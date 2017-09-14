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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10611106121061310614

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 78
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
34
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 10:14

  Hotab написав:Коли забирав ленд-ліз в США, міг там навіть продажне кохання купляти, не тільки долари.
вертолётом через атлантику? да ты дед панас покруче холявы
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 10:19

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Коли забирав ленд-ліз в США, міг там навіть продажне кохання купляти, не тільки долари.
вертолётом через атлантику? да ты дед панас покруче холявы

Віталік, ти ще не прокинувся. Йди вмий «маминого батончика» , вінтілятор на пальчикових батарейках направ на себе , освіжись.
Флйман писав про Гастело. Тобто відсилав до 2СВ. Там де був Ленд-ліз? Звідки отримували?
А якщо ти все про мене, так наш «Ленд-Ліз» в Європі був і є. Де заводи по ремонту та регламенту західної техніки? Чому б туди не літати під час війни. Ти тут щось бачиш дивне? Ну так це тому що ти давно домашній, і трохи втратив розуміння життя. Я не казав слово «деградація», але ж ти сам розумієш. ;)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 10:23

  fox767676 написав:буде СТІНА по лбз
Трамп любить стіни
власний ВПК, бо праця українців в раз дешевше праці німців
бюджетоссавців на голодну пайку поки не навчаться "ку" перед бюджетодонорами.
люстрації заброньованих - половина за хабарі, примусові роботи на фортифікаціях таким

Це опис чого? Фортеці.

Тільки що з сподіваннями, що бюджетодонори будуть керувати.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 10:32

  tester7336 написав:
  detroytred написав:https://m.youtube.com/shorts/pbKAFIbUY-Q


пусть он задаст вопрос "где ты был" первому сорту.
а то третий сорт все грамотные прессовать. все такие герои.
а как первый сорт пресонуть - так сразу язык в одно место затянет.

Они как лохи опущенные стоят перед мажорами, перед хозяевами.
А герои только перед работягами.
Бетон
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  #<1 ... 10611106121061310614
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