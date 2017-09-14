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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 27 жов, 2024 13:05
Тисяча від Зеленського: Які умови і на що можна витратити
Тисячу гривень, яку президент Володимир Зеленський доручив Кабміну виплатити українцям, нараховуватимуть на картку “Національного кешбеку”. Про це повідомив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев в ефірі телемарафону “Єдині новини”.
Соболев пояснив, що програма фінансуватиметься за кошти іноземних донорів, які за домовленостями держава не може спрямувати на підтримку армії. Тисяча гривень нараховуватиметься на віртуальну картку програми “Національний кешбек”, яку можна відкрити через додаток “Дія”. Її також можна буде оформити на дитину.
Українці зможуть витратити нараховані кошти протягом усієї зими на оплату комунальних послуг, ліки, транспорт, мобільний зв’язок, купівлю українських книг, різноманітні послуги та задонатити на потреби ЗСУ.
Соболев також додав, що поки в уряді не можуть назвати фінальну суму, яку буде виділено на підтримку громадян.
ЗІ
от только я не понимаю зачем это все. если есть деньги от доноров которые не разрешают потратить на войну - так постройте дома для ВПО. к чему этот цирк по тыще?
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tester7336
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Додано: Нед 27 жов, 2024 13:09
Banderlog написав: fox767676 написав:
тому можно очікувати радикальні зміни політики , американської зовнішньої та української внутрішньої.
на які зміни Ви очікуєте?
Не дадуть американці гроші, не завезуть снаряди... Ви думаєте це стане поводом для росіян домовлятися?
Я думаю будуть жати ще сильніше, а в нас крім посилення мобілізації нема чого протиставити.
Для росіян поводом не стане.
Стане поводом для нас.
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ЛАД
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Додано: Нед 27 жов, 2024 13:16
tester7336 написав:
от только я не понимаю зачем это все. если есть деньги от доноров которые не разрешают потратить на войну - так постройте дома для ВПО. к чему этот цирк по тыще?
Іноземні кредитори взагалі о#уїли, коли стало відомо про план зелінського роздати 30 млрд наріду. Спочатку зе-у#бани повідомляють, що не вистачає 500 млрд на оборону. Потім повідомляють, що дира в бюджеті і терміново треба значно збільшити податки. Через три тижні вони ж повідомляють, що планують роздати 30 млрд...
Це навіть не популізм, а якесь слабоуміє.
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whois2010
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Додано: Нед 27 жов, 2024 13:17
fox767676 написав: Hotab написав:fox767676
Очикувана нова адміністрація у Вашингтоні
Я ж про те , що ця адміністрація вже була. На корупцію (цмудіння, як Флайман любить казати про інших , забуваючи свій досвід у викладацькій університету) хіба вплинуло це? Чому має зараз щось змінитись?
Віску від ЛСД
було достатньо
Що Трамп такий-сякий агент КДБ, вкрав перемогу над рашкою, ну що ж треба перечекати до наступних виборів, там вже наступний през точно путіна пріструніт.
Хоча при Трампі якраз якісь подвіжки були у зброї, тчно не було якихось негативних тенденцій у порівнянні з демократами, крім словесної еквілібристики.
Так шо гадаю чиїсь яйки він таки прижав тоді
вот именно. именно при трампе эмбарго на ружие сняли.
дай БГ Трамп угомонит двух коротких володь
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Додано: Нед 27 жов, 2024 13:20
whois2010 написав: tester7336 написав:
от только я не понимаю зачем это все. если есть деньги от доноров которые не разрешают потратить на войну - так постройте дома для ВПО. к чему этот цирк по тыще?
Іноземні кредитори взагалі о#уїли, коли стало відомо про план зелінського роздати 30 млрд наріду. Спочатку зе-у#бани повідомляють, що не вистачає 500 млрд на оборону. Потім повідомляють, що дира в бюджеті і терміново треба значно збільшити податки. Через три тижні вони ж повідомляють, що планують роздати 30 млрд...
Це навіть не популізм, а якесь слабоуміє.
30млрд з тих 50млрд податків введених заднім числом, ЦА зрозуміла, "бідні та убогі", які виходять на кородони 91 невстаючи дивану
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 27 жов, 2024 13:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 жов, 2024 13:21
ЛАД написав:
Для росіян поводом не стане.
Стане поводом для нас
мої очикування - що трампівська адміністрація не підсилить хотєлки росіянців
але заземлить українські
і хоч прийнято критикувати "план Зеленського" я вважаю це вірним кроком
потрібно було розставити крапки на "і"
також само критикували Зеленьського на початок війни, що він,"такий дурненький", не подав заявки до НАТО. Тоді спецом пішли на цирк с зявкою восени 2022, це була приречена на безрезультатність акція, але грунт для спекуляцій зник.
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Додано: Нед 27 жов, 2024 13:25
Але з тисячою Вова погарячкував звісно
Мабуть Єрмак був зайнятий сильно, не встиг пригальмувати фонтан креативу
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Додано: Нед 27 жов, 2024 13:26
whois2010 написав: tester7336 написав:
от только я не понимаю зачем это все. если есть деньги от доноров которые не разрешают потратить на войну - так постройте дома для ВПО. к чему этот цирк по тыще?
Іноземні кредитори взагалі о#уїли, коли стало відомо про план зелінського роздати 30 млрд наріду. Спочатку зе-у#бани повідомляють, що не вистачає 500 млрд на оборону. Потім повідомляють, що дира в бюджеті і терміново треба значно збільшити податки. Через три тижні вони ж повідомляють, що планують роздати 30 млрд...
Це навіть не популізм, а якесь слабоуміє.
врядли 30 ярдов
"нараховуватимуть на картку “Національного кешбеку”
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Додано: Нед 27 жов, 2024 13:30
fox767676 написав:
Але з тисячою Вова погарячкував звісно
Мабуть Єрмак був зайнятий сильно, не встиг пригальмувати фонтан креативу
скоро вибори, тому креатив вчасний, ЦА заціний
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 27 жов, 2024 13:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 жов, 2024 13:31
detroytred написав:
.............
Ключове, на мій погляд, це дії та рішення влади (посадових осіб), виходячи з реальної ситуації, реальних обставин.
Які вони приймуть рішення та дії.
От тільки ситуацію всі бачать по різному. А вона об'єктивно одна. А не різна.
1. Якщо свідомих хоробрих і т.д. переважаюча більшість, то треба мабуть прикладати зусилля, щоб їх стимулювати
2. Якщо невідомих і т.д. переважаюча більшість, то помилкою буде витрачати зусилля на них...
3. Якщо десь порівну, то --- ?
Сильно подозреваю, что в 41-45 тоже не было" "Весь народ в едином порыве...", хотя было много добровольцев и сознательных. Остальных заставляли. Силой.
У сегодняшней власти такой силы и возможностей нет.
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ЛАД
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