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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10616106171061810619>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 78
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
34
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 12:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  M-Audio написав:Так в тому і справа, що не тільки незламний охлос, але й взагалі ніхто їх не може сформувати. На "хотєлкі путіна" (хоча там до "чітких вимог" дуже далеко) навіть Трамп не згодний, а інших просто немає.


РПВ\ЛБЗ, відсутність НАТО-перспектив для України у найближчі 10 років, це те на що всі актори погодяться.
Фіксація цього у конституції, на що буде наполягати путін, це буде наріжним камнем протирічь, але гадаю вже за режиму тиші, як мінський процес.
Якщо Ураїна буде здатна фортифікуватись та пожвавити ВПК за РПВ, знизити соціальну напругу, то тиск з боку москви з часом зійде нанівець, а якщо не буде здатна за РПВ, то за війну тим більше
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 27 жов, 2024 12:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 12:04

  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:Пробуйте ще. Але поки що маячню про 4.7 млн станом на кінець жовтня викиньте в смітник. Волоси ніде можете не рвати.

надай офіційні дані про кількість оновлених 8,5 млн. щоб не бути голословним брехунцем.



Останні «офіційні» були в липні 22-го.
Тоді НЕ оновили 6 млн.
Всього підлягає обліку і оновленню близько 12 млн (18-60) .

Тобто служать + оновлені це 6 млн станом на липень
Куди рухається ця цифра останні 3 місяці , думаю ти сам розумієш. Хоча вже не впевнений що розумієш.

База QR-кодів в Резерв + десь 600 Мбайт
Щодня вона зростає на 2 Мбайти. (можна викачати оновлення).
Можеш сам здогадатись, чи оновлюють далі, чи ні. І яким темпом.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 27 жов, 2024 12:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 12:09

  Hotab написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:Пробуйте ще. Але поки що маячню про 4.7 млн станом на кінець жовтня викиньте в смітник. Волоси ніде можете не рвати.

надай офіційні дані про кількість оновлених 8,5 млн. щоб не бути голословним брехунцем.



Останні «офіційні» були в липні 22-го.
Тоді НЕ оновили 6 млн.
Всього підлягає обліку і оновленню близько 12 млн (18-60) .

Тобто служать + оновлені це 6 млн станом на липень
Куди рухається ця цифра останні 3 місяці , думаю ти сам розумієш. Хоча вже не впевнений що розумієш.

на захід
https://bukvy.org/z-pochatku-roku-z-ukrayiny-vyyihalo-400-tysyach-lyudej-naczbank/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 12:09

  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:Пробуйте ще. Але поки що маячню про 4.7 млн станом на кінець жовтня викиньте в смітник. Волоси ніде можете не рвати.

надай офіційні дані про кількість оновлених 8,5 млн. щоб не бути голословним брехунцем.

як прогнозувалось - розводняк ці всі оновлення даних
Деякі з військовозобов’язаних, які оновили свої дані, нещодавно отримали сповіщення про те, що у них виявлені порушення військового обліку — про це в коментарі для ТСН.ua розповів адвокат Роман Сімутін, який спеціалізується зокрема і в питаннях мобілізації.
"Навіть у тих, хто раніше оновив свої військово-облікові дані з’явилось сповіщення про те, що виявлено порушення правил військового обліку. І є вимога з’явитись до ТЦК. А на підставі чого з’явитись у ТЦК? Тобто що порушили — це питання", — каже Роман Сімутін.
За словами Сімутіна, йому особисто відомо про декілька таких випадків від своїх клієнтів.
При цьому адвокат уточнює: "Можливо, частина цих чоловіків не проходили ВЛК, але суть не в тому. Суть в тому, що людина викликається повісткою та те, як було встановлено, що порушено правила військового обліку".
За даними Сімутіна, наслідки такого сповіщення можуть бути наступними: "Коли людина, наприклад, на блокпосту показує витяг з Резерв+, то перевіряючий дивиться в "Оберіг", де так само є стрічка про порушення правил військового обліку. А це формальна підстава для затримання. Тобто вигадали спосіб викликати не повістками, а іншим способом. Як наслідок — людина не може нормально їздити".
Резюмуючи, адвокат каже наступне: "Той факт, що чоловік добросовісно та своєчасно уточнив свої персональні дані, вже не матиме значення".
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 12:11

Letusrock
розводняк ці всі оновлення дани


У закарпатських ухилянтів все розводняк))
Ніхто і не сперечається що там є помилки. Але загалом на статистику це не дуже впливає,
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 12:13


Не тільки, вже вдруге за місяць чую, що москалі кличуть народ в тимчасово окупавану Запорізьку область і обіцяють, що нададтуь там житло і гроші.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 12:19

  Hotab написав:База QR-кодів в Резерв + десь 600 Мбайт
Щодня вона зростає на 2 Мбайти. (можна викачати оновлення).
Можеш сам здогадатись, чи оновлюють далі, чи ні. І яким темпом.

даних про кількість оновлених немає, але якісь здогадки є ))
ну ок, як не набрехав то вигадав ))
все одно оновлення даних вже не на часі, більш актуально ВЛК,
пора виправляти методички місцевим та африканським турбопатріотам.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 12:22

  fox767676 написав:
  M-Audio написав:Так в тому і справа, що не тільки незламний охлос, але й взагалі ніхто їх не може сформувати. На "хотєлкі путіна" (хоча там до "чітких вимог" дуже далеко) навіть Трамп не згодний, а інших просто немає.


РПВ\ЛБЗ, відсутність НАТО-перспектив для України у найближчі 10 років, це те на що всі актори погодяться.
Путін десь вже висловився лінію РПВ, а я це пропустив? Якщо ні, то як можна собі уявити примушення Заходом України до РПВ, коли противник не збирається припиняти вогонь? Чи може хитрий план в тому, щоб не давати Україні зброї, аж доки не будуть просто військовим шляхом захоплені всі "ісконно рускіє тєріторіі, запісание в констітуциі"? А потім сказати Україні: ну раз так вийшло, що тепер всі згодні, то давайте вже дотримуйтесь РПВ?

Та я вже й не здивуюся, насправді.

Але тоді, думаю, вже буде неминуче, як мінімум, відновлення історичної справедливості і повернення ісконно китайського острова під контроль законної китайскьої влади. А може так само і ще з одним не менш відомим півостровом, який активно вже включився у війну з проклятим Заходом... Цікаво буде.
І я навіть не знаю, за яку команду тоді буду вболівати.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 12:27

sergey_stasyuk555
даних про кількість оновлених немає

Угу, 4.7 млн.. життя в липні завмерло у ухилянта))
А щоденне зростання бази QR-кодів , так то ті 4.7 млн свої порно-фотки докидують.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 12:31

  Hotab написав:sergey_stasyuk555
даних про кількість оновлених немає

Угу, 4.7 млн.. життя в липні завмерло у ухилянта))
А щоденне зростання бази QR-кодів , так то ті 4.7 млн свої порно-фотки докидують.

чим тобі подобається бути брехуном?
sergey_stasyuk555
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