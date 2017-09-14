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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1061310614106151061610617 ... 10619>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 78
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
34
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 11:04

В колонці для The Guardian якийсь оглядач Саймон Тісдалл (напередодні виборів лупить по демократії):

*Автор нагадав, що під час своєї промови в Польщі 2022-го Байден заявив, що попереджав Путіна, що напад на Україну буде помилкою. Але, враховуючи його віру в те, що боротьба України за демократію і свободу має життєво важливе значення для світу, президент США міг би сказати Путіну не вторгатися, інакше йому доведеться мати справу з силами НАТО.

"Це називається стримуванням. Для цього й існує НАТО. Стримування ніколи не було достатньо. Путін міг би і не прислухатися. Але боягуз, яким він є, найімовірніше, послухав би – і позбавив би всіх болю", – резюмував оглядач.
https://www.unian.ua/war/strategiya-bay ... 00556.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 11:04

flyman
Ну так а що… Мені було холодно восени 22. «Тікав» я з Херсона без дубльонки ж..
Ти доречі де, під Тернополем провів шалений березень 22?
Віталіка не питаю, він у схроні на півдні , на Миколаївщині, в рідному селі. Лише арендавцям погрожував, що йому в схроні треба щось їсти, тому війна війною, а платити за оренду треба! Або під обстріли забирайте свої пасочки геть!!

Wirująświatła

рассказывать о своих геройствах (пусть даже наполовину не вымышленных) - лютая шизофрения.


Ти про які саме? Про «ленд-ліз»?
Так це рутина, а не геройство))
Про «геройство» - приходь з таким наборчиком, розкажу

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Обіцяю не бити.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 11:14

  Hotab написав:flyman
Ну так а що… Мені було холодно восени 22. «Тікав» я з Херсона без дубльонки ж..
Ти доречі де, під Тернополем провів шалений березень 22?
Віталіка не питаю, він у схроні на півдні , на Миколаївщині, в рідному селі. Лише арендавцям погрожував, що йому в схроні треба щось їсти, тому війна війною, а платити за оренду треба! Або під обстріли забирайте свої пасочки геть!!

Wirująświatła

рассказывать о своих геройствах (пусть даже наполовину не вымышленных) - лютая шизофрения.


Ти про які саме? Про «ленд-ліз»?
Так це рутина, а не геройство))
Про «геройство» - приходь з таким наборчиком, розкажу

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Обіцяю не бити.

flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 11:16

? Бо Чалий толковий дипломат

У своїй колонці для "Еспресо TV" він уточнив, що стратегам і аналітикам Заходу притаманна помилка щодо України.

"Вони вважають: якщо Україна не стане членом НАТО найближчими роками - тоді все ж таки залишиться буферна зона між Альянсом і РФ, яка триматиме безпечну територіальну дистанцію від прямих загроз для них", - зазначив він.
І додав, що буферні зони завжди нестабільні. Чалий навів приклад із Білоруссю - зараз цю країну не можна назвати буферною зоною для країн НАТО. Крім того, за його словами, "процеси інтеграції в ЄС і НАТО можуть бути зворотними", що зараз демонструє Грузія, яка "розвертається" до РФ, незважаючи на війну 2008 року.

"Тому, якщо дивитися на ці свіжі приклади, то напрошується прямий висновок про найімовірніший сценарій: Україна або буде в НАТО найближчими роками, або повернеться до РФ, хоч би як би це зараз не було дивним. Буферною зоною, з багатьох об'єктивних причин, Україна вже не буде", - зазначив він.
https://www.unian.ua/society/vstup-ukra ... 00460.html
Нажаль оті об'єктивні причини він не вказав.
Але ключове - він вказав, як бачить Захід на зараз переспективи -- буферна зона.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 27 жов, 2024 11:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 11:18

  pesikot написав:
  Letusrock написав:Хтось вже бачив нове відео де кілька амбалів з автоматами заходять вечером у помешкання, питають державною хто вдома, дві жінки відповідяють "чоловіків в будинку нема, троє дітей", після чого "телефон на землю, швидко" і відео обривається.
Це знов іпсо чи вже буряти?
P.S. Коли там по графіку стадія "прострелювання колін"? До трійок "швондерів" чи після?

Давай сюди посилання, або ти - трепло


https://youtube.com/shorts/smSgusZbRyo
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 11:20

  detroytred написав:"Вони вважають: якщо Україна не стане членом НАТО найближчими роками - тоді все ж таки залишиться буферна зона між Альянсом і РФ, яка триматиме безпечну територіальну дистанцію від прямих загроз для них", - зазначив він.
І додав, що буферні зони завжди нестабільні. Чалий навів приклад із Білоруссю - зараз цю країну не можна назвати буферною зоною для країн НАТО. Крім того, за його словами, "процеси інтеграції в ЄС і НАТО можуть бути зворотними", що зараз демонструє Грузія, яка "розвертається" до РФ, незважаючи на війну 2008 року.
в нато нас не берут из-за тотального казнокрадства. все кредиты будут разворованы, а оружие продано налево. Чалый об этом "забывает" рассматривая только геополитическую сторону вопроса. В нато посчитали им дешевле самим воевать с рф, чем оказывать нам "необходимую помощь" до конца войны.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 11:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:всі ці ідейні ухилянти

а ви з яких "ухилянтів": у МСЕКу/прокуратурі працюєте чи "вирішили для себе що ви важливіші в тилу", чи може якась довідка заважає показати всю непримиримість на фронті(як у песікота)?
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 11:25

  Letusrock написав:
  Shaman написав:всі ці ідейні ухилянти

а ви з яких "ухилянтів": у МСЕКу/прокуратурі працюєте чи "вирішили для себе що ви важливіші в тилу", чи може якась довідка заважає показати всю непримиримість на фронті(як у песікота)?

на песикота ни один камуфляж не налазит. Такого если засунуть в танк, вынимать только краном.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 11:26

спортсменам привіт

  Letusrock написав:
  Shaman написав:всі ці ідейні ухилянти

а ви з яких "ухилянтів": у МСЕКу/прокуратурі працюєте чи "вирішили для себе що ви важливіші в тилу", чи може якась довідка заважає показати всю непримиримість на фронті(як у песікота)?

https://www.youtube.com/shorts/wWirRy2q0F0
Востаннє редагувалось flyman в Нед 27 жов, 2024 11:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 11:26

  fox767676 написав:зброю будуть давати тільки під чіткі вимоги РПВ
І хто ж буде формувати "чіткі вимоги РПВ"?
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