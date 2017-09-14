RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 106141061510616106171061810619>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 78
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
34
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 11:28

  Letusrock написав:
  Shaman написав:всі ці ідейні ухилянти

а ви з яких "ухилянтів": у МСЕКу/прокуратурі працюєте чи "вирішили для себе що ви важливіші в тилу", чи може якась довідка заважає показати всю непримиримість на фронті(як у песікота)?

довга реакція - очікував швидше зреагують ідеологічні ухилянти :lol:

чого ти за мене переймаєшся? давай подумаємо, як краще твою нервову систему зберегти :D ти ж місцевий, тебе мають взагалі за півціни провести - чи взагалі безкоштовно тропками по горах? чи по горах трошки лячно? :lol:

а там тебе зустрінуть угорці. ну як зустрінуть - будеш там людиною другого-третього сорту - але в безпеці ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7154
З нами з: 29.09.19
Подякував: 683 раз.
Подякували: 1506 раз.
 
Профіль
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 11:28

  M-Audio написав:
  fox767676 написав:зброю будуть давати тільки під чіткі вимоги РПВ
І хто ж буде формувати "чіткі вимоги РПВ"?


Ну точно що не український незламний охлос
fox767676
 
Повідомлень: 2217
З нами з: 13.06.20
Подякував: 318 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 11:29

Wirująświatła

Такого если засунуть в танк, вынимать только краном.


З Віталіком також непросто. То манікюром чіпляється за люк, то самокат не проходить
Hotab
 
Повідомлень: 13522
З нами з: 15.02.09
Подякував: 364 раз.
Подякували: 2279 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 11:31

  Banderlog написав:
  fox767676 написав: тому можно очікувати радикальні зміни політики , американської зовнішньої та української внутрішньої.
на які зміни Ви очікуєте?
Не дадуть американці гроші, не завезуть снаряди... Ви думаєте це стане поводом для росіян домовлятися?
Я думаю будуть жати ще сильніше, а в нас крім посилення мобілізації нема чого протиставити.

якщо так станеться (погана ситуація на фронті і з снарядами) то СЗЧ стане ще більше.
В мого кума є новий сусід, сімя з центру України, хлопець ідейний, служить.
Місяць тому приїхав з Курщини у відпустку, то перші тижні все розповідав як буде "прострілювати коліна місцевим" і як його чекають побратими. Тепер як побратими розповіли свіжі новини звідти то йому шось перехотілось повератись, вже бігає по лікарням
Letusrock
 
Повідомлень: 1861
З нами з: 03.05.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 11:33

  Hotab написав:Обновили + служат этак 10 млн

служать в зсу 800тис., з нацгвардією та іншими підрозділами - близько 1,3 млн.,
обновились разом з жінками 4,7 млн., а це весь персонал медичної сфери, сотні тисяч людей.
тобто по факту 5,5-6 млн. обновились або служать.
але хотаб рве з бороди сіду волосину, трах тібідох і стає 10 млн. ))
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 220
З нами з: 21.05.23
Подякував: 26 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 11:34

  fox767676 написав:...
власний ВПК, бо праця українців в раз дешевше праці німців
бюджетоссавців на голодну пайку поки не навчаться "ку" перед бюджетодонорами.
люстрації заброньованих - половина за хабарі, примусові роботи на фортифікаціях таким
зняття офіцерських званнь тім хто не служив 2022-2024
перевірка всіх кандидатів на УБД. казаріних-шабуніних-бігосів всю цю блатоту - відвідувачів міжнародних форумів під час війни - одразу нахєр.
...

важко класифікувати, а якої позиції ти притримуєшся, бо інколи накидаєш протилежні за змістом речі. або шизофренія, або за гроші, або цинічний троль, який тупо розважається.

але деякі моменти незмінні - дуже не полюбляє антикорупціонерів. дуже любить волати яка корупція, але коли з нею намагаються боротися - волає ще більше 8)

ну й такий собі антизахідник. ці ще ті ж шизофреніки, бо поки що іншої альтернативи якісного суспільства, ніж на Заході, ще не винайшли.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7154
З нами з: 29.09.19
Подякував: 683 раз.
Подякували: 1506 раз.
 
Профіль
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 11:36

sergey_stasyuk555


обновились разом з жінками 4,7 млн., а це весь персонал медичної сфери, сотні тисяч людей.


Прокидайтесь. Це було на 16 липня. За перші 2 місяці.
Пройшло + ще 3+ місяці.
В ТЦК потрапити всі ці 3 місяці без черги було важко.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 27 жов, 2024 11:37, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 13522
З нами з: 15.02.09
Подякував: 364 раз.
Подякували: 2279 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 11:37

  Letusrock написав:якщо так станеться (погана ситуація на фронті і з снарядами) то СЗЧ стане ще більше.
В мого кума є новий сусід, сімя з центру України, хлопець ідейний, служить.
Місяць тому приїхав з Курщини у відпустку, то перші тижні все розповідав як буде "прострілювати коліна місцевим" і як його чекають побратими. Тепер як побратими розповіли свіжі новини звідти то йому шось перехотілось повератись, вже бігає по лікарням

які вже побрехеньки пішли.

краще розповіси нам про свій досвід СЗЧ. щось підказує, що до етапу СЗЧ ще дуже далеко :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7154
З нами з: 29.09.19
Подякував: 683 раз.
Подякували: 1506 раз.
 
Профіль
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 11:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а там тебе зустрінуть угорці. ну як зустрінуть - будеш там людиною другого-третього сорту - але в безпеці

мене як і фокса, поки стримують сімейні обставини
краще бути другим сортом в ЄС ніж першим у Сомалі
і ти сильно мимо, мене чекає мій вже три роки закритий на замок офіс в іншій словянській та дружній нам країні ЄС
P.S. Не повторюй російський наратив про Закарпаття та угорців. Візьми до уваги що 85% закарпатців які не є етнічними угорцями (!) - недолюблюють мадяр більше за всі інші нації Європи
Letusrock
 
Повідомлень: 1861
З нами з: 03.05.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 11:38

  Shaman написав:
  fox767676 написав:...
власний ВПК, бо праця українців в раз дешевше праці німців
бюджетоссавців на голодну пайку поки не навчаться "ку" перед бюджетодонорами.
люстрації заброньованих - половина за хабарі, примусові роботи на фортифікаціях таким
зняття офіцерських званнь тім хто не служив 2022-2024
перевірка всіх кандидатів на УБД. казаріних-шабуніних-бігосів всю цю блатоту - відвідувачів міжнародних форумів під час війни - одразу нахєр.
...

важко класифікувати, а якої позиції ти притримуєшся, бо інколи накидаєш протилежні за змістом речі. або шизофренія, або за гроші, або цинічний троль, який тупо розважається.

але деякі моменти незмінні - дуже не полюбляє антикорупціонерів. дуже любить волати яка корупція, але коли з нею намагаються боротися - волає ще більше 8)

ну й такий собі антизахідник. ці ще ті ж шизофреніки, бо поки що іншої альтернативи якісного суспільства, ніж на Заході, ще не винайшли.


дідусь вам до пігулок
ps. Поціпити у розпал війни якийсь бурятські аватарки з нікнеймом то точно не шизофренія
fox767676
 
Повідомлень: 2217
З нами з: 13.06.20
Подякував: 318 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 106141061510616106171061810619>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fox767676 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 72304
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 239595
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 870384
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.