tester7336 написав:------------------------------- ЛАД И не согласен с Чалым насчёт послевоенного времени. Без принятия в НАТО её вполне могут сделать буфером. Но для этого потребуется сильная поддержка Запада. -------------------------------- молодых вывезут. старшее поколение отомрет. кем будет то буфер осуществляться?
Это другой вопрос. И он не зависит от того, примут нас в НАТО и ЕС или нет.
вы еще скажите, что от всяких мсэков да штрафов за миллионные взятки - тоже не зависит
После войны - не зависит. Или зависит очень слабо.
Letusrock написав:Хтось вже бачив нове відео де кілька амбалів з автоматами заходять вечером у помешкання, питають державною хто вдома, дві жінки відповідяють "чоловіків в будинку нема, троє дітей", після чого "телефон на землю, швидко" і відео обривається. Це знов іпсо чи вже буряти? P.S. Коли там по графіку стадія "прострелювання колін"? До трійок "швондерів" чи після?
ЛАД написав:он не зависит от того, примут нас в НАТО
Ну принятие в НАТО бы снизило остроту страхов перед будущим и риски А без НАТО придется как-то выкручиваться интеллектуальными и не только подвигами, с очень туманными перспективами и непредсказуемым политическим треком. Шансы выжить внеблоково с такими стремительно деградирующим уровнем элит, прямо сказать, не велики я подбадриваюсь теоретическими перспективами капитальной стены и ремилитаризацией, но червь сомнений гложет сильно
fox767676 написав:А без НАТО придется как-то выкручиваться интеллектуальными и не только подвигами, с очень туманными перспективами и непредсказуемым политическим треком. Шансы выжить внеблоково с такими стремительно деградирующим уровнем элит, прямо сказать, не велики
*І не тільки* - це лопатами. Шанси? Ну недаремно ж навіть залізний генерал вам-нам нагадує про героїв Крут.
Перефразую: Патріотом можеш ти не бути, а героєм ... станеш))
З.и. "я подбадриваюсь теоретическими перспективами капитальной стены и ремилитаризацией" -- питання: Чому ж отоді раніше отак різко реагували на згадування про фортецю??
барабашов написав: Он обычный шизофреник в период осеннено обострения Поэтому и не был интересен по его словам ментовскопиксельному патрулю на рынке Чернигова вчера, где он себе кости и хек прошлогодний семь раз переразмороженный покупал на праздничный вечер. Все психически больные люди мало того что имеют белый билет, так ещё и не соблюдают гигиену, и запах летнего пота с кошачьей мочой отпугнул вчера даже людоловов.