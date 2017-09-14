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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1061510616106171061810619>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 78
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
34
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 11:39

  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:Обновили + служат этак 10 млн

служать в зсу 800тис., з нацгвардією та іншими підрозділами - близько 1,3 млн.,
обновились разом з жінками 4,7 млн., а це весь персонал медичної сфери, сотні тисяч людей.
тобто по факту 5,5-6 млн. обновились або служать.
але хотаб рве з бороди сіду волосину, трах тібідох і стає 10 млн. ))

не один, ти не один ;) але більшість адекватних людей оновили дані. а ти яка меншість?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 11:40

  detroytred написав:"Вони вважають: якщо Україна не стане членом НАТО найближчими роками - тоді все ж таки залишиться буферна зона між Альянсом і РФ, яка триматиме безпечну територіальну дистанцію від прямих загроз для них"
Вся діяльність НАТО і країн, що входять до НАТО, в цій війні показує, що, хоча б теоретично, Україна отримає шанс до НАТО тільки тоді, коли не буде жодної перспективи нападу на неї з боку Росії. Вони зараз ссуться навіть надати зброю, якою можна нанести відчутне враження. То що, ті ж самі країни прийдуть допомагати у війні, якщо вона (знов) почнеться? Це вже просто смішно. Реалії показали, що НАДО - це оборонний союз країн, на які ніхто не нападає.

Така ситуація (для вступу до НАТО) був до 2004 року. Нажаль, мудрому наріду це виявилось не цікаво. Після цього могли вже бути тільки балачки про такий вступ, бо було вже видно зацікавленість Росії. Наступне вікно можливостей з'явиться не раніше наступного російського 1991 року, коли їм стане знову не до НАТО.
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 11:40

Shaman


які вже побрехеньки пішли.


Це якийсь феномен.
Як злісний ухилянт і зрадойоб, то на його очах постійно пакують в буси, всіх кого знає - стрибнули з камазу по дорозі на полігон, ніхто зі знайомих дані не оновлював, у нього всі «знайомі» СЗЧ-ники. Як воно так працює? :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 11:44

Краще бути першим у галльському селі, ніж другим у Римі

  Letusrock написав:краще бути другим сортом в ЄС ніж першим у Сомалі

"Краще бути першим у галльському селі, ніж другим у Римі" - це для першосортних

пересіченим в даній ситуації
"Краще бути другосортним в ЄС, чим другосортним в неньці".
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 11:44

  Hotab написав:sergey_stasyuk555
обновились разом з жінками 4,7 млн., а це весь персонал медичної сфери, сотні тисяч людей.

Прокидайтесь. Це було на 16 липня. За перші 2 місяці.
Пройшло + ще 3+ місяці.
В ТЦК потрапити всі ці 3 місяці без черги було важко.

ок, може і є тугодуми які вирішили після 18 липня оновитись.
але враховуючи що штрафів всього 12к за 2024 рік, то таких максимум пару тисяч.
а хто не попав на штраф - той вже входить в 1,3 млн війська.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 11:45

  fox767676 написав:
  M-Audio написав:
  fox767676 написав:зброю будуть давати тільки під чіткі вимоги РПВ
І хто ж буде формувати "чіткі вимоги РПВ"?


Ну точно що не український незламний охлос

Так в тому і справа, що не тільки незламний охлос, але й взагалі ніхто їх не може сформувати. На "хотєлкі путіна" (хоча там до "чітких вимог" дуже далеко) навіть Трамп не згодний, а інших просто немає.
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 11:47

sergey_stasyuk555


ок, може і є тугодуми які вирішили після 18 липня оновитись.
але враховуючи що штрафів всього 12к за 2024 рік


Кількість штрафів ніяк не корелює з цифрами «оновив/не оновив». На штрафи потрапляють обидві ці категорії з різних приводів.
Пробуйте ще. Але поки що маячню про 4.7 млн станом на кінець жовтня викиньте в смітник. Волоси ніде можете не рвати.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 11:47

  M-Audio написав:
  detroytred написав:"Вони вважають: якщо Україна не стане членом НАТО найближчими роками - тоді все ж таки залишиться буферна зона між Альянсом і РФ, яка триматиме безпечну територіальну дистанцію від прямих загроз для них"
Вся діяльність НАТО і країн, що входять до НАТО, в цій війні показує, що, хоча б теоретично, Україна отримає шанс до НАТО тільки тоді, коли не буде жодної перспективи нападу на неї з боку Росії. Вони зараз ссуться навіть надати зброю, якою можна нанести відчутне враження. То що, ті ж самі країни прийдуть допомагати у війні, якщо вона (знов) почнеться? Це вже просто смішно. Реалії показали, що НАДО - це оборонний союз країн, на які ніхто не нападає.

Така ситуація (для вступу до НАТО) був до 2004 року. Нажаль, мудрому наріду це виявилось не цікаво. Після цього могли вже бути тільки балачки про такий вступ, бо було вже видно зацікавленість Росії. Наступне вікно можливостей з'явиться не раніше наступного російського 1991 року, коли їм стане знову не до НАТО.

тут ходінням по граблям по колу:
1. Росії не до України, то неначасі,
2. Росії є діло до України, в НАТО нема шансу, див. п. 1
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 11:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:нього всі «знайомі» СЗЧ-ники.

хто сказав що "всі" ?
Дехто вже в землі, в т.ч. з рідні..
Хтось служить, хтось списався за всі гроші світу, хтось втік і вдома ховається.
Але звісно що переважна більшість туди не збирається
  Hotab написав:Як воно так працює?

нащадки Олекси Довбуша, а не хоть шо (с) Протидія системі у нас в крові
Востаннє редагувалось Letusrock в Нед 27 жов, 2024 12:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 11:48

  Hotab написав:Пробуйте ще. Але поки що маячню про 4.7 млн станом на кінець жовтня викиньте в смітник. Волоси ніде можете не рвати.

надай офіційні дані про кількість оновлених 8,5 млн. щоб не бути голословним брехунцем.
sergey_stasyuk555
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