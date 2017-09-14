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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 27 жов, 2024 10:14
Hotab написав:
Коли забирав ленд-ліз в США, міг там навіть продажне кохання купляти, не тільки долари.
вертолётом через атлантику? да ты дед панас покруче холявы
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Додано: Нед 27 жов, 2024 10:19
Wirująświatła написав: Hotab написав:
Коли забирав ленд-ліз в США, міг там навіть продажне кохання купляти, не тільки долари.
вертолётом через атлантику? да ты дед панас покруче холявы
Віталік, ти ще не прокинувся. Йди вмий «маминого батончика» , вінтілятор на пальчикових батарейках направ на себе , освіжись.
Флйман писав про Гастело. Тобто відсилав до 2СВ. Там де був Ленд-ліз? Звідки отримували?
А якщо ти все про мене, так наш «Ленд-Ліз» в Європі був і є. Де заводи по ремонту та регламенту західної техніки? Чому б туди не літати під час війни. Ти тут щось бачиш дивне? Ну так це тому що ти давно домашній, і трохи втратив розуміння життя. Я не казав слово «деградація», але ж ти сам розумієш.
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Додано: Нед 27 жов, 2024 10:23
fox767676 написав:
буде СТІНА по лбз
Трамп любить стіни
власний ВПК, бо праця українців в раз дешевше праці німців
бюджетоссавців на голодну пайку поки не навчаться "ку" перед бюджетодонорами.
люстрації заброньованих - половина за хабарі, примусові роботи на фортифікаціях таким
Це опис чого? Фортеці.
Тільки що з сподіваннями, що бюджетодонори будуть керувати.
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Додано: Нед 27 жов, 2024 10:32
tester7336 написав:
пусть он задаст вопрос "где ты был" первому сорту.
а то третий сорт все грамотные прессовать. все такие герои.
а как первый сорт пресонуть - так сразу язык в одно место затянет.
Они как лохи опущенные стоят перед мажорами, перед хозяевами.
А герои только перед работягами.
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