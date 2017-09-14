detroytred написав:У своїй колонці для "Еспресо TV" він уточнив, що стратегам і аналітикам Заходу притаманна помилка щодо України.
"Вони вважають: якщо Україна не стане членом НАТО найближчими роками - тоді все ж таки залишиться буферна зона між Альянсом і РФ, яка триматиме безпечну територіальну дистанцію від прямих загроз для них", - зазначив він. ............ "Тому, якщо дивитися на ці свіжі приклади, то напрошується прямий висновок про найімовірніший сценарій: Україна або буде в НАТО найближчими роками, або повернеться до РФ, хоч би як би це зараз не було дивним. Буферною зоною, з багатьох об'єктивних причин, Україна вже не буде", - зазначив він. https://www.unian.ua/society/vstup-ukra ... 00460.html Нажаль оті об'єктивні причини він не вказав. Але ключове - він вказав, як бачить Захід на зараз переспективи -- буферна зона.
Украина и не была буферной зоной. В 90-е и 00-е не было такой потребности благодаря слабости России. Позже она явно стремилась на Запад, находясь в переходном состоянии, но окончательно перейти не успела. Сейчас она как раз является буфером, позволяя воевать на своей территории, а не где-нибудь в Прибалтике или Польше. И не согласен с Чалым насчёт послевоенного времени. Без принятия в НАТО её вполне могут сделать буфером. Но для этого потребуется сильная поддержка Запада.
Тобто "мирний план Китаю" вже не відкидається... і з урахуванням як активненько всі заговорили про вибори, то слід їх очікувати вже десь на весну ?
❗️Зеленський буде готовий вислухати мирні ініциативи Китаю, Бразилії, Південної Африки, щоб інтегрувати їх у нашу Формулу миру, – Єрмак.
Ще тези з інтерв'ю керівника ОП:
▪️У нас є впевненість, що жоден із двох кандидатів в президенти США не бажає дозволити путіну виграти цю війну і що військова підтримка триватиме. ▪️Складно три роки важко продовжувати боротьбу. Ось чому ми працюємо над переговорами. Але в Курську ми продемонстрували слабкість росіян. ▪️Вибори будуть відразу після закінчення війни. Зеленський дуже ясно висловився: він хоче, щоб усі солдати мали змогу голосувати, як і біженці за кордоном.
барабашов написав: Он обычный шизофреник в период осеннено обострения Поэтому и не был интересен по его словам ментовскопиксельному патрулю на рынке Чернигова вчера, где он себе кости и хек прошлогодний семь раз переразмороженный покупал на праздничный вечер. Все психически больные люди мало того что имеют белый билет, так ещё и не соблюдают гигиену, и запах летнего пота с кошачьей мочой отпугнул вчера даже людоловов.
Ви дуже помиляєтесь ,коли розповідаєте про гігієну хворої людини . Завіряю вас , що більшість псіхично хворих слідкують за собою навіть краще чим деякі здорові .