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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1061210613106141061510616 ... 10619>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 78
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
34
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 10:14

  Hotab написав:Коли забирав ленд-ліз в США, міг там навіть продажне кохання купляти, не тільки долари.
вертолётом через атлантику? да ты дед панас покруче холявы
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 10:19

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Коли забирав ленд-ліз в США, міг там навіть продажне кохання купляти, не тільки долари.
вертолётом через атлантику? да ты дед панас покруче холявы

Віталік, ти ще не прокинувся. Йди вмий «маминого батончика» , вінтілятор на пальчикових батарейках направ на себе , освіжись.
Флйман писав про Гастело. Тобто відсилав до 2СВ. Там де був Ленд-ліз? Звідки отримували?
А якщо ти все про мене, так наш «Ленд-Ліз» в Європі був і є. Де заводи по ремонту та регламенту західної техніки? Чому б туди не літати під час війни. Ти тут щось бачиш дивне? Ну так це тому що ти давно домашній, і трохи втратив розуміння життя. Я не казав слово «деградація», але ж ти сам розумієш. ;)
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 10:23

  fox767676 написав:бюджетоссавців на голодну пайку поки не навчаться "ку" перед бюджетодонорами.


Дивіться, як без *ку* зробили в Ісландії:
*В Ісландії запровадили чотириденний робочий тиждень: результати вразили фахівців*
https://www.unian.ua/world/v-islandiji- ... 00385.html

Це. Коли. Можновладці. Дійсно зацікавлені в результаті.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 27 жов, 2024 11:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 10:34

  flyman написав:
  Banderlog написав:
  fox767676 написав: тому можно очікувати радикальні зміни політики , американської зовнішньої та української внутрішньої.
на які зміни Ви очікуєте?
Не дадуть американці гроші, не завезуть снаряди... Ви думаєте це стане поводом для росіян домовлятися?
Я думаю будуть жати ще сильніше, а в нас крім посилення мобілізації нема чого протиставити.

як варіанти почитайте про Сомосу на вікі


зброю будуть давати тільки під чіткі вимоги РПВ
будуть брутально форсувати цю тему
це відмінність від демократів, які теж підштовхують до РПВ, але більш м'якою мовою жестів та наятків, незрозумілою для українців, поки зрозуміють буде вже "по Дніпру"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 10:36

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
P.s. Тут некоторые "товарищи" сильно переживали за моих зятьёв.
Докладываю.
Один уже дней 10 назад подписал контракт. Самостоятельно выбрал часть и оформился к ним. Предупреждая остальные вопросы - не ТЦК или аналогичное. Часть вполне боевая. Но он не штурмовик. Других подробностей не будет.

після цього звичайно дехто, хто казав я піду лише після когось, відразу скаже ну тепер моя черга :lol: чекаємо...

кого чекати - всі ці ідейні ухилянти, які повністю перелякані та позабивалися по норах, й волають. але насправді вас відносно небагато. оці всі ваші потуги - всі поховалися й сидять - це ваші перелякані очі перебільшують. а грошей вирішити питання не вистачає - так вилазьте зі своїх нір - заробляйте. теж ніт. от залишається вам отут на форумі волати - які погані ТЦК, взагалі не дають переляканим хлопцям продихнути :lol:

Повторю запитання: як за наявності отакої подавляючої більшості хоробрих свідомих вмотивованих патріотичних досі існує факт - у війську величезний некомплект та отака кількість СЗЧ?

Суть і фактаж:
- Можна сказати, що на Волині, згідно зі статистикою, – найкращий відсоток з оновлення даних військовозобов’язаними. !!!!!
- За словами полковника Дмитра Марухи, на Волині вже надсилають повістки військовозобов’язаним чоловікам через «Укрпошту». «На жаль, громадяни не виконують своїх зобов’язань і не приходять до ТЦК та СП. Тому в нас є спільні з поліцією групи патрулювання.
- «Коли внесли зміни до законодавства, усі бачили черги до ТЦК та СП. Але це жоден не прийшов по повістці. Це прийшли громадяни, які мають право на відстрочку. І таких речей, як-от адміністративне затримання, запрошення в ТЦК та СП, не було би, якби люди прийшли самі»!!!
https://vsn.ua/news/plan-mobilizatsiyi- ... yini-51329
Це на прикладі Волині. Від 16 жовтня2024.
заступник керівника Волинського обласного ТЦК та СП, керівник сектору мобілізаційної та оборонної роботи, полковник Дмитро Маруха.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 10:40

  detroytred написав:Повторю запитання: як за наявності отакої подавляючої більшості хоробрих свідомих вмотивованих патріотичних досі існує факт - у війську величезний некомплект та отака кількість СЗЧ?

- Ви Родину любите?
- Да.
- А жизнь за Родину готовьі отдать?
- А кто ж тогда ее будет любить!?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 10:43

flyman


- Ви Родину любите?
- Да.
- А жизнь за Родину готовьі отдать?
- А кто ж тогда ее будет любить!?


Якщо втопився в Тисі, перепливаючи на шляху до Філіппін, то «жертва кохання», про якого поети будуть писати вірші, чи «так йому і треба проклятому ухилянту»? :mrgreen:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 10:53

  Hotab написав:flyman


- Ви Родину любите?
- Да.
- А жизнь за Родину готовьі отдать?
- А кто ж тогда ее будет любить!?


Якщо втопився в Тисі, перепливаючи на шляху до Філіппін, то «жертва кохання», про якого поети будуть писати вірші, чи «так йому і треба проклятому ухилянту»? :mrgreen:

А яка різниця? Як оцінять?

Ключове, на мій погляд, це дії та рішення влади (посадових осіб), виходячи з реальної ситуації, реальних обставин.
Які вони приймуть рішення та дії.

От тільки ситуацію всі бачать по різному. А вона об'єктивно одна. А не різна.

1. Якщо свідомих хоробрих і т.д. переважаюча більшість, то треба мабуть прикладати зусилля, щоб їх стимулювати
2. Якщо невідомих і т.д. переважаюча більшість, то помилкою буде витрачати зусилля на них...
3. Якщо десь порівну, то --- ?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 10:55

  detroytred написав:Якщо десь порівну, то --- ?

було "дєвочкі налєво, мальчікі направо",
стало "мультігєндерні сральнікі"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 10:57

  detroytred написав:1. Якщо свідомих хоробрих і т.д. переважаюча більшість, то треба мабуть прикладати зусилля, щоб їх стимулювати
2. Якщо невідомих і т.д. переважаюча більшість, то помилкою буде витрачати зусилля на них...
3. Якщо десь порівну, то --- ?
многие свидомые только на форуме геройствуют, а в 2022 только пятки сверкали, когда без боя сдавали Херсон. Сложно будет посчитать. У большинства самомнение сильно завышено.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 27 жов, 2024 10:58, всього редагувалось 1 раз.
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