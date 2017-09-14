M-Audio написав:Так в тому і справа, що не тільки незламний охлос, але й взагалі ніхто їх не може сформувати. На "хотєлкі путіна" (хоча там до "чітких вимог" дуже далеко) навіть Трамп не згодний, а інших просто немає.
РПВ\ЛБЗ, відсутність НАТО-перспектив для України у найближчі 10 років, це те на що всі актори погодяться. Фіксація цього у конституції, на що буде наполягати путін, це буде наріжним камнем протирічь, але гадаю вже за режиму тиші, як мінський процес. Якщо Ураїна буде здатна фортифікуватись та пожвавити ВПК за РПВ, знизити соціальну напругу, то тиск з боку москви з часом зійде нанівець, а якщо не буде здатна за РПВ, то за війну тим більше
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 27 жов, 2024 12:06, всього редагувалось 2 разів.
Hotab написав:Пробуйте ще. Але поки що маячню про 4.7 млн станом на кінець жовтня викиньте в смітник. Волоси ніде можете не рвати.
надай офіційні дані про кількість оновлених 8,5 млн. щоб не бути голословним брехунцем.
як прогнозувалось - розводняк ці всі оновлення даних
Деякі з військовозобов’язаних, які оновили свої дані, нещодавно отримали сповіщення про те, що у них виявлені порушення військового обліку — про це в коментарі для ТСН.ua розповів адвокат Роман Сімутін, який спеціалізується зокрема і в питаннях мобілізації. "Навіть у тих, хто раніше оновив свої військово-облікові дані з’явилось сповіщення про те, що виявлено порушення правил військового обліку. І є вимога з’явитись до ТЦК. А на підставі чого з’явитись у ТЦК? Тобто що порушили — це питання", — каже Роман Сімутін. За словами Сімутіна, йому особисто відомо про декілька таких випадків від своїх клієнтів. При цьому адвокат уточнює: "Можливо, частина цих чоловіків не проходили ВЛК, але суть не в тому. Суть в тому, що людина викликається повісткою та те, як було встановлено, що порушено правила військового обліку". За даними Сімутіна, наслідки такого сповіщення можуть бути наступними: "Коли людина, наприклад, на блокпосту показує витяг з Резерв+, то перевіряючий дивиться в "Оберіг", де так само є стрічка про порушення правил військового обліку. А це формальна підстава для затримання. Тобто вигадали спосіб викликати не повістками, а іншим способом. Як наслідок — людина не може нормально їздити". Резюмуючи, адвокат каже наступне: "Той факт, що чоловік добросовісно та своєчасно уточнив свої персональні дані, вже не матиме значення".
Hotab написав:База QR-кодів в Резерв + десь 600 Мбайт Щодня вона зростає на 2 Мбайти. (можна викачати оновлення). Можеш сам здогадатись, чи оновлюють далі, чи ні. І яким темпом.
даних про кількість оновлених немає, але якісь здогадки є )) ну ок, як не набрехав то вигадав )) все одно оновлення даних вже не на часі, більш актуально ВЛК, пора виправляти методички місцевим та африканським турбопатріотам.
M-Audio написав:Так в тому і справа, що не тільки незламний охлос, але й взагалі ніхто їх не може сформувати. На "хотєлкі путіна" (хоча там до "чітких вимог" дуже далеко) навіть Трамп не згодний, а інших просто немає.
РПВ\ЛБЗ, відсутність НАТО-перспектив для України у найближчі 10 років, це те на що всі актори погодяться.
Путін десь вже висловився лінію РПВ, а я це пропустив? Якщо ні, то як можна собі уявити примушення Заходом України до РПВ, коли противник не збирається припиняти вогонь? Чи може хитрий план в тому, щоб не давати Україні зброї, аж доки не будуть просто військовим шляхом захоплені всі "ісконно рускіє тєріторіі, запісание в констітуциі"? А потім сказати Україні: ну раз так вийшло, що тепер всі згодні, то давайте вже дотримуйтесь РПВ?
Та я вже й не здивуюся, насправді.
Але тоді, думаю, вже буде неминуче, як мінімум, відновлення історичної справедливості і повернення ісконно китайського острова під контроль законної китайскьої влади. А може так само і ще з одним не менш відомим півостровом, який активно вже включився у війну з проклятим Заходом... Цікаво буде. І я навіть не знаю, за яку команду тоді буду вболівати.