, і трохи втратив розуміння життя. Я не казав слово «деградація», але ж ти сам розумієш.
Додано: Нед 27 жов, 2024 10:23
Це опис чого? Фортеці.
Тільки що з сподіваннями, що бюджетодонори будуть керувати.
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