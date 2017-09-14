Деякі з військовозобов’язаних, які оновили свої дані, нещодавно отримали сповіщення про те, що у них виявлені порушення військового обліку — про це в коментарі для ТСН.ua розповів адвокат Роман Сімутін, який спеціалізується зокрема і в питаннях мобілізації.

"Навіть у тих, хто раніше оновив свої військово-облікові дані з’явилось сповіщення про те, що виявлено порушення правил військового обліку. І є вимога з’явитись до ТЦК. А на підставі чого з’явитись у ТЦК? Тобто що порушили — це питання", — каже Роман Сімутін.

За словами Сімутіна, йому особисто відомо про декілька таких випадків від своїх клієнтів.

При цьому адвокат уточнює: "Можливо, частина цих чоловіків не проходили ВЛК, але суть не в тому. Суть в тому, що людина викликається повісткою та те, як було встановлено, що порушено правила військового обліку".

За даними Сімутіна, наслідки такого сповіщення можуть бути наступними: "Коли людина, наприклад, на блокпосту показує витяг з Резерв+, то перевіряючий дивиться в "Оберіг", де так само є стрічка про порушення правил військового обліку. А це формальна підстава для затримання. Тобто вигадали спосіб викликати не повістками, а іншим способом. Як наслідок — людина не може нормально їздити".

Резюмуючи, адвокат каже наступне: "Той факт, що чоловік добросовісно та своєчасно уточнив свої персональні дані, вже не матиме значення".