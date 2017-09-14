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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 27 жов, 2024 11:28
Letusrock написав: Shaman написав:
всі ці ідейні ухилянти
а ви з яких "ухилянтів": у МСЕКу/прокуратурі працюєте чи "вирішили для себе що ви важливіші в тилу", чи може якась довідка заважає показати всю непримиримість на фронті(як у песікота)?
довга реакція - очікував швидше зреагують ідеологічні ухилянти
чого ти за мене переймаєшся? давай подумаємо, як краще твою нервову систему зберегти
ти ж місцевий, тебе мають взагалі за півціни провести - чи взагалі безкоштовно тропками по горах? чи по горах трошки лячно?
а там тебе зустрінуть угорці. ну як зустрінуть - будеш там людиною другого-третього сорту - але в безпеці
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Shaman
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Додано: Нед 27 жов, 2024 11:28
M-Audio написав: fox767676 написав:
зброю будуть давати тільки під чіткі вимоги РПВ
І хто ж буде формувати "чіткі вимоги РПВ"?
Ну точно що не український незламний охлос
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fox767676
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Додано: Нед 27 жов, 2024 11:29
Wirująświatła
Такого если засунуть в танк, вынимать только краном.
З Віталіком також непросто. То манікюром чіпляється за люк, то самокат не проходить
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Hotab
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Додано: Нед 27 жов, 2024 11:31
Banderlog написав: fox767676 написав:
тому можно очікувати радикальні зміни політики , американської зовнішньої та української внутрішньої.
на які зміни Ви очікуєте?
Не дадуть американці гроші, не завезуть снаряди... Ви думаєте це стане поводом для росіян домовлятися?
Я думаю будуть жати ще сильніше, а в нас крім посилення мобілізації нема чого протиставити.
якщо так станеться (погана ситуація на фронті і з снарядами) то СЗЧ стане ще більше.
В мого кума є новий сусід, сімя з центру України, хлопець ідейний, служить.
Місяць тому приїхав з Курщини у відпустку, то перші тижні все розповідав як буде "прострілювати коліна місцевим" і як його чекають побратими. Тепер як побратими розповіли свіжі новини звідти то йому шось перехотілось повератись, вже бігає по лікарням
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Letusrock
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Додано: Нед 27 жов, 2024 11:33
Hotab написав:
Обновили + служат этак 10 млн
служать в зсу 800тис., з нацгвардією та іншими підрозділами - близько 1,3 млн.,
обновились разом з жінками
4,7 млн., а це весь персонал медичної сфери, сотні тисяч людей.
тобто по факту 5,5-6 млн. обновились або служать.
але хотаб рве з бороди сіду волосину, трах тібідох і стає 10 млн. ))
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sergey_stasyuk555
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Додано: Нед 27 жов, 2024 11:34
fox767676 написав:
...
власний ВПК, бо праця українців в раз дешевше праці німців
бюджетоссавців на голодну пайку поки не навчаться "ку" перед бюджетодонорами
.
люстрації заброньованих - половина за хабарі, примусові роботи на фортифікаціях таким
зняття офіцерських званнь тім хто не служив 2022-2024
перевірка всіх кандидатів на УБД. казаріних-шабуніних-бігосів
всю цю блатоту - відвідувачів міжнародних форумів під час війни - одразу нахєр.
...
важко класифікувати, а якої позиції ти притримуєшся, бо інколи накидаєш протилежні за змістом речі. або шизофренія, або за гроші, або цинічний троль, який тупо розважається.
але деякі моменти незмінні - дуже не полюбляє антикорупціонерів. дуже любить волати яка корупція, але коли з нею намагаються боротися - волає ще більше
ну й такий собі антизахідник. ці ще ті ж шизофреніки, бо поки що іншої альтернативи якісного суспільства, ніж на Заході, ще не винайшли.
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Shaman
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Додано: Нед 27 жов, 2024 11:36
sergey_stasyuk555
обновились разом з жінками 4,7 млн., а це весь персонал медичної сфери, сотні тисяч людей.
Прокидайтесь. Це було на 16 липня. За перші 2 місяці.
Пройшло + ще 3+ місяці.
В ТЦК потрапити всі ці 3 місяці без черги було важко.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 27 жов, 2024 11:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 жов, 2024 11:37
Letusrock написав:
якщо так станеться (погана ситуація на фронті і з снарядами) то СЗЧ стане ще більше.
В мого кума є новий сусід, сімя з центру України, хлопець ідейний, служить.
Місяць тому приїхав з Курщини у відпустку, то перші тижні все розповідав як буде "прострілювати коліна місцевим" і як його чекають побратими. Тепер як побратими розповіли свіжі новини звідти то йому шось перехотілось повератись, вже бігає по лікарням
які вже побрехеньки пішли.
краще розповіси нам про свій досвід СЗЧ. щось підказує, що до етапу СЗЧ ще дуже далеко
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Додано: Нед 27 жов, 2024 11:38
Shaman написав:
а там тебе зустрінуть угорці. ну як зустрінуть - будеш там людиною другого-третього сорту - але в безпеці
мене як і фокса, поки стримують сімейні обставини
краще бути другим сортом в ЄС ніж першим у Сомалі
і ти сильно мимо, мене чекає мій вже три роки закритий на замок офіс в іншій словянській та дружній нам країні ЄС
P.S. Не повторюй російський наратив про Закарпаття та угорців. Візьми до уваги що 85% закарпатців які не є етнічними угорцями (!) - недолюблюють мадяр більше за всі інші нації Європи
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Додано: Нед 27 жов, 2024 11:38
Shaman написав: fox767676 написав:
...
власний ВПК, бо праця українців в раз дешевше праці німців
бюджетоссавців на голодну пайку поки не навчаться "ку" перед бюджетодонорами
.
люстрації заброньованих - половина за хабарі, примусові роботи на фортифікаціях таким
зняття офіцерських званнь тім хто не служив 2022-2024
перевірка всіх кандидатів на УБД. казаріних-шабуніних-бігосів
всю цю блатоту - відвідувачів міжнародних форумів під час війни - одразу нахєр.
...
важко класифікувати, а якої позиції ти притримуєшся, бо інколи накидаєш протилежні за змістом речі. або шизофренія, або за гроші, або цинічний троль, який тупо розважається.
але деякі моменти незмінні - дуже не полюбляє антикорупціонерів. дуже любить волати яка корупція, але коли з нею намагаються боротися - волає ще більше
ну й такий собі антизахідник. ці ще ті ж шизофреніки, бо поки що іншої альтернативи якісного суспільства, ніж на Заході, ще не винайшли.
дідусь вам до пігулок
ps. Поціпити у розпал війни якийсь бурятські аватарки з нікнеймом то точно не шизофренія
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fox767676
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