В колонці для The Guardian якийсь оглядач Саймон Тісдалл (напередодні виборів лупить по демократії):
*Автор нагадав, що під час своєї промови в Польщі 2022-го Байден заявив, що попереджав Путіна, що напад на Україну буде помилкою. Але, враховуючи його віру в те, що боротьба України за демократію і свободу має життєво важливе значення для світу, президент США міг би сказати Путіну не вторгатися, інакше йому доведеться мати справу з силами НАТО.
"Це називається стримуванням. Для цього й існує НАТО. Стримування ніколи не було достатньо. Путін міг би і не прислухатися. Але боягуз, яким він є, найімовірніше, послухав би – і позбавив би всіх болю", – резюмував оглядач. https://www.unian.ua/war/strategiya-bay ... 00556.html
flyman Ну так а що… Мені було холодно восени 22. «Тікав» я з Херсона без дубльонки ж.. Ти доречі де, під Тернополем провів шалений березень 22? Віталіка не питаю, він у схроні на півдні , на Миколаївщині, в рідному селі. Лише арендавцям погрожував, що йому в схроні треба щось їсти, тому війна війною, а платити за оренду треба! Або під обстріли забирайте свої пасочки геть!!
Wirująświatła
рассказывать о своих геройствах (пусть даже наполовину не вымышленных) - лютая шизофрения.
Ти про які саме? Про «ленд-ліз»? Так це рутина, а не геройство)) Про «геройство» - приходь з таким наборчиком, розкажу
Hotab написав:flyman Ну так а що… Мені було холодно восени 22. «Тікав» я з Херсона без дубльонки ж.. Ти доречі де, під Тернополем провів шалений березень 22? Віталіка не питаю, він у схроні на півдні , на Миколаївщині, в рідному селі. Лише арендавцям погрожував, що йому в схроні треба щось їсти, тому війна війною, а платити за оренду треба! Або під обстріли забирайте свої пасочки геть!!
Wirująświatła
рассказывать о своих геройствах (пусть даже наполовину не вымышленных) - лютая шизофрения.
Ти про які саме? Про «ленд-ліз»? Так це рутина, а не геройство)) Про «геройство» - приходь з таким наборчиком, розкажу
У своїй колонці для "Еспресо TV" він уточнив, що стратегам і аналітикам Заходу притаманна помилка щодо України.
"Вони вважають: якщо Україна не стане членом НАТО найближчими роками - тоді все ж таки залишиться буферна зона між Альянсом і РФ, яка триматиме безпечну територіальну дистанцію від прямих загроз для них", - зазначив він. І додав, що буферні зони завжди нестабільні. Чалий навів приклад із Білоруссю - зараз цю країну не можна назвати буферною зоною для країн НАТО. Крім того, за його словами, "процеси інтеграції в ЄС і НАТО можуть бути зворотними", що зараз демонструє Грузія, яка "розвертається" до РФ, незважаючи на війну 2008 року.
"Тому, якщо дивитися на ці свіжі приклади, то напрошується прямий висновок про найімовірніший сценарій: Україна або буде в НАТО найближчими роками, або повернеться до РФ, хоч би як би це зараз не було дивним. Буферною зоною, з багатьох об'єктивних причин, Україна вже не буде", - зазначив він. https://www.unian.ua/society/vstup-ukra ... 00460.html Нажаль оті об'єктивні причини він не вказав. Але ключове - він вказав, як бачить Захід на зараз переспективи -- буферна зона.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 27 жов, 2024 11:19, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock написав:Хтось вже бачив нове відео де кілька амбалів з автоматами заходять вечером у помешкання, питають державною хто вдома, дві жінки відповідяють "чоловіків в будинку нема, троє дітей", після чого "телефон на землю, швидко" і відео обривається. Це знов іпсо чи вже буряти? P.S. Коли там по графіку стадія "прострелювання колін"? До трійок "швондерів" чи після?
detroytred написав:"Вони вважають: якщо Україна не стане членом НАТО найближчими роками - тоді все ж таки залишиться буферна зона між Альянсом і РФ, яка триматиме безпечну територіальну дистанцію від прямих загроз для них", - зазначив він. І додав, що буферні зони завжди нестабільні. Чалий навів приклад із Білоруссю - зараз цю країну не можна назвати буферною зоною для країн НАТО. Крім того, за його словами, "процеси інтеграції в ЄС і НАТО можуть бути зворотними", що зараз демонструє Грузія, яка "розвертається" до РФ, незважаючи на війну 2008 року.
в нато нас не берут из-за тотального казнокрадства. все кредиты будут разворованы, а оружие продано налево. Чалый об этом "забывает" рассматривая только геополитическую сторону вопроса. В нато посчитали им дешевле самим воевать с рф, чем оказывать нам "необходимую помощь" до конца войны.