Hotab написав:Пробуйте ще. Але поки що маячню про 4.7 млн станом на кінець жовтня викиньте в смітник. Волоси ніде можете не рвати.
надай офіційні дані про кількість оновлених 8,5 млн. щоб не бути голословним брехунцем.
як прогнозувалось - розводняк ці всі оновлення даних
Деякі з військовозобов’язаних, які оновили свої дані, нещодавно отримали сповіщення про те, що у них виявлені порушення військового обліку — про це в коментарі для ТСН.ua розповів адвокат Роман Сімутін, який спеціалізується зокрема і в питаннях мобілізації. "Навіть у тих, хто раніше оновив свої військово-облікові дані з’явилось сповіщення про те, що виявлено порушення правил військового обліку. І є вимога з’явитись до ТЦК. А на підставі чого з’явитись у ТЦК? Тобто що порушили — це питання", — каже Роман Сімутін. За словами Сімутіна, йому особисто відомо про декілька таких випадків від своїх клієнтів. При цьому адвокат уточнює: "Можливо, частина цих чоловіків не проходили ВЛК, але суть не в тому. Суть в тому, що людина викликається повісткою та те, як було встановлено, що порушено правила військового обліку". За даними Сімутіна, наслідки такого сповіщення можуть бути наступними: "Коли людина, наприклад, на блокпосту показує витяг з Резерв+, то перевіряючий дивиться в "Оберіг", де так само є стрічка про порушення правил військового обліку. А це формальна підстава для затримання. Тобто вигадали спосіб викликати не повістками, а іншим способом. Як наслідок — людина не може нормально їздити". Резюмуючи, адвокат каже наступне: "Той факт, що чоловік добросовісно та своєчасно уточнив свої персональні дані, вже не матиме значення".
Hotab написав:База QR-кодів в Резерв + десь 600 Мбайт Щодня вона зростає на 2 Мбайти. (можна викачати оновлення). Можеш сам здогадатись, чи оновлюють далі, чи ні. І яким темпом.
даних про кількість оновлених немає, але якісь здогадки є )) ну ок, як не набрехав то вигадав )) все одно оновлення даних вже не на часі, більш актуально ВЛК, пора виправляти методички місцевим та африканським турбопатріотам.
M-Audio написав:Так в тому і справа, що не тільки незламний охлос, але й взагалі ніхто їх не може сформувати. На "хотєлкі путіна" (хоча там до "чітких вимог" дуже далеко) навіть Трамп не згодний, а інших просто немає.
РПВ\ЛБЗ, відсутність НАТО-перспектив для України у найближчі 10 років, це те на що всі актори погодяться.
Путін десь вже висловився лінію РПВ, а я це пропустив? Якщо ні, то як можна собі уявити примушення Заходом України до РПВ, коли противник не збирається припиняти вогонь? Чи може хитрий план в тому, щоб не давати Україні зброї, аж доки не будуть просто військовим шляхом захоплені всі "ісконно рускіє тєріторіі, запісание в констітуциі"? А потім сказати Україні: ну раз так вийшло, що тепер всі згодні, то давайте вже дотримуйтесь РПВ?
Та я вже й не здивуюся, насправді.
Але тоді, думаю, вже буде неминуче, як мінімум, відновлення історичної справедливості і повернення ісконно китайського острова під контроль законної китайскьої влади. А може так само і ще з одним не менш відомим півостровом, який активно вже включився у війну з проклятим Заходом... Цікаво буде. І я навіть не знаю, за яку команду тоді буду вболівати.
Я ж про те , що ця адміністрація вже була. На корупцію (цмудіння, як Флайман любить казати про інших , забуваючи свій досвід у викладацькій університету) хіба вплинуло це? Чому має зараз щось змінитись?
Віску від ЛСД було достатньо Що Трамп такий-сякий агент КДБ, вкрав перемогу над рашкою, ну що ж треба перечекати до наступних виборів, там вже наступний през точно путіна пріструніт. Хоча при Трампі якраз якісь подвіжки були у зброї, тчно не було якихось негативних тенденцій у порівнянні з демократами, крім словесної еквілібристики. Так шо гадаю чиїсь яйки він таки прижав тоді