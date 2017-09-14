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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1061910620106211062210623>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 78
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
34
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 15:00

  Hotab написав:_hunter
Если так растут ряды обновившых данные - почему прекратились


«поновив дані», і «воїн на фронті» - не одне і те ж.

Чому у вас кожне питання - це якийсь жахливий удар ногою в штангу??
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 15:06

  fox767676 написав:............
стрілков людина що мислить історично
йому важливо що буде, що скажуть, не завтра, чи через рік-два-три, а через 200-300 років.
з тієї точки зору вони дійсно програли

+++
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 15:07

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:И не согласен с Чалым насчёт послевоенного времени. Без принятия в НАТО её вполне могут сделать буфером. Но для этого потребуется сильная поддержка Запада.


молодых вывезут. старшее поколение отомрет.
кем будет то буфер осуществляться?

Это другой вопрос. И он не зависит от того, примут нас в НАТО и ЕС или нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 15:11

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Звідки кличуть - з України чи з Росії?
із Закарпаття. І я так розумію, що люди готові їхати, на фоні дій нашої влади...
І як кличуть? В якихось тг-каналах, листівки розкидують?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 15:13

  ЛАД написав:
  tester7336 написав:
  ЛАД написав:И не согласен с Чалым насчёт послевоенного времени. Без принятия в НАТО её вполне могут сделать буфером. Но для этого потребуется сильная поддержка Запада.


молодых вывезут. старшее поколение отомрет.
кем будет то буфер осуществляться?

Это другой вопрос. И он не зависит от того, примут нас в НАТО и ЕС или нет.

вы еще скажите, что от всяких мсэков да штрафов за миллионные взятки - тоже не зависит ;)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 15:16

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  tester7336 написав:-------------------------------
ЛАД
И не согласен с Чалым насчёт послевоенного времени. Без принятия в НАТО её вполне могут сделать буфером. Но для этого потребуется сильная поддержка Запада.
--------------------------------
молодых вывезут. старшее поколение отомрет.
кем будет то буфер осуществляться?

Это другой вопрос. И он не зависит от того, примут нас в НАТО и ЕС или нет.

вы еще скажите, что от всяких мсэков да штрафов за миллионные взятки - тоже не зависит ;)
После войны - не зависит. Или зависит очень слабо.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 15:20

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  Letusrock написав:Хтось вже бачив нове відео де кілька амбалів з автоматами заходять вечером у помешкання, питають державною хто вдома, дві жінки відповідяють "чоловіків в будинку нема, троє дітей", після чого "телефон на землю, швидко" і відео обривається.
Це знов іпсо чи вже буряти?
P.S. Коли там по графіку стадія "прострелювання колін"? До трійок "швондерів" чи після?

Давай сюди посилання, або ти - трепло


https://youtube.com/shorts/smSgusZbRyo

Ага, "нове" вчорашне відео залите 27.10 )
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 15:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:он не зависит от того, примут нас в НАТО

Ну принятие в НАТО бы снизило остроту страхов перед будущим и риски
А без НАТО придется как-то выкручиваться интеллектуальными и не только подвигами, с очень туманными перспективами и непредсказуемым политическим треком. Шансы выжить внеблоково с такими стремительно деградирующим уровнем элит, прямо сказать, не велики
я подбадриваюсь теоретическими перспективами капитальной стены и ремилитаризацией, но червь сомнений гложет сильно
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 15:30

  fox767676 написав:А без НАТО придется как-то выкручиваться интеллектуальными и не только подвигами, с очень туманными перспективами и непредсказуемым политическим треком. Шансы выжить внеблоково с такими стремительно деградирующим уровнем элит, прямо сказать, не велики

*І не тільки* - це лопатами.
Шанси?
Ну недаремно ж навіть залізний генерал вам-нам нагадує про героїв Крут.

Перефразую:
Патріотом можеш ти не бути, а героєм ... станеш))

З.и.
"я подбадриваюсь теоретическими перспективами капитальной стены и ремилитаризацией" -- питання: Чому ж отоді раніше отак різко реагували на згадування про фортецю??
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 15:32

  барабашов написав:
Он обычный шизофреник в период осеннено обострения
Поэтому и не был интересен по его словам ментовскопиксельному патрулю на рынке Чернигова вчера, где он себе кости и хек прошлогодний семь раз переразмороженный покупал на праздничный вечер.
Все психически больные люди мало того что имеют белый билет, так ещё и не соблюдают гигиену, и запах летнего пота с кошачьей мочой отпугнул вчера даже людоловов.

Поржал :D
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  #<1 ... 1061910620106211062210623>
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