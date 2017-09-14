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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 106181061910620106211062210623>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 78
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
34
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 14:35

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:И не согласен с Чалым насчёт послевоенного времени. Без принятия в НАТО её вполне могут сделать буфером. Но для этого потребуется сильная поддержка Запада.


молодых вывезут. старшее поколение отомрет.
кем будет то буфер осуществляться?

На ПМР посмотрите: всех не вывезут да и отомрут не сразу - лет на 10—20 вполне хватит, а на дольше сейчас никто не планирует...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 14:41

  Дюрі-бачі написав:

Не тільки, вже вдруге за місяць чую, що москалі кличуть народ в тимчасово окупавану Запорізьку область і обіцяють, що нададтуь там житло і гроші.

Звідки кличуть - з України чи з Росії?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 14:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Звідки кличуть - з України чи з Росії?
із Закарпаття. І я так розумію, що люди готові їхати, на фоні дій нашої влади...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 27 жов, 2024 14:43, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 14:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:На ПМР посмотрите: всех не вывезут да и отомрут не сразу - лет на 10—20 вполне хватит, а на дольше сейчас никто не планирует...

в пмр нарід високомобільний, вже з 4-5 паспортами
а українцям треба ще євро стаж напрацьовувати
а з європаспортом в Україну завжди можно повернутися, було б бажання
а зворотній бік так не вийде
тому чим раніше тим краще
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 14:49

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Звідки кличуть - з України чи з Росії?
із Закарпаття. І я так розумію, що люди готові їхати, на фоні дій нашої влади...

Там теж мобілізація. І якщо в когось щось плохо лежало, то вже має нового хазяїна.біля лінії зіткнення в домах виїхавших живуть війська.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 14:53

  _hunter написав:
  tester7336 написав:
  ЛАД написав:И не согласен с Чалым насчёт послевоенного времени. Без принятия в НАТО её вполне могут сделать буфером. Но для этого потребуется сильная поддержка Запада.


молодых вывезут. старшее поколение отомрет.
кем будет то буфер осуществляться?

На ПМР посмотрите: всех не вывезут да и отомрут не сразу - лет на 10—20 вполне хватит, а на дольше сейчас никто не планирует...

виїдуть активні пасіонарії, залишиться вата яка за СРСР2.0, переможна перемога і повний ЄС без пц
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 14:54

_hunter
Если так растут ряды обновившых данные - почему прекратились


Треба трішки розуму, щоб зрозуміти, що «поновив дані», і «воїн на фронті» - не одне і те ж.
У вас є, чи з незаконним перетином кордону забрали рештки на таможні?
Чому у вас кожне питання (починаючи ще з нездатності розуміти щотижневе оновлення вакансій на Ворк.Юа) - це якийсь жахливий удар ногою в штангу??
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 27 жов, 2024 14:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 14:55

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Для росіян поводом не стане.
Стане поводом для нас

мої очикування - що трампівська адміністрація не підсилить хотєлки росіянців
але заземлить українські
і хоч прийнято критикувати "план Зеленського" я вважаю це вірним кроком
потрібно було розставити крапки на "і"
також само критикували Зеленьського на початок війни, що він,"такий дурненький", не подав заявки до НАТО. Тоді спецом пішли на цирк с зявкою восени 2022, це була приречена на безрезультатність акція, але грунт для спекуляцій зник.

Так и есть. Хотя в первом предложении не уверен.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 14:58

  tester7336 написав:...........
врядли 30 ярдов
"нараховуватимуть на картку “Національного кешбеку”

Всё же вряд ли 30 млрд. Как минимум, где-то вдвое меньше. У детей карток нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 14:59

  ЛАД написав:
  tester7336 написав:...........
врядли 30 ярдов
"нараховуватимуть на картку “Національного кешбеку”

Всё же вряд ли 30 млрд. Как минимум, где-то вдвое меньше. У детей карток нет.

Так це такий хитрий перепис населення, оця «Вовина тисяча»?)
Hotab
 
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  #<1 ... 106181061910620106211062210623>
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