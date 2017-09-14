Хомяк, так где разгромлений ТЦК ? )
ТЦК и полиция закрылись где-то на территории рынка, а зраду разогнали про відділення ТЦК
"Тщательнее надо, тщательнее" (с)
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Додано: Нед 27 жов, 2024 15:38
Додано: Нед 27 жов, 2024 15:45
«Однако для того, чтобы начать переговоры, мы должны вернуться к ситуации, которая была до первого выстрела российской пушки в четыре часа утра два года назад. Тогда мы будем говорить о том, как восстановить наш суверенитет до границ 1991 года», — считает глава Офиса президента.
Он также сказал, что ему «безразлично» на требования российского лидера владимира путина: «Мы не можем строить мирное предложение, позволяя на себя влиять тем, кто хотел этой войны. Мы будем готовы провести международную конференцию, когда почувствуем силу и поддержку Глобального Юга для переговоров с россией»...
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Тобто наша умова початку перемовин -- кордони 2022.
І... чекаємо, поки Глобальний Південь зацікавиться збільшенням тиску на рфію.
Чітко дві умови.
Просто обалдєнная Феррарі...
От тільки на неї можна заглядатися, коли Україна буде впевнено потужно і неуклінно завдавати поразку за поразкою оркостану на полі бою чи він знутрі почне сипатися.
Додано: Нед 27 жов, 2024 15:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Все через знайомих, щось в дусі "написав колишній колега з яким працював 15 років тому".
На мене, в теорії, могли б вийти через троюрідного брата / двоюрідну тітку якщо б ті не втекли з Москви і не позбулись громадянства.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 27 жов, 2024 15:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 27 жов, 2024 15:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
бо фортеця з боку вас та цитованих спікерів артикулюється як головна функція держави яку вона начебто мусить виконувати в інтересах зовнішніх гравців
фортеця в моєму розумінні - букально комплекс фортифікацій по периметру кордонів з рф\рб який служить насамперед безпеці України, не спотворюючи до рівня гарнизона\казарми соціально-економічний устрій держави. Ремілітаризація до рівня Південної Кореї, а не північної, де 10 річні строки служби та надання особового складу в оренду іншим державам.
Додано: Нед 27 жов, 2024 15:54
в нас нема стільки демресурсу, а турбопатріотичні жіночки ні за себе ні "за ту дівчину" теж передком не збираються "працювати"
Додано: Нед 27 жов, 2024 15:54
Тобто моє зауваження, що фортеці бувають різними, ви тоді не помітили і зараз теж забудете?
Не треба вигадувати. Головний посил від мене був про функцію --- фортецю.
Хто ж проти Південнокорейського варіанту-то???)))
От тільки назвіть хоча б одну підставу для нього. Назвіть.
Чому. Захід. Відкриє для нас свої ринки збуту і зайде в наш ринок своїм високотехнологічним капіталом.
Чому?
Якщо зараз навіть оті голі гроші - 35 млрд. від ЄС, Німеччина і Франція співають вже про 18-20. А Штати свої 20 обіцяють обіцяти.
Поляки з отим зерном отаке творять.
Мед і т.д.
То з якого дива у вас про Південнокорейський варіант?
Да за щастя буде варіант Запоріжської Січі...
Де славні вояки гуляють воюють, а вся інша частина населення в полі спини гне... На панів. Сорян, олігархів та чиновників.
Північнокорейський ні?
Да ви що... Гляньте на оплиски нещодавно в Раді...
Поштукатурять, як треба, і самі не взнаєте, як опинитесь.
Хоч і малоймовірний, але можливий.
З.и. відкрию вам таємницю: інтереси України та зовнішніх гравців, сорян - партнерів, з точки зору оборони від східної орди ---- співпадають на всі 100%.
То яка інша функція в глобальному розподілі праці може в нас бути?
Що Україна може запропонувати такого, щоб партнери відмовилися від спеціалізації України саме на захисті східних рубежів Заходу?
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 27 жов, 2024 16:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 27 жов, 2024 16:09
Доречі, південнокорейці пройшли через етап "армії в аренду" під час війни у В'єтнамі)) але є різниця - тоді РК була ще бідною, рустикальною країною, може їм це подобалось. Як і вашим кріпакам\козакам , не було соціального дауншифтінгу.
А Україну перетворити на православний талібан чи якийсь бастіон захисту золтого мільярда не вийде, тільки її шматок, меншу частину демографічно\територіальну\економічно від потужностей 1991. Люди у яких батькі були радянськими інженерами не будуть терпіти залужних та іншиї хряків у владі. Ті у кого батьки були технічними науковцями, ще розумніші, вже звалили ще до 2020, далі підуть середнячки, залишитесь з мовними поліцаями та заброньованими інвалідами наодинці.
Додано: Нед 27 жов, 2024 16:13
Підстави? Де тут про підстави?
Про хатєлки мені не треба, я можу не менш файних, ніж ваші, сам накидати.
Знов по колу))
Як і тиждень тому.
Ви (ми) й так вже терпемо. Так що не треба казок про не будемо терпіти))
Ще аплодувати, стоячи, будемо))))))))
Додано: Нед 27 жов, 2024 16:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
то у вас хотєлки, в мене реалізовані можливості
я нікого нічого не просив, не "виборював на майданах"
як би всі були як я , тут якраз була би країна з південнокорейським душовим ВВП
А доводиться втрачати час на всіляких незламних халамидників та переможників
Додано: Нед 27 жов, 2024 16:21
А ще *якби кожен підійшов до дзеркала...*.
З *якби* можна купу куп варіантів рішень створити. Але ми ж про реальність.
Да нема у вас вибору...
Або станете, як всі...
Або чумадан.
Нє! Є -- не ставати, як всі.
Але це та ж сама еміграція. Тільки в своїй країні.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 27 жов, 2024 16:22, всього редагувалось 1 раз.
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