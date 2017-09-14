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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10616106171061810619

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 78
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
34
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 13:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ітогі: тіпа нічья
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 13:36

  барабашов написав:
  Hotab написав:Letusrock
розводняк ці всі оновлення дани


У закарпатських ухилянтів все розводняк))
Ніхто і не сперечається що там є помилки. Але загалом на статистику це не дуже впливає,

Когда ж тебе уже "по помылке" в запасной бак соляры с ослиной мочой зальют щедро, шоб ты подвиг Гастелло над Рыльском повторил на бреющем?

Якщо на барабашоваа натягнути 3 синтетичні шуби XXXXXL з Озьорки і облити бензином, то він від Василівки до ЗАЕС добіжить, підірвавши всі склади бк біля станції, чи «бензин закінчиться»? :mrgreen:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 13:42

  flyman написав:
  fox767676 написав:Але з тисячою Вова погарячкував звісно
Мабуть Єрмак був зайнятий сильно, не встиг пригальмувати фонтан креативу

скоро вибори, тому креатив вчасний, ЦА заціний

Якщо вибори 01.01.2025 то може
сума якраз щоб купити пляшку та закусь
а після свят всі вже забудуть
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 13:47

  flyman написав:ітогі: тіпа нічья

стрілков людина що мислить історично
йому важливо що буде, що скажуть, не завтра, чи через рік-два-три, а через 200-300 років.
з тієї точки зору вони дійсно програли
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 13:51

  detroytred написав:У своїй колонці для "Еспресо TV" він уточнив, що стратегам і аналітикам Заходу притаманна помилка щодо України.

"Вони вважають: якщо Україна не стане членом НАТО найближчими роками - тоді все ж таки залишиться буферна зона між Альянсом і РФ, яка триматиме безпечну територіальну дистанцію від прямих загроз для них", - зазначив він.
............
"Тому, якщо дивитися на ці свіжі приклади, то напрошується прямий висновок про найімовірніший сценарій: Україна або буде в НАТО найближчими роками, або повернеться до РФ, хоч би як би це зараз не було дивним. Буферною зоною, з багатьох об'єктивних причин, Україна вже не буде", - зазначив він.
https://www.unian.ua/society/vstup-ukra ... 00460.html
Нажаль оті об'єктивні причини він не вказав.
Але ключове - він вказав, як бачить Захід на зараз переспективи -- буферна зона.

Украина и не была буферной зоной.
В 90-е и 00-е не было такой потребности благодаря слабости России. Позже она явно стремилась на Запад, находясь в переходном состоянии, но окончательно перейти не успела. Сейчас она как раз является буфером, позволяя воевать на своей территории, а не где-нибудь в Прибалтике или Польше.
И не согласен с Чалым насчёт послевоенного времени. Без принятия в НАТО её вполне могут сделать буфером. Но для этого потребуется сильная поддержка Запада.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 14:01

  ЛАД написав:И не согласен с Чалым насчёт послевоенного времени. Без принятия в НАТО её вполне могут сделать буфером. Но для этого потребуется сильная поддержка Запада.


молодых вывезут. старшее поколение отомрет.
кем будет то буфер осуществляться?
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 14:07

Тобто "мирний план Китаю" вже не відкидається...
і з урахуванням як активненько всі заговорили про вибори, то слід їх очікувати вже десь на весну ?

❗️Зеленський буде готовий вислухати мирні ініциативи Китаю, Бразилії, Південної Африки, щоб інтегрувати їх у нашу Формулу миру, – Єрмак.

Ще тези з інтерв'ю керівника ОП:

▪️У нас є впевненість, що жоден із двох кандидатів в президенти США не бажає дозволити путіну виграти цю війну і що військова підтримка триватиме.
▪️Складно три роки важко продовжувати боротьбу. Ось чому ми працюємо над переговорами. Але в Курську ми продемонстрували слабкість росіян.
▪️Вибори будуть відразу після закінчення війни. Зеленський дуже ясно висловився: він хоче, щоб усі солдати мали змогу голосувати, як і біженці за кордоном.

https://www.corriere.it/esteri/24_ottob ... dxlk.shtml
Востаннє редагувалось Xenon в Нед 27 жов, 2024 14:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 14:10

  Xenon написав:▪️Вибори будуть відразу після закінчення війни. Зеленський дуже ясно висловився: він хоче, щоб усі солдати мали змогу голосувати, як і біженці за кордоном.

якщо бігунцям давати право голосу (пофіг - легальним-нелегальним з х-ром чи без)
тоді відкриті кордони і дембель солдатам
інакше конфлікт
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 27 жов, 2024 14:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 14:13

  барабашов написав:
Он обычный шизофреник в период осеннено обострения
Поэтому и не был интересен по его словам ментовскопиксельному патрулю на рынке Чернигова вчера, где он себе кости и хек прошлогодний семь раз переразмороженный покупал на праздничный вечер.
Все психически больные люди мало того что имеют белый билет, так ещё и не соблюдают гигиену, и запах летнего пота с кошачьей мочой отпугнул вчера даже людоловов.


Ви дуже помиляєтесь ,коли розповідаєте про гігієну хворої людини .
Завіряю вас , що більшість псіхично хворих слідкують за собою навіть краще чим деякі здорові .
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 14:30

  Hotab написав:sergey_stasyuk555
даних про кількість оновлених немає

Угу, 4.7 млн.. життя в липні завмерло у ухилянта))
А щоденне зростання бази QR-кодів , так то ті 4.7 млн свої порно-фотки докидують.

военкомы телебонькают одни и те же коды?.. Одни и те же коды "протухают" за пару недель/месяц?
Если так растут ряды обновившых данные - почему прекратились победные панегерики от официалов?
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