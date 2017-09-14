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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1061510616106171061810619>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 78
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
34
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 12:04

  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:Пробуйте ще. Але поки що маячню про 4.7 млн станом на кінець жовтня викиньте в смітник. Волоси ніде можете не рвати.

надай офіційні дані про кількість оновлених 8,5 млн. щоб не бути голословним брехунцем.



Останні «офіційні» були в липні 22-го.
Тоді НЕ оновили 6 млн.
Всього підлягає обліку і оновленню близько 12 млн (18-60) .

Тобто служать + оновлені це 6 млн станом на липень
Куди рухається ця цифра останні 3 місяці , думаю ти сам розумієш. Хоча вже не впевнений що розумієш.

База QR-кодів в Резерв + десь 600 Мбайт
Щодня вона зростає на 2 Мбайти. (можна викачати оновлення).
Можеш сам здогадатись, чи оновлюють далі, чи ні. І яким темпом.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 27 жов, 2024 12:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 12:09

  Hotab написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:Пробуйте ще. Але поки що маячню про 4.7 млн станом на кінець жовтня викиньте в смітник. Волоси ніде можете не рвати.

надай офіційні дані про кількість оновлених 8,5 млн. щоб не бути голословним брехунцем.



Останні «офіційні» були в липні 22-го.
Тоді НЕ оновили 6 млн.
Всього підлягає обліку і оновленню близько 12 млн (18-60) .

Тобто служать + оновлені це 6 млн станом на липень
Куди рухається ця цифра останні 3 місяці , думаю ти сам розумієш. Хоча вже не впевнений що розумієш.

на захід
https://bukvy.org/z-pochatku-roku-z-ukrayiny-vyyihalo-400-tysyach-lyudej-naczbank/
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 12:09

  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:Пробуйте ще. Але поки що маячню про 4.7 млн станом на кінець жовтня викиньте в смітник. Волоси ніде можете не рвати.

надай офіційні дані про кількість оновлених 8,5 млн. щоб не бути голословним брехунцем.

як прогнозувалось - розводняк ці всі оновлення даних
Деякі з військовозобов’язаних, які оновили свої дані, нещодавно отримали сповіщення про те, що у них виявлені порушення військового обліку — про це в коментарі для ТСН.ua розповів адвокат Роман Сімутін, який спеціалізується зокрема і в питаннях мобілізації.
"Навіть у тих, хто раніше оновив свої військово-облікові дані з’явилось сповіщення про те, що виявлено порушення правил військового обліку. І є вимога з’явитись до ТЦК. А на підставі чого з’явитись у ТЦК? Тобто що порушили — це питання", — каже Роман Сімутін.
За словами Сімутіна, йому особисто відомо про декілька таких випадків від своїх клієнтів.
При цьому адвокат уточнює: "Можливо, частина цих чоловіків не проходили ВЛК, але суть не в тому. Суть в тому, що людина викликається повісткою та те, як було встановлено, що порушено правила військового обліку".
За даними Сімутіна, наслідки такого сповіщення можуть бути наступними: "Коли людина, наприклад, на блокпосту показує витяг з Резерв+, то перевіряючий дивиться в "Оберіг", де так само є стрічка про порушення правил військового обліку. А це формальна підстава для затримання. Тобто вигадали спосіб викликати не повістками, а іншим способом. Як наслідок — людина не може нормально їздити".
Резюмуючи, адвокат каже наступне: "Той факт, що чоловік добросовісно та своєчасно уточнив свої персональні дані, вже не матиме значення".
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 12:11

Letusrock
розводняк ці всі оновлення дани


У закарпатських ухилянтів все розводняк))
Ніхто і не сперечається що там є помилки. Але загалом на статистику це не дуже впливає,
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 12:13


Не тільки, вже вдруге за місяць чую, що москалі кличуть народ в тимчасово окупавану Запорізьку область і обіцяють, що нададтуь там житло і гроші.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 12:19

  Hotab написав:База QR-кодів в Резерв + десь 600 Мбайт
Щодня вона зростає на 2 Мбайти. (можна викачати оновлення).
Можеш сам здогадатись, чи оновлюють далі, чи ні. І яким темпом.

даних про кількість оновлених немає, але якісь здогадки є ))
ну ок, як не набрехав то вигадав ))
все одно оновлення даних вже не на часі, більш актуально ВЛК,
пора виправляти методички місцевим та африканським турбопатріотам.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 12:22

  fox767676 написав:
  M-Audio написав:Так в тому і справа, що не тільки незламний охлос, але й взагалі ніхто їх не може сформувати. На "хотєлкі путіна" (хоча там до "чітких вимог" дуже далеко) навіть Трамп не згодний, а інших просто немає.


РПВ\ЛБЗ, відсутність НАТО-перспектив для України у найближчі 10 років, це те на що всі актори погодяться.
Путін десь вже висловився лінію РПВ, а я це пропустив? Якщо ні, то як можна собі уявити примушення Заходом України до РПВ, коли противник не збирається припиняти вогонь? Чи може хитрий план в тому, щоб не давати Україні зброї, аж доки не будуть просто військовим шляхом захоплені всі "ісконно рускіє тєріторіі, запісание в констітуциі"? А потім сказати Україні: ну раз так вийшло, що тепер всі згодні, то давайте вже дотримуйтесь РПВ?

Та я вже й не здивуюся, насправді.

Але тоді, думаю, вже буде неминуче, як мінімум, відновлення історичної справедливості і повернення ісконно китайського острова під контроль законної китайскьої влади. А може так само і ще з одним не менш відомим півостровом, який активно вже включився у війну з проклятим Заходом... Цікаво буде.
І я навіть не знаю, за яку команду тоді буду вболівати.
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 12:27

sergey_stasyuk555
даних про кількість оновлених немає

Угу, 4.7 млн.. життя в липні завмерло у ухилянта))
А щоденне зростання бази QR-кодів , так то ті 4.7 млн свої порно-фотки докидують.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 12:59

  pesikot написав:
  tester7336 написав:pesikot
ты тут дурочку не валяй. ты прекрасно понял что я имел ввиду.
а то решил сделать типа я не я и хата не моя.
трындонул - так отвечай за свой трындеж

Такой украинец ты, а по факту - мокшань запоребриковая

То где посилання на трындеж Letusrock'а ?

Надашь, потом обсудим :)

PS. И это я сегодня добрый :)


Для писякота
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 13:01

  Hotab написав:fox767676

Очикувана нова адміністрація у Вашингтоні


Я ж про те , що ця адміністрація вже була. На корупцію (цмудіння, як Флайман любить казати про інших , забуваючи свій досвід у викладацькій університету) хіба вплинуло це? Чому має зараз щось змінитись?


Віску від ЛСД :D було достатньо
Що Трамп такий-сякий агент КДБ, вкрав перемогу над рашкою, ну що ж треба перечекати до наступних виборів, там вже наступний през точно путіна пріструніт.
Хоча при Трампі якраз якісь подвіжки були у зброї, тчно не було якихось негативних тенденцій у порівнянні з демократами, крім словесної еквілібристики.
Так шо гадаю чиїсь яйки він таки прижав тоді
fox767676
 
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