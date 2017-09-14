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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 27 жов, 2024 14:35
tester7336 написав: ЛАД написав:
И не согласен с Чалым насчёт послевоенного времени. Без принятия в НАТО её вполне могут сделать буфером. Но для этого потребуется сильная поддержка Запада.
молодых вывезут. старшее поколение отомрет.
кем будет то буфер осуществляться?
На ПМР посмотрите: всех не вывезут да и отомрут не сразу - лет на 10—20 вполне хватит, а на дольше сейчас никто не планирует...
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Додано: Нед 27 жов, 2024 14:41
Дюрі-бачі написав:
Не тільки, вже вдруге за місяць чую, що москалі кличуть народ в тимчасово окупавану Запорізьку область і обіцяють, що нададтуь там житло
і гроші.
Звідки кличуть - з України чи з Росії?
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Додано: Нед 27 жов, 2024 14:42
ЛАД написав:
Звідки кличуть - з України чи з Росії?
із Закарпаття. І я так розумію, що люди готові їхати, на фоні дій нашої влади...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 27 жов, 2024 14:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 жов, 2024 14:42
_hunter написав:
На ПМР посмотрите: всех не вывезут да и отомрут не сразу - лет на 10—20 вполне хватит, а на дольше сейчас никто не планирует...
в пмр нарід високомобільний, вже з 4-5 паспортами
а українцям треба ще євро стаж напрацьовувати
а з європаспортом в Україну завжди можно повернутися, було б бажання
а зворотній бік так не вийде
тому чим раніше тим краще
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Додано: Нед 27 жов, 2024 14:49
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
Звідки кличуть - з України чи з Росії?
із Закарпаття. І я так розумію, що люди готові їхати, на фоні дій нашої влади...
Там теж мобілізація. І якщо в когось щось плохо лежало, то вже має нового хазяїна.біля лінії зіткнення в домах виїхавших живуть війська.
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Додано: Нед 27 жов, 2024 14:53
_hunter написав: tester7336 написав: ЛАД написав:
И не согласен с Чалым насчёт послевоенного времени. Без принятия в НАТО её вполне могут сделать буфером. Но для этого потребуется сильная поддержка Запада.
молодых вывезут. старшее поколение отомрет.
кем будет то буфер осуществляться?
На ПМР посмотрите: всех не вывезут да и отомрут не сразу - лет на 10—20 вполне хватит, а на дольше сейчас никто не планирует...
виїдуть активні пасіонарії, залишиться вата яка за СРСР2.0, переможна перемога і повний ЄС без пц
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Додано: Нед 27 жов, 2024 14:54
_hunter
Если так растут ряды обновившых данные - почему прекратились
Треба трішки розуму, щоб зрозуміти, що «поновив дані», і «воїн на фронті» - не одне і те ж.
У вас є, чи з незаконним перетином кордону забрали рештки на таможні?
Чому у вас кожне питання (починаючи ще з нездатності розуміти щотижневе оновлення вакансій на Ворк.Юа) - це якийсь жахливий удар ногою в штангу??
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 27 жов, 2024 14:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 жов, 2024 14:55
fox767676 написав: ЛАД написав:
Для росіян поводом не стане.
Стане поводом для нас
мої очикування - що трампівська адміністрація не підсилить хотєлки росіянців
але заземлить українські
і хоч прийнято критикувати "план Зеленського" я вважаю це вірним кроком
потрібно було розставити крапки на "і"
також само критикували Зеленьського на початок війни, що він,"такий дурненький", не подав заявки до НАТО. Тоді спецом пішли на цирк с зявкою восени 2022, це була приречена на безрезультатність акція, але грунт для спекуляцій зник.
Так и есть. Хотя в первом предложении не уверен.
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Додано: Нед 27 жов, 2024 14:58
tester7336 написав:
...........
врядли 30 ярдов
"нараховуватимуть на картку “Національного кешбеку”
Всё же вряд ли 30 млрд. Как минимум, где-то вдвое меньше. У детей карток нет.
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Додано: Нед 27 жов, 2024 14:59
ЛАД написав: tester7336 написав:
...........
врядли 30 ярдов
"нараховуватимуть на картку “Національного кешбеку”
Всё же вряд ли 30 млрд. Как минимум, где-то вдвое меньше. У детей карток нет.
Так це такий хитрий перепис населення, оця «Вовина тисяча»?)
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